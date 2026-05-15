Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Βρέθηκε η σορός του 54χρονου που δολοφονήθηκε και πέταξαν τη σορό του στο Λουδία ποταμό. Δύο άνδρες, 43 και 44 ετών έχουν συλληφθεί για την υπόθεση και σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία με πρόθεση, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών κ.α.

Σύμφωνα με το emakedonia.gr, η σορός βγήκε στην επιφάνεια, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Τη σορό εντόπισαν περίοικοι που περνούσαν από την περιοχή και ενημέρωσαν άμεσα την ΕΛ.ΑΣ., ενώ αυτή τη στιγμή δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο.

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους

Ο 43χρονος, που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προφυλακιστέος χθες μετά την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Ο 43χρονος, κατά την απολογία του, επέμεινε ότι το έγκλημα συνδέεται με την πεποίθησή τους πως το θύμα είχε κλέψει περιστέρια από τον συγκατηγορούμενό του. Παράλληλα, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να αποτρέψει το έγκλημα και ότι δεν γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί. Όπως ανέφερε, τόσο ο ίδιος όσο και ο 44χρονος συγκατηγορούμενός του είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης. Οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν, με αποτέλεσμα να κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Η σορός βγήκε στην επιφάνεια, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες

Οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές τους με το θύμα και το επεισόδιο που ακολούθησε σχετίζονταν με την κλοπή περιστεριών και όχι με υποθέσεις ναρκωτικών, όπως φέρεται να είχαν αρχικά αναφέρει στους αστυνομικούς. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο δεν φαίνεται να πείθει τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση.