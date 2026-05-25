Το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ 30 ημέρες μετά τη σύναψη συμφωνίας
Το Ιράν θα προχωρήσει στην απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 30 ημερών μετά τη συμφωνία
Οι ΗΠΑ και το Ιράν συζητούν ένα σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ περίπου 30 ημέρες μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ανέφερε τη Δευτέρα η ιαπωνική εφημερίδα Nikkei, επικαλούμενη διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή.
Το Ιράν θα προχωρήσει στην απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 30 ημερών μετά τη συμφωνία, μετά την οποία τα πλοία από όλες τις χώρες θα μπορούν να πλέουν ελεύθερα και με ασφάλεια, ενώ το Ιράν θα σταματήσει να εισπράττει τέλη διέλευσης, ανέφερε η Nikkei.
Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου θα παραταθεί για 60 ημέρες, με σκοπό τη διεξαγωγή συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατά τη διάρκεια αυτής της δίμηνης παύσης, προσθέτει η έκθεση.
Τάνκερ με αργό και LNG διέρχονται τα Στενά του Ορμούζ
Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχονται με πολύ αργούς ρυθμούς κάποια δεξαμενόπλοια μεταφέροντας ενεργειακά προϊόντα.
Τα τελευταία 24ωρα πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ τρία δεξαμενόπλοια LNG με προορισμό το Πακιστάν, την Κίνα και την Ινδία, καθώς και ένα υπερδεξαμενόπλοιο με ιρακινό αργό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα, το οποίο είχε παραμείνει ακινητοποιημένο για σχεδόν τρεις μήνες.
Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, έχει περιορίσει σοβαρά τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία συνήθως διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και LNG.
Τα πλοία αυτά προστίθενται σε μερικά ακόμα υπερδεξαμενόπλοια που αναχώρησαν από τον Κόλπο αυτόν τον μήνα μέσω μιας διαδρομής διέλευσης που το Ιράν έχει διατάξει τα πλοία να χρησιμοποιούν. Την περασμένη εβδομάδα, τρία υπερδεξαμενόπλοια (VLCC) κατευθύνθηκαν προς την Κίνα και τη Νότια Κορέα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.
Πηγή: ot.gr
