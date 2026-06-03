Ρόδος: Θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή της Κρητηνίας – Αυτοκίνητο έπεσε στον γκρεμό
Ο οδηγός ανασύρθηκε από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του και παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (03/06), στη Ρόδο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κρητηνίας.
Υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές, όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε απότομη πλαγιά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Το αυτοκίνητο στον γκρεμό
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του άτυχου οδηγού, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε ο ηλικιωμένος, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
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