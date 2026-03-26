26.03.2026 | 21:10
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο Κολυμπάρι
Γυναίκες στο Στρατό: Η θητεία ξεκινά τον Ιούνιο – Οι αιτήσεις και το ενδιαφέρον σε αριθμούς και τα προνόμια
Ελλάδα 26 Μαρτίου 2026, 21:52

Γυναίκες στο Στρατό: Η θητεία ξεκινά τον Ιούνιο – Οι αιτήσεις και το ενδιαφέρον σε αριθμούς και τα προνόμια

Το βίντεο του ΓΕΣ για την εθελοντική θητεία των γυναικών στο Στρατό Ξηράς έγινε «viral» και όλοι περιμένουν τον τελικό αριθμό των αιτήσεων από γυναίκες που θέλουν να ντυθούν στο χακί για 12 μήνες.

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Spotlight

«Φρενίτιδα» επικρατεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (army.gr), αλλά και στα ΜΜΕ που έχει δημοσιευθεί το βίντειο που προσκαλεί τις γυναίκες για εθελοντική θητεία στο Στρατό Ξηράς.

Το σχετικό βίντεο το οποίο έχει μότο «η συμμετοχή είναι προσωπική επιλογή», αναρτήθηκε στις 11 Μαρτίου από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στοχεύει στην ενεργοποίηση του αισθήματος της ευθύνης για την προσφορά πατρίδα, περιγράφοντας πώς οι γυναίκες μέχρι σήμερα, ήθελαν αλλά δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία.

Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, όπως λένε αρμόδιες πηγές στο in, αφού οι προβολές του σχετικού βίντεο έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Καταγράφοντας θεάσεις άνω των 50.000 μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αντίστοιχοι είναι και οι αριθμοί στην ιστοσελίδα army.gr.

Οι γυναίκες που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα τα υποβάλουν αίτηση έχουν σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικούς Επιτελείου Στρατού όλες οι γυναίκες που διανύουν κατά το τρέχον έτος το 20ό και δεν υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθείσες από 1-1-2001 έως 31-12-2007), είναι ικανές κατηγορίας πρώτης (Ι/1) έως δεύτερης (Ι/2) και δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη.

Οι αιτήσεις λήγουν στις 31 Μαρτίου και οι γυναίκες που θα δηλώσουν συμμετοχή και θα κριθούν ικανές να υπηρετήσουν θα κληθούν να παρουσιαστούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου 2026. Το αν θα δοθεί παράταση στις αιτήσεις δεν είναι ακόμα γνωστό.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση οι γυναίκες που θα επιλεγούν να υπηρετήσουν την πρώτη εθελοντική θητεία στο Στρατό θα είναι για το έτος 2026, 100. Και ο χρόνος της θητείας τους θα είναι ένας χρόνος, δηλαδή 12 μήνες.

Πόσες θα θελήσουν να υπηρετήσουν

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν το ενδιαφέρον για το βίντεο και η επισκεψιμότητα που αυτό καταγράφει θα μετουσιωθεί και σε αιτήσεις, αφού μέχρι στιγμής τα στοιχεία, για το πόσες τελικά έχουν κατατεθεί, δεν αποκαλύπτονται.

Επισημαίνουν μάλιστα πως η προβολή ενός βίντεο απέχει από το να κάνει το βήμα μία γυναίκα να καταθέσει αίτηση.

Είναι απόφαση ζωής, σημείωναν χαρακτηριστικά στο in, οι ίδιες πηγές και διευκρίνιζαν πως για να προχωρήσει κάποιος σε αυτή θα πρέπει να το έχει σκεφτεί, να το έχει μετρήσει και να έχει αποφασίσει πως θέλει να το κάνει. Να δώσει ένα χρόνο από τη ζωή της στην υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα μόρια για το Δημόσιο

Όπως είχε ανακοινώσει το ΓΕΣ «οι εθελόντριες Ελληνίδες δύνανται να επιλέγονται ως Υποψήφιες ή Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΥΕΑ – ΔΕΑ), κατά τις διατάξεις που ισχύουν για τους άρρενες και με τις επιλογικές διαδικασίες που θα καθοριστούν».

