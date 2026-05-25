Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν και πάλι σήμερα στους δρόμους της Λα Πας, απαιτώντας την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας, ο οποίος νωρίτερα ανακοίνωσε ότι περικόπτει κατά 50% τον μισθό του ίδιου και των υπουργών του, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις λαϊκές αντιδράσεις.

Ο πρόεδρος Πας αντιμετωπίζει ένα κίνημα αμφισβήτησης, αν και ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, σε μια περίοδο που η χώρα διανύει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση εδώ και 40 χρόνια. «Τι θέλουμε; Την παραίτησή του! Πότε; Τώρα!» φώναζε το πλήθος.

Η διαδήλωση στη διοικητική πρωτεύουσα εκτυλίσσεται χωρίς επεισόδια προς το παρόν, σε αντίθεση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στη πλατεία Μουρίγιο, όπου βρίσκεται το προεδρικό μέγαρο, έχουν αναπτυχθεί εκατοντάδες αστυνομικοί.

Οι διαδηλωτές απορρίπτουν την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ζητούν αυξήσεις και κατηγορούν τις αρχές ότι διέθεσαν στην αγορά βενζίνη κακής ποιότητας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν χιλιάδες οχήματα.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις αρχές Μαΐου, όταν το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, το COB, προκήρυξε απεργία. Σήμερα σε όλη τη χώρα υπήρχαν περίπου 50 οδοφράγματα. Ο αποκλεισμός των δρόμων προκαλεί ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα στη Λα Πας, το Ελ Άλτο, το Ορούρο, το Ποτοσί και την Κοτσαμπάμπα.

Σε ομιλία του νωρίτερα στο Σούκρε, την ιστορική πρωτεύουσα της χώρας, ο Ροδρίγο Πας ανακοίνωσε ότι ο μισθός του, όπως και εκείνος των υπουργών του, θα μειωθεί κατά 50%, προκειμένου να συμβάλει η κυβέρνηση στην «εθνική προσπάθεια».

«Μια μειοψηφία δεν μπορεί να κυβερνά»

Με βάση ένα διάταγμα του 2024 ο πρόεδρος της Βολιβίας αμείβεται με περίπου 24.000 μπολιβιάνος τον μήνα (περίπου 3.400 δολάρια). Οι μισθοί των υπουργών είναι χαμηλότεροι.

Αν και ζήτησε διάλογο, ο πρόεδρος Πας απέκλεισε και πάλι κάθε διαπραγμάτευση με τους «ριζοσπάστες διαδηλωτές» που κατέφυγαν στη βία. «Μια μειοψηφία δεν μπορεί να κυβερνά», προειδοποίησε.

Υποσχόμενος ότι θα ανατρέψει την 20ετή πολιτική των αριστερών προκατόχων του, Έβο Μοράλες και Λουίς Άρσε, ο Ροδρίγο Πας προσεγγίζει τις ΗΠΑ, τους διεθνείς οικονομικούς θεσμούς και την εργοδοσία, τηρώντας αποστάσεις από τα συνδικάτα.