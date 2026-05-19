Λεπτό προς λεπτό καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο η στιγμή των πυροβολισμών σε εστιατόριο στη Μερσίνη της Τουρκίας όπου έχασαν τη ζωή του συνολικά έξι άτιμα κατά τη διάρκεια διαφορετικών επεισοδίων με δράστη τον ίδιο άνθρωπο.

Ο 37χρονος που κατηγορείται για τις ένοπλες επιθέσεις, αφού σκότωσε την πρώην σύζυγό του, εισέβαλε σε εστιατόριο, τραυματίζοντας πελάτες και προσωπικό και στη συνέχεια πυροβόλησε έναν βοσκό που βρήκε στον δρόμο του και επιτέθηκε σε βενζινάδικο.

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης, ο οποίος έφτασε στο εστιατόριο με αυτοκίνητο, να ανοίγει πυρ εναντίον δύο ατόμων που περίμεναν μπροστά από το κατάστημα και στη συνέχεια να διαφεύγει.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του είναι σε εξέλιξη, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως ο δράστης βρήκε καταφύγιο στο δάσος. Ηδη οι αρχές έχουν βρει το αυτοκίνητο του δράστη που χρησιμοποίησε για τη διαφυγή του στη γειτονιά Καρατούτκ

Ο Μεχμέτ Χαν Τοπάλ, που εργάζεται στο εστιατόριο και γλίτωσε τραυματισμένος από την επίθεση, περιέγραψε τις τρομακτικές στιγμές που έζησε.

«Δουλεύαμε στο μαγαζί, είχαμε παραγγελίες και τις ετοίμαζα. Ο δράστης ήρθε, μπήκε στο μαγαζί και του είπα: “καλώς ήρθες”. Δεν απάντησε, δεν αντέδρασε καθόλου. Νομίζαμε ότι θα βγάλει το τηλέφωνό του, αλλά ξαφνικά έβγαλε το πιστόλι και το έβαλε στο στόμα του. Εγώ έσκυψα στο πάτωμα, και πυροβόλησε εναντίον μου. Η σφαίρα πέρασε δίπλα στο αυτί μου. Μετά πυροβόλησε τον Σαμπρί, τον πυροβόλησε στο λαιμό. Μετά ήρθε και πυροβόλησε άλλη μια φορά από πάνω από τον πάγκο προς εμένα. Με βρήκε στον γλουτό. Μπήκε μέσα και πυροβόλησε τον Αχμέτ στο κεφάλι. Με την ψυχραιμία που μου απέμενε, έτρεξα έξω και ειδοποίησα τους φίλους μου. Μετά έφυγε», είπε σύμφωνα με την Hurriyet