Υπενθυμίζεται πως για όσες γυναίκες επιλέξουν να υπηρετήσουν εθελοντική θητεία στο Στρατό Ξηράς, έχουν όπως και οι άνδρες πρόσβαση σε στρατιωτικά νοσοκομεία, θα έχουν επιπλέον μόρια για προσλήψεις στο Δημόσιο και ο χρόνος της θητείας τους θα υπολογίζεται ως προϋπηρεσία.

Η στρατιωτική θητεία μπορεί στην Ελλάδα να είναι κάτι πρωτόγνωρο, ωστόσο σε πολλές άλλες χώρες είναι μία κανονικότητα.

Η θητεία στη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκος Δένδιας έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο θέμα της θητείας, στο πλαίσιο και του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας τις ανάγκες της Ελλάδας σε στρατεύσιμους και τη σημασία της εφεδρείας, η οποία επίσης περνάει σε νέα εποχή, για μία χώρα η οποία αντιμετωπίζει σειρά προκλήσεων. Ενώ την ίδια στιγμή οι συνθήκες μεταβάλλονται ραγδαία, με τη γεωπολιτική ρευστότητα να κάνει όλο και περισσότερους να υποστηρίζουν ότι πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα αποτροπής της χώρας και να ενισχυθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις, όχι μόνο με εξοπλιστικά προγράμματα τελευταίας τεχνολογίας και επαγγελματικά στελέχη, αλλά να καταφέρουν οι αρμόδιοι να εμφυσήσουν σε άντρες και γυναίκες την θέληση να υπηρετήσουν τη θητεία τους.

Και αν για τους άντρες το στοίχημα είναι να σταματήσουν να προσπαθούν να αποφύγουν τη θητεία με κάθε τρόπο, για τις γυναίκες το ζητούμενο είναι το ενδιαφέρον που παρουσιάζει το θέμα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ΜΜΕ να περάσει από τη θεωρεία στην πράξη και οι γυναίκες να κάνουν το βήμα να υποβάλουν αίτηση ώστε να υπηρετήσουν εθελοντική θητεία, με τον αριθμό να μην αποκλείεται να αυξηθεί στο μέλλον εφόσον αποδειχθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον.

Αγορές: Βουτιά σε μετοχές και άνοδος πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν

Αγορές: Βουτιά σε μετοχές και άνοδος πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν

Ένα εκατομμύριο Ιρανοί έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τις ΗΠΑ

Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Ελλάδα 26.03.26

Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη

Η υπόθεση με τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη με τους εκατοντάδες πλαστούς πίνακες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον χώρο της τέχνης, αναδεικνύοντας τα κενά στον έλεγχο αυθεντικότητας.

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού
Συναγερμός στην Πυροσβεστική 26.03.26

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και λόγω του έντονου καπνού κρίθηκε απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Πώς περιγράφει τη δολοφονία του Κλεομένη ο 19χρονος που ήταν μαζί του
Ελλάδα 26.03.26

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Πώς περιγράφει τη δολοφονία του Κλεομένη ο 19χρονος που ήταν μαζί του

Για τη διαδρομή που ακολούθησαν από τις Συκιές μέχρι την Καλαμαριά και τη γνωριμία του Κλεομένη με τον καθ'ομολογία δράστη μίλησε ο 19χρονος στην απολογία του.

