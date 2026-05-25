Ουκρανία: Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ενδώσουν στον ρωσικό εκβιασμό – Η Μόσχα απειλεί με επιθέσεις

Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ενδώσουν στον ρωσικό εκβιασμό, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρέι Σιμπίχα μπροστά στις απειλές της Μόσχας για επιθέσεις στο Κίεβο, ενώ η Ουκρανία θρηνεί για νεκρούς μετά από επιθέσεις σε Χάρκοβο και Ντονέτσκ.

Νωρίτερα σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει «σειρές συστηματικών αεροπορικών επιδρομών» κατά εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας, επιχειρήσεων του στρατιωτικοβιομηχανικού συγκροτήματος στο Κίεβο και προειδοποίησε τους ξένους πολίτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα.

«Συζητάμε αυτή τη στιγμή με τους εταίρους μας ότι δεν υπάρχει λόγος να ενδώσουμε σε αυτόν τον ρωσικό εκβιασμό», δήλωσε ο Σιμπίχα σε δημοσιογράφους.

Representatives from more than 70 foreign diplomatic missions, along with Ukrainian Foreign Minister Andriy Sibiha, visited the sites of Russian strikes in Lukyanivka, Kyiv. The delegation paid tribute to the victims by laying flowers at the scene of the tragedy. Sybiha called… pic.twitter.com/CNFR5JXLzo — Межа (@mezha_net) May 25, 2026

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Χάρκοβο και Ντονέτσκ

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σήμερα στο βορειοανατολικό και ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Δύο άνδρες, ηλικίας 68 και 25 ετών, βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 19 τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, εξαιτίας ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), δήλωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Αποθήκες, οχήματα και μια επιχείρηση υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές, συμπλήρωσε.

Στο Κραματόρσκ, τη μοναδική μεγάλη πόλη της περιφέρειας Ντονέτσκ που παραμένει υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων, ο δήμαρχος ενημέρωσε πως δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών βομβαρδισμών. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ολεξάντρ Χοντσαρένκο, οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν μια βιομηχανική ζώνη και μια κατοικημένη περιοχή.

Η Ρωσία πραγματοποίησε μαζική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία το Σαββατοκύριακο

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα πλήγματα αυτά σημειώθηκαν στον απόηχο της μαζικής πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε η Ρωσία, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, εναντίον του Κιέβου και της ευρύτερης περιοχής της ουκρανικής πρωτεύουσας, με απολογισμό τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κάλεσε σήμερα όσους ξένους πολίτες βρίσκονται στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων των μελών διπλωματικών αποστολών, να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας ενόψει νέων ρωσικών πληγμάτων.

Οι διπλωματικές προσπάθειες, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, για τον τερματισμό της χειρότερης ένοπλης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν βαλτώσει από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.