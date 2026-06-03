Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης από την ΠΓ και την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Λίγα 24ωρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Μαντζουράνης υπογραμμίζει ότι «μετά από συνεκτίμηση των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και κομματικών επιλογών, αλλά και κυρίως την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης που ήδη ξεκίνησε, παραιτούμαι από μέλος της ΠΓ, της ΚΕ καθώς και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.» τονίζοντας με νόημα ότι «αυτή η απόφαση δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες αλλά δηλώνει την πρόθεσή μου να συμμετάσχω σ΄αυτούς από όποια θέση κρίνω πιο αποτελεσματική και πρόσφορη».
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Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπέβαλε ο Γιάννης Μαντζουράνης.
Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο, την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Μετά από συνεκτίμηση όλων των πραγματικών δεδομένων, των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και κομματικών επιλογών, αλλά και κυρίως την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης που ήδη ξεκίνησε, παραιτούμαι από μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής καθώς και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αυτή η απόφαση δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, λαική κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά δηλώνει την πρόθεσή μου να συμμετάσχω σ΄αυτούς από όποια θέση κρίνω πιο αποτελεσματική και πρόσφορη».
Η παραίτηση υποβλήθηκε λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Δείτε την επιστολή παραίτησης
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