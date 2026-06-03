Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία – Οι πρώτες εκτιμήσεις

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Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Δείτε τα θέματα των Αρχαίων εδώ

Δείτε τα θέματα των Μαθηματικών εδώ

Δείτε τα θέματα της Βιολογίας εδώ

Οι Πανελλαδικές για τους υποψήφιους των ΓΕΛ θα συνεχιστούν την Παρασκευή όπου επίσης θα εξεταστούν σε μαθήματα προσανατολισμού.

Έτσι την Παρασκευή 5/6 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.

Οι εκτιμήσεις για τη δυσκολία των θεμάτων στη Βιολογία

Πολύ δυνατά θέματα, διαβαθμιζόμενης δυσκολίας, γεμάτα με αρκετές, αλλά και έξυπνες παγίδες και συνδυαστικά θέματα.

Τα Α και Β αρκετά προσεγγίσιμα και χωρίς ιδιαίτερες «τρικλοποδιές».

Το Γ1 ιδιαίτερα απαιτητικό (με μεταβολική οδό, το ένα αυτοσωμικό και το άλλο φυλοσύνδετο).

Τα υπόλοιπα των Γ και Δ, για καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά, “πονηρά” και συνδυαστικά γραπτά των τελευταίων ετών.

Οι θεματοδότες φέτος αποφάσισαν να ξεφύγουν από τις τυποποιημένες ασκήσεις και να δοκιμάσουν την κριτική ικανότητα, την θεωρητική υποδομή και την ψυχραιμία των μαθητών σε όλα τα επίπεδα.