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Συγκέντρωση έξω από το κτίριο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προανήγγειλε για την ερχόμενη Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, στις 13:00, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) και προχώρησε στην κήρυξη στάσης εργασίας από τις 11:30 έως τις 14:00 και από τις 14:00 έως τις 17:30, την ίδια ημέρα.

«Δίνουμε πρώτη αγωνιστική απάντηση στο ΥΠΑΙΘΑ»

Αφορμή για την κινητοποίηση αποτελεί, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, ο σχεδιασμός του υπουργείου για «δραστικές περικοπές στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών».

ΔΟΕ: Ετοιμάζεται δραστική μείωση στους αναγκαίους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών

Η ΔΟΕ αναφέρει ότι «ετοιμάζεται δραστική μείωση στους αναγκαίους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών», αντί για 10.000 σε 5.000 και «δραστική μείωση στις προσλήψεις αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ στην Παράλληλη Στήριξη».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «προγραμματίζονται συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμημάτων, ενεργοποιούν τις υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών για να μη διαχωριστούν τμήματα ακόμα και σε σχολεία που διαθέτουν αίθουσες».

«Όλα τα παραπάνω, στο τέλος μίας σχολικής χρονιάς που πολλά κενά δεν καλύφθηκαν ποτέ, παρά τις χιλιάδες ώρες υποχρεωτικών υπερωριών και τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο. Που χιλιάδες παιδιά στερήθηκαν τον Ειδικό Παιδαγωγό και την αναγκαία στήριξη που χρειάζονταν, που χιλιάδες διδακτικές ώρες σε μαθήματα όπως Μουσική, Εικαστικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γυμναστική κ.ά., χάθηκαν, που Τμήματα Ένταξης έμειναν στα χαρτιά, αφού ποτέ δεν τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός», τονίζεται στο σχετικό δελτίο Τύπου της ΔΟΕ.

«Δίνουμε πρώτη αγωνιστική απάντηση στο ΥΠΑΙΘΑ», καταλήγει η Ομοσπονδία.