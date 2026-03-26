Γυναίκες στο Στρατό: Η θητεία ξεκινά τον Ιούνιο – Οι αιτήσεις και το ενδιαφέρον σε αριθμούς και τα προνόμια

«Φρενίτιδα» επικρατεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (army.gr), αλλά και στα ΜΜΕ που έχει δημοσιευθεί το βίντειο που προσκαλεί τις γυναίκες για εθελοντική θητεία στο Στρατό Ξηράς.

Το σχετικό βίντεο το οποίο έχει μότο «η συμμετοχή είναι προσωπική επιλογή», αναρτήθηκε στις 11 Μαρτίου από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στοχεύει στην ενεργοποίηση του αισθήματος της ευθύνης για την προσφορά πατρίδα, περιγράφοντας πώς οι γυναίκες μέχρι σήμερα, ήθελαν αλλά δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία.

Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, όπως λένε αρμόδιες πηγές στο in, αφού οι προβολές του σχετικού βίντεο έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Καταγράφοντας θεάσεις άνω των 50.000 μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αντίστοιχοι είναι και οι αριθμοί στην ιστοσελίδα army.gr.

Οι γυναίκες που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα τα υποβάλουν αίτηση έχουν σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικούς Επιτελείου Στρατού όλες οι γυναίκες που διανύουν κατά το τρέχον έτος το 20ό και δεν υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθείσες από 1-1-2001 έως 31-12-2007), είναι ικανές κατηγορίας πρώτης (Ι/1) έως δεύτερης (Ι/2) και δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη.

Οι αιτήσεις λήγουν στις 31 Μαρτίου και οι γυναίκες που θα δηλώσουν συμμετοχή και θα κριθούν ικανές να υπηρετήσουν θα κληθούν να παρουσιαστούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου 2026. Το αν θα δοθεί παράταση στις αιτήσεις δεν είναι ακόμα γνωστό.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση οι γυναίκες που θα επιλεγούν να υπηρετήσουν την πρώτη εθελοντική θητεία στο Στρατό θα είναι για το έτος 2026, 100. Και ο χρόνος της θητείας τους θα είναι ένας χρόνος, δηλαδή 12 μήνες.

Πόσες θα θελήσουν να υπηρετήσουν

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν το ενδιαφέρον για το βίντεο και η επισκεψιμότητα που αυτό καταγράφει θα μετουσιωθεί και σε αιτήσεις, αφού μέχρι στιγμής τα στοιχεία, για το πόσες τελικά έχουν κατατεθεί, δεν αποκαλύπτονται.

Επισημαίνουν μάλιστα πως η προβολή ενός βίντεο απέχει από το να κάνει το βήμα μία γυναίκα να καταθέσει αίτηση.

Είναι απόφαση ζωής, σημείωναν χαρακτηριστικά στο in, οι ίδιες πηγές και διευκρίνιζαν πως για να προχωρήσει κάποιος σε αυτή θα πρέπει να το έχει σκεφτεί, να το έχει μετρήσει και να έχει αποφασίσει πως θέλει να το κάνει. Να δώσει ένα χρόνο από τη ζωή της στην υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα μόρια για το Δημόσιο

Όπως είχε ανακοινώσει το ΓΕΣ «οι εθελόντριες Ελληνίδες δύνανται να επιλέγονται ως Υποψήφιες ή Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΥΕΑ – ΔΕΑ), κατά τις διατάξεις που ισχύουν για τους άρρενες και με τις επιλογικές διαδικασίες που θα καθοριστούν».

Υπενθυμίζεται πως για όσες γυναίκες επιλέξουν να υπηρετήσουν εθελοντική θητεία στο Στρατό Ξηράς, έχουν όπως και οι άνδρες πρόσβαση σε στρατιωτικά νοσοκομεία, θα έχουν επιπλέον μόρια για προσλήψεις στο Δημόσιο και ο χρόνος της θητείας τους θα υπολογίζεται ως προϋπηρεσία.

Η στρατιωτική θητεία μπορεί στην Ελλάδα να είναι κάτι πρωτόγνωρο, ωστόσο σε πολλές άλλες χώρες είναι μία κανονικότητα.

Η θητεία στη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκος Δένδιας έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο θέμα της θητείας, στο πλαίσιο και του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας τις ανάγκες της Ελλάδας σε στρατεύσιμους και τη σημασία της εφεδρείας, η οποία επίσης περνάει σε νέα εποχή, για μία χώρα η οποία αντιμετωπίζει σειρά προκλήσεων. Ενώ την ίδια στιγμή οι συνθήκες μεταβάλλονται ραγδαία, με τη γεωπολιτική ρευστότητα να κάνει όλο και περισσότερους να υποστηρίζουν ότι πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα αποτροπής της χώρας και να ενισχυθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις, όχι μόνο με εξοπλιστικά προγράμματα τελευταίας τεχνολογίας και επαγγελματικά στελέχη, αλλά να καταφέρουν οι αρμόδιοι να εμφυσήσουν σε άντρες και γυναίκες την θέληση να υπηρετήσουν τη θητεία τους.

Και αν για τους άντρες το στοίχημα είναι να σταματήσουν να προσπαθούν να αποφύγουν τη θητεία με κάθε τρόπο, για τις γυναίκες το ζητούμενο είναι το ενδιαφέρον που παρουσιάζει το θέμα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ΜΜΕ να περάσει από τη θεωρεία στην πράξη και οι γυναίκες να κάνουν το βήμα να υποβάλουν αίτηση ώστε να υπηρετήσουν εθελοντική θητεία, με τον αριθμό να μην αποκλείεται να αυξηθεί στο μέλλον εφόσον αποδειχθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον.