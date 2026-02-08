Αλλάζει όνομα το Κίνημα Δημοκρατίας. Δεκτή με μεγάλη πλειοψηφία έγινε η πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών του έκτακτου συνεδρίου.

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν το Σάββατο (07/02) με το σύνθημα: «Το αύριο είναι τώρα» με τον επικεφαλής του κόμματος, Στέφανο Κασσελάκη, να προτείνει στην ομιλία του, την μετονομασία του Κινήματος.

Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο

Την Κυριακή (08/02) έγινε δεκτή με μεγάλη πλειοψηφία έγινε η πρόταση αλλαγής ονόματος σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο». Το νέο όνομα θα επικυρωθεί με δημοψήφισμα των μελών που θα διεξαχθεί εσωκομματικά το επόμενο διάστημα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου εξελέγησαν οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος που είναι η Θεοδώρα Τζάκρη, βουλευτής Πέλλας και η Μυρτώ Κοροβέση, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής.

Καταργήθηκε ως όργανο το «εθνικό συμβούλιο» και ορίστηκε ότι πλέον οι αντιπρόεδροι του κόμματος εκλέγονται από το Συνέδριο.

«Ήρθε η ώρα για ένα άλμα»

Χθες, ο Στέφανος Κασσελάκης, μεταξύ άλλων, τόνισε: «ήρθε η ώρα για ένα άλμα που θα μετατρέψει την πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Γκάζι σε μια νέα δημοκρατική παράταξη, αντάξια των ευρωπαϊκών προτύπων, η οποία δεν θα αποτελεί κίνημα διαμαρτυρίας αλλά μια νέα δύναμη εξουσίας».

Ο κ. Κασσελάκης άρχισε την ομιλία του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Δεν με τελείωσαν, δεν μας τελείωσαν», ενώ ξεκαθάρισε πως δεν βρίσκεται εκεί απλώς για να αποδείξει την αντοχή του, αλλά την ετοιμότητά του να συγκρουστεί με ένα σύστημα εξουσίας που υπηρετεί τους λίγους και καθηλώνει τους πολλούς.

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, υποστήριξε ότι το 2027 δεν θα είναι μια απλή εκλογική αναμέτρηση, αλλά η ευκαιρία να κλείσει ο κύκλος της μεταπολίτευσης και να ανοίξει μια νέα περίοδος δημοκρατίας και αξιοκρατίας. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι η «σταθερότητα» που ευαγγελίζεται αποδείχθηκε «εξάρτηση» και τόνισε πως η κυβέρνηση επιστρέφει σε παλιές «συνταγές φόβου και διχασμού».

Παράλληλα, έθεσε τις κόκκινες γραμμές για το μέλλον, αποκλείοντας κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ κράτησε την ίδια στάση και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό παραμένει συνδεδεμένο – όπως είπε – με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδόμηση της χώρας.

Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής.