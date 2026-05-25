Ισπανός υπήκοος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο ανιχνεύτηκε θετικός στον χανταΐό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένας Ισπανός υπήκοος που είχε τεθεί ήδη σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο βρέθηκαν κρούσματα χανταϊού νωρίτερα αυτό το μήνα, βρέθηκε θετικός, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας τη Δευτέρα.

Πρόκειται για τη δεύτερη θετική περίπτωση ανάμεσα σε 14 υπηκόους Ισπανίας που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο νησί της Τενερίφης με όλα τα μέτρα ασφαλείας, το οποίο μετέφερε περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες, όταν και αναφέρθηκαν περιστατικά άγνωστης τότε θανατηφόρας ασθένειας που χτυπά το αναπνευστικό στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 2 Μαΐου.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε ήδη σε μονάδα απομόνωσης υψηλού επιπέδου στο Νοσοκομείο Γκόμεζ Ούγια για καραντίνα μετά την θετική διάγνωση, την ώρα που βρίσκονταν σε μονάδα προληπτικής καραντίνας στο ίδιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, ο ασθενής βρίσκονταν ήδη σε καραντίνα κάτι «δεν μεταβάλλει την κατάσταση κινδύνου» για τον γενικό πληθυσμό, με τα μέτρα επιδημιολογικής αντίδρασης να παραμένουν αμετάβλητα.

Confirmado un nuevo caso positivo de hantavirus tras PCR en una de las personas que permanecen en cuarentena preventiva en el Hospital Gómez Ulla. Corresponde a un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 25, 2026

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Ισπανίας για τον ασθενή με χανταϊό

Επιβεβαιώθηκε μέσω PCR ένα νέο θετικό κρούσμα χανταϊού σε ένα από τα άτομα που παραμένουν σε προληπτική καραντίνα στο Νοσοκομείο Gómez Ulla.

Πρόκειται για στενό επαφή που εντοπίστηκε στο πλαίσιο της επιδημιολογικής παρακολούθησης που ενεργοποιήθηκε μετά την αρχική ανίχνευση της εστίας.

Το προσβεβλημένο άτομο βρισκόταν υπό κλινική παρακολούθηση και απομόνωση από την εισαγωγή του, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που έχει θεσπίσει το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ταχείας Αντίδρασης (SIAPR).

Η θετική περίπτωση εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των περιοδικών διαγνωστικών ελέγχων που διενεργούνται στους επαφές που βρίσκονται υπό παρακολούθηση.

Μετά τη διαγνωστική επιβεβαίωση, ο ασθενής μεταφέρθηκε στη Μονάδα Απομόνωσης Υψηλού Επιπέδου (UATAN) του Νοσοκομείου Gómez Ulla, όπου θα παραμείνει νοσηλευόμενος υπό εξειδικευμένη ιατρική επίβλεψη και με τα μέτρα βιοασφάλειας που προβλέπονται για αυτού του είδους τις περιπτώσεις.

Οι υγειονομικές αρχές τονίζουν ότι η ανίχνευση της περίπτωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ήδη ενεργοποιημένου συστήματος απομόνωσης και ελέγχου, οπότε δεν μεταβάλλει την κατάσταση κινδύνου για τον γενικό πληθυσμό ούτε αλλάζει τα μέτρα επιδημιολογικής αντίδρασης που ισχύουν επί του παρόντος.