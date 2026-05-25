Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο αλλά και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και παράβαση του νόμου περί όπλων, ασκήθηκε στον 30χρονο πατροκτόνο στη Θεσσαλονίκη.

Το χρονικό της δολοφονίας – Ομολόγησε ο γιος

Ο 67χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός χθες, Κυριακή, μέσα στη μονοκατοικία όπου διέμενε με τον 30χρονο γιο του, φέροντας πολλαπλά θανατηφόρα τραύματα από κατσαβίδι. Το θύμα βρήκε μέσα σε λίμνη αίματος η κόρη του, η οποία ανησύχησε όταν δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του και πήγε στο σπίτι.

Εκεί αντίκρισε τον πατέρα της νεκρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στην αδελφή του ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα τους έπειτα από έντονο καβγά. Μετά την προσαγωγή του στις Αρχές, ομολόγησε την πράξη του.

Κατά την έρευνα στο σπίτι, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα, βρέθηκαν δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.