Κακοκαιρία προ των πυλών: Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της «Deborah» – Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο
Προσοχή 26.03.26

Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της κακοκαιρίας «Deborah» - Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο

«Το βαρομετρικό χαμηλό ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της Αδριατικής και το ψυχρό του μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από δυτικά προς ανατολικά» λέει για την επερχόμενη κακοκαιρία ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα
Ελλάδα 26.03.26

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα

Οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI, κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της δράσης του κυκλώματος που ζημίωσε με εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο

ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης
Επαναφορά ΣΣΕ 26.03.26

ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης

Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού «μέσω μονομερών κυβερνητικών αποφάσεων, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, δεν πρέπει να συνεχιστεί», διαμηνύει η ΓΣΕΕ

LIVE: Πολωνία – Αλβανία
Ποδόσφαιρο 26.03.26

LIVE: Πολωνία – Αλβανία

LIVE: Πολωνία – Αλβανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πολωνία – Αλβανία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

LIVE: Ουκρανία – Σουηδία
Ποδόσφαιρο 26.03.26

LIVE: Ουκρανία – Σουηδία

LIVE: Ουκρανία – Σουηδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουκρανία – Σουηδία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία
Ποδόσφαιρο 26.03.26

LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία

LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι

Με γκολ του Καντίογλου στο 53', η Τουρκία του Μοντέλα νίκησε 1-0 τη Ρουμανία στο γήπεδο της Μπεσίκτας κι έγινε η πρώτη ομάδα που περνάει στους τελικούς των ευρωπαϊκών πλέι οφ για πρόκριση στο Μουντιάλ

Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Ελλάδα 26.03.26

Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη

Η υπόθεση με τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη με τους εκατοντάδες πλαστούς πίνακες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον χώρο της τέχνης, αναδεικνύοντας τα κενά στον έλεγχο αυθεντικότητας.

Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας
Βενεζουέλα 26.03.26

Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας

«Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες, δεδομένου ότι δεν έχουν ασκήσει δίωξη παρά μόνο για ένα μέρος όσων έκανε ο Μαδούρο. Θα υπάρξουν κι άλλες υποθέσεις, όπως πιθανότατα ξέρετε» είπε.

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
R2-D2 26.03.26

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» - Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»

Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ και μια ειδική στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλόγους της αίθουσας.

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού
Συναγερμός στην Πυροσβεστική 26.03.26

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και λόγω του έντονου καπνού κρίθηκε απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές – Τουλάχιστον 23 νεκροί – Σοκαριστικά πλάνα (βίντεο)
Σοκαριστικά πλάνα 26.03.26

Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές - Τουλάχιστον 24 νεκροί - Η στιγμή της βουτιάς θανάτου

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπαγκλαντές ύστερα από πτώση επιβατικού λεωφορείου από φέριμποτ στα νερά του ποταμού Πάντμα ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει μία απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστούμε – Χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο»
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει μία απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστούμε – Χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο»

Οι δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του φιλικού αγώνα της Εθνικής με την Παραγουάη. Τι είπε για το μέλλον της ομάδας αλλά και για την αποχώρηση του Μάνταλου.

Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια
Σταγόνα στον ωκεανό 26.03.26

Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια

Η ονομαστική αύξηση των 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό εξανεμίζεται άμεσα από τη στεγαστική κρίση και τον επίμονο πληθωρισμό τροφίμων.

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Πώς περιγράφει τη δολοφονία του Κλεομένη ο 19χρονος που ήταν μαζί του
Ελλάδα 26.03.26

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Πώς περιγράφει τη δολοφονία του Κλεομένη ο 19χρονος που ήταν μαζί του

Για τη διαδρομή που ακολούθησαν από τις Συκιές μέχρι την Καλαμαριά και τη γνωριμία του Κλεομένη με τον καθ'ομολογία δράστη μίλησε ο 19χρονος στην απολογία του.

Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου – Ποια παιχνίδια θα χάσει
Μπάσκετ 26.03.26

Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου - Ποια παιχνίδια θα χάσει

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού και δεν υπολογίζεται για το ματς με την Μονακό (27/3, 21:15). Αμφίβολος για το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

