«Ντύθηκαν» στα χακί οι πρώτες γυναίκες – Παρουσιάστηκαν στη Λαμία
Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών στο στρατό θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
- Θαύμα... στο Έβερεστ: Ορειβάτης που είχε χαθεί, βρέθηκε ζωντανός έξι ημέρες αργότερα
- Ποιο είναι το «αόρατο» δηλητηριώδες ψάρι που αναστάτωσε την Ισπανία αλλά υπάρχει και στην Ελλάδα
- Από κάπνισμα μελισσών η φωτιά στο λόφο της Φιλοθέης – Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
- Σιάτλ: Οδηγός ακολούθησε τις οδηγίες του GPS και… μπήκε στις γραμμές του τραμ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τα χακί φόρεσαν την Πέμπτη 72 γυναίκες που θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον στρατό και οι οποίες παρουσιάστηκαν στη Λαμία και συγκεκριμένα στο ΚΕΥΠ.
Όλες οι γυναίκες, σύμφωνα με το lamiareport.gr. δήλωσαν αποφασισμένες για αυτό το βήμα στη ζωή τους, με βασικά τους συναισθήματα να είναι η συγκίνηση, η περηφάνια αλλά και το άγχος της νέας αρχής.
Από τη μεριά τους, οι γονείς δήλωσαν πως θα στηρίξουν τα παιδιά τους στην απόφασή τους, όντας δίπλα τους εμπράκτως.
Τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά:
-Αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,
-Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,
-Πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),
-Πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).
Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
Δείτε φωτογραφίες
- Χεζμπολάχ: Ντροπιαστικές οι συνομιλίες με το Ισραήλ – Ζητά την άμεση αποχώρηση των IDF από τον νότιο Λίβανο
- Αντώνης Φωστιέρης: Το ταμείο της γλώσσας παραμένει ανοιχτό
- «Ντύθηκαν» στα χακί οι πρώτες γυναίκες – Παρουσιάστηκαν στη Λαμία
- «Πακέτο» τους Μουρίνιο και Κονατέ – Η υπόσχεση του Πέρεθ στον κόσμο της Ρεάλ Μαδρίτης
- Δεξίωση Ποσειδωνίων του Υπουργείου Ναυτιλίας: Παρουσίες από το χώρο της πολιτικής και της ναυτιλίας
- Γλαβίνας: Η ΝΔ κερδίζει άμα τη εμφανίσει του κ. Τσίπρα – Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείσει ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση
- Ομπράντοβιτς: «Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω, ας τελειώσουν τα πρωταθλήματα πρώτα…»
- Γαλλία: Θρίλερ με την εξαφάνιση 11χρονου κοριτσιού – Συνελήφθη ο πατέρας φίλης της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις