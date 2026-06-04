«Ντύθηκαν» στα χακί οι πρώτες γυναίκες – Παρουσιάστηκαν στη Λαμία

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Τα χακί φόρεσαν την Πέμπτη 72 γυναίκες που θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον στρατό και οι οποίες παρουσιάστηκαν στη Λαμία και συγκεκριμένα στο ΚΕΥΠ.

Όλες οι γυναίκες, σύμφωνα με το lamiareport.gr. δήλωσαν αποφασισμένες για αυτό το βήμα στη ζωή τους, με βασικά τους συναισθήματα να είναι η συγκίνηση, η περηφάνια αλλά και το άγχος της νέας αρχής.

Από τη μεριά τους, οι γονείς δήλωσαν πως θα στηρίξουν τα παιδιά τους στην απόφασή τους, όντας δίπλα τους εμπράκτως.

Τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά:

-Αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,

-Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,

-Πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),

-Πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).

Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

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