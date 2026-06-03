Μια φανταστική πρόταση για μετακίνηση Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ και μια επίσημη διάψευση
Τη δήθεν μετακίνηση του Στέφανου Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ διαψεύδουν οι Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο, τονίζοντας ότι πρόκειται για «κατασκεύασμα που βασίζεται αποκλειστικά σε φαντασιώσεις»
- Δίκη για τα Τέμπη: Στο στόχαστρο το δημόσιο, πυρά για «προκλητική» στάση – Η απάντηση του ΝΣΚ
- Σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο στη Ναύπακτο – Μητέρα σώζει με αυτοθυσία το παιδί της από ΙΧ που παρασύρει τα πάντα
- Μια φανταστική πρόταση για μετακίνηση Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ και μια επίσημη διάψευση
- Γιορτή σήμερα 4 Ιουνίου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Απάντηση σε «ανυπόστατα δημοσιεύματα», όπως τονίζουν, περί μετακίνησης του Στέφανου Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ, δίνουν οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.
«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε τη διακίνηση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που παρουσιάζουν ως δεδομένη τη δήθεν μετακίνηση του Προέδρου των Δημοκρατών, Στέφανου Κασσελάκη, στο ΠΑΣΟΚ!», σημειώνουν, ξεκαθαρίζοντας πως «η συγκεκριμένη ‘είδηση’ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα» και προσθέτοντας ότι «πρόκειται για κατασκεύασμα που βασίζεται αποκλειστικά σε φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους όσων αδυνατούν να αποδεχθούν την αυτόνομη πολιτική πορεία και τη δυναμική παρουσία των Δημοκρατών στον δημόσιο διάλογο».
«Θα περιμέναμε από ορισμένα Μεσα Ενημέρωσης να επιδεικνύουν μεγαλύτερο σεβασμό στη δημοσιογραφική δεοντολογία και να διασταυρώνουν στοιχειωδώς τις πληροφορίες που δημοσιεύουν, αντί να αναπαράγουν σενάρια πολιτικής μυθοπλασίας με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων», επισημαίνουν, διαμηνύοντας ότι «οι Δημοκράτες παραμένουν προσηλωμένοι στην αποστολή τους: την οικοδόμηση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού και προοδευτικού πολιτικού φορέα που εκφράζει τους πολίτες που αναζητούν μια πραγματική εναλλακτική πρόταση για τη χώρα».
Παράλληλα, προειδοποιούν πως «όσοι επενδύουν σε φήμες και πολιτικά κουτσομπολιά θα απογοητευτούν» και σημειώνουν ότι «η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από τους τίτλους που επιλέγουν να κατασκευάζουν. Οι Δημοκράτες δεν μετακινούνται. Προχωρούν μπροστά».
Να σημειωθεί ότι πηγές του ΠΑΣΟΚ διέψευσαν, επίσης, την φανταστική «είδηση».
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πιο καυτό καλοκαίρι
- Τραμπ: «Ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν το Σαββατοκύριακο
- Γιορτή σήμερα 4 Ιουνίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 04.06.2026]
- Ολυμπιακός: Τι συμβαίνει στη σειρά των τελικών όταν επικρατεί στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ
- Ανεστίδης στο in μετά τη δικαίωση: Ήταν ένα πληρωμένο συμβόλαιο γιατί έδειξα τη σαπίλα του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Ο Τραμπ θα πάει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα – Εκεί «θα ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα» λέει ο Ρούμπιο
- Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Κάνει θεραπεία, θα δούμε για το Game 2»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις