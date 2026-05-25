Θεσσαλονίκη: Νέες εικόνες από το σπίτι όπου o 30χρονος σκότωσε με κατσαβίδι τον πατέρα του
Ο 67χρονος πατέρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε χώρο της οικίας τους, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη φέροντας βαριά τραύματα.
- Δεκαετή κάθειρξη ζητείται για άνδρα που υποχρέωνε τη σύζυγό του να συνευρίσκεται με 120 άνδρες
- Ουκρανία: Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ενδώσουν στον ρωσικό εκβιασμό – Η Μόσχα απειλεί με επιθέσεις
- Θεσσαλονίκη: Νέες εικόνες από το σπίτι όπου o 30χρονος σκότωσε με κατσαβίδι τον πατέρα του
- Καταγγελία σοκ: Γαλλίδα ψυχίατρος καταγγέλλει βιασμό στην Κρήτη – «Ήταν με τη θέλησή της» λέει ο καταγγελλόμενος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
Ο καθ’ ομολογίαν δράστης οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.
Το χρονικό του εγκλήματος
Η άγρια οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Θέρμης. Ο 67χρονος πατέρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε χώρο της οικίας τους, φέροντας βαριά τραύματα.
Από την άμεση αστυνομική έρευνα που διενήργησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, προέκυψε ότι ο 30χρονος γιος κατάφερε τα θανάσιμα πλήγματα στον πατέρα του. Στο σημείο μετέβη άμεσα ιατροδικαστής, καθώς και εξειδικευμένο συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας για την αυτοψία του χώρου.
Τα ματωμένα ρούχα και τα όπλα του εγκλήματος
Στον χώρο της τραγωδίας οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για πλήρη εξέταση.
Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου 24ωρου, ώστε να περιληφθεί στη δικογραφία.
Παράλληλα, σε έρευνα που ακολούθησε στους χώρους του σπιτιού τους οποίους χρησιμοποιούσε ο 30χρονος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλεξαν μια πετσέτα και ρούχα που έφεραν εμφανή ίχνη αίματος. Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν δύο κουτιά καθώς και πλήθος άλλων ναρκωτικών χαπιών, τα οποία κατείχε παράνομα, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει, εκτός από το κακούργημα της ανθρωποκτονίας, και παραβάσεις των Νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και εξαρτησιογόνων ουσιών.
- Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με τρυφερότητα»
- Γερμανία: Ξαναφτιάχνει «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου
- Οι πανηγυρισμοί του Βεζένκοφ με τον κόσμο του Ολυμπιακού μετά τη λήξη του τελικού (vid)
- Τουρισμός: Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού «θαύματος» – Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση
- Λιπάσματα: Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων
- Ο αγχώδης Ιταλός διαιτητής του τελικού του Conference League και οι ασκήσεις οραματισμού!
- Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ηλεία – Που εντοπίζεται το επίκεντρο
- Καθυστερήσεις στην συμφωνία για ΗΠΑ και Ιράν, εξαιτίας της ορολογίας για τα πυρηνικά και τις κυρώσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις