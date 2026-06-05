Διεκόπη για τις 17 Ιουνίου η δίκη Λιγνάδη

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Με την παρουσία των τριών προσώπων που κατήγγειλαν στη δικαιοσύνη τον Δημήτρη Λιγνάδη και με τον ίδιο τον κατηγορούμενο να κάθεται στο εδώλιο ξεκίνησε στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών.

Με την έναρξη της διαδικασίας μάλιστα μετά την κλήρωση των ενόρκων και τη συγκρότηση του δικαστηρίου σε σώμα, τέθηκε επί τάπητος το θέμα της έφεσης που ασκήθηκε κατά της πρωτόδικης αθώωσης του Δημήτρη Λιγνάδη για μια πράξη βιασμού.

Μάλιστα, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να κηρυχθεί απαράδεκτη η έφεση ως προς το συγκεκριμένο σκέλος, εισήγηση που αν γίνει δεκτή από το δικαστήριο θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος δεν θα δικαστεί για αυτή την πράξη, αλλά μόνο για τις άλλες δύο για τις οποίες είχε κηρυχθεί ένοχος σε πρώτο βαθμό.

«Η απόφαση μνημονεύει μόνο τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προκύπτει η ενοχή του κατηγορούμενου, ενώ έλαβε υπόψη ένα βιβλίου που δεν ήταν μέρος των αναγνωστέων εγγράφων ούτε μνημονεύεται στην απόφαση άρα δεν ελήφθη υπόψη από το δικαστήριο. Θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη» ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης ο οποίος δεν έχει αποδεχθεί τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται σήμερα ενώπιον δικαστών και ενόρκων δήλωσε αρχικά άνεργος, διευκρινίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα «κάνω ιδιαίτερα μαθήματα στα αρχαία και στην ιστορία ως φιλόλογος».

Το δικαστήριο διέκοψε και θα συνεχιστεί στις 17 Ιουνίου.