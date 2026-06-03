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Τη θέση της ως η ισχυρότερη περιφερειακή τουριστική αγορά της χώρας κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 επιβεβαιώνει η Κρήτη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αεροπορικών αφίξεων μεταξύ των βασικών τουριστικών προορισμών της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το patris.gr, στα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων ανήλθαν σε 405.474, παρουσιάζοντας αύξηση 16,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όταν είχαν διαμορφωθεί σε 347.081.

Η μεταβολή αυτή μεταφράζεται σε περίπου 58.400 επιπλέον διεθνείς επισκέπτες.

Ειδικότερα, το αεροδρόμιο Ηρακλείου υποδέχθηκε 303.781 διεθνείς επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 13,5%, ενώ το αεροδρόμιο Χανίων κατέγραψε ακόμη υψηλότερο ρυθμό ανόδου, καθώς οι διεθνείς αφίξεις έφθασαν τις 101.693, αυξημένες κατά 27,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τετράμηνο του προηγούμενου έτους.

Θετική ήταν και η εικόνα στην εσωτερική αεροπορική κίνηση. Οι αφίξεις εσωτερικού στην Κρήτη διαμορφώθηκαν σε 430.878 επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 4%. Στο Ηράκλειο καταγράφηκαν 287.518 αφίξεις εσωτερικού και στα Χανιά 143.360, με αυξήσεις 3% και 6% αντίστοιχα.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του ΙΝΣΕΤΕ, η Κρήτη κατέγραψε τις περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις μεταξύ όλων των περιφερειακών γεωγραφικών ενοτήτων της χώρας, ξεπερνώντας τα Δωδεκάνησα, όπου οι διεθνείς αφίξεις ανήλθαν σε 203.407, καθώς και τα Ιόνια Νησιά με 121.439 αφίξεις.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία αναδεικνύουν τη δυναμική με την οποία εισήλθε η Κρήτη στη νέα τουριστική περίοδο, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μία ακόμη ισχυρή χρονιά για τον μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό της χώρας.