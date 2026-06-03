newspaper
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.06.2026 | 15:19
Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εξέλιξη – Σηκώθηκαν 5 ελικόπτερα
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η αλήθεια για τη φωτό της αμηχανίας: Πώς κάθισε για δύο λεπτά σε καρέκλα άλλου ο Άδωνις Γεωργιάδης
Παρασκήνιο 03 Ιουνίου 2026, 12:25

Η αλήθεια για τη φωτό της αμηχανίας: Πώς κάθισε για δύο λεπτά σε καρέκλα άλλου ο Άδωνις Γεωργιάδης

Μια φωτογραφία του Άδωνι Γεωργιάδη στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου που προκάλεσε πολλά σχόλια και δημοσιεύματα. Η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Χαμός γίνεται τις τελευταίες ώρες εξαιτίας μιας φωτογραφίας που ανέβασε στο X ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και την αναπαράγουν όλοι. Η φωτό είναι από επετειακή εκδήλωση επιχειρηματικού ομίλου και σ’ αυτήν φαίνονται να κάθονται στο ίδιο τραπέζι ο κ. Γεωργιάδης, ο έτερος υπουργός της κυβέρνησης της ΝΔ, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Βροχή τα σχόλια για τη φωτογραφία, που μπορεί να λέει 1000 λέξεις αλλά όχι πάντα αληθινές. Πολλοί έκαναν λόγο για «αβλεψία» των διοργανωτών που έβαλαν στο ίδιο τραπέζι τους πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι έχουν ανεβάσει πολύ τους τόνους μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα (σ.σ. πρόσφατα ο κ. Ανδρουλάκης υπέβαλλε μήνυση κατά του κ. Γεωργιάδη), άλλοι επιχείρησαν να κάνουν χιούμορ με το ενσταντανέ.

Σε κάθε περίπτωση η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Η θέση του ήταν αλλού!

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας η θέση του κ. Γεωργιάδη δεν ήταν σε αυτό το τραπέζι. Εκεί καθόταν κανονικά ο ceo της εταιρείας που διοργάνωσε την εκδήλωση ο οποίος και σηκώθηκε για δύο λεπτά προκειμένου να μιλήσει και να χαιρετήσει κάποιους προσκεκλημένους. Το διάστημα αυτό ήταν αρκετό για τον υπουργό Υγείας ώστε να πάρει τη…. θέση του ceo και να ανταλλάξει κάποιες κουβέντες με τον κ. Θεοδωρικάκο.

Ελάχιστα λεπτά αργότερα ο κ. Γεωργιάδης έφυγε κι επέστρεψε στο δικό του τραπέζι. Με απλά λόγια οι διοργανωτές είχαν προβλέψει σωστά τις θέσεις ώστε να μην φέρουν σε δύσκολη θέση καλεσμένους που δεν έχουν και την καλύτερη σχέση μεταξύ τους. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να το έχει επισημάνει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του αλλά δεν το έκανε.

Με τη λογική του… ίνφλουενσερ που τον διακρίνει θα θεώρησε μάλλον ότι η αποσιώπηση των πραγματικών γεγονότων θα φέρει περισσότερα likes και σχόλια στην ανάρτησή του…

Σε άλλο ενσταντανέ εξάλλου εμφανίζεται στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, με τον τελευταίο να αποφεύγει να κοιτάξει την κάμερα…

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στο profit taking

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στο profit taking

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

World
Κομισιόν: Άρση της ρήτρας διαφυγής μόνο για 0,3% – Αφορά ενεργειακές δαπάνες

Κομισιόν: Άρση της ρήτρας διαφυγής μόνο για 0,3% – Αφορά ενεργειακές δαπάνες

inWellness
Έρευνα 03.06.26

Πολεμικές τέχνες: Η προπόνηση που μας κρατά νέους

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι πολεμικές τέχνες δεν αποτελούν απλά μια μορφή φυσικής δραστηριότητας, αλλά μια σύνθετη πρακτική που συνδυάζει κίνηση, συγκέντρωση, αναπνοή και κοινωνική αλληλεπίδραση

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Η Θεοπούλα έγινε «ΕΛΑΣίτισσα»… και κάνει θραύση
Παρασκήνιο 03.06.26

Η Θεοπούλα έγινε «ΕΛΑΣίτισσα»… και κάνει θραύση

Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, η γνωστή Θεοπούλα από το «Παρά 5», έγινε κι αυτή μέλος της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα - Τη βοήθησε να εγγραφεί μέσω της πλατφόρμας myelas.gr ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού
Παρασκήνιο 22.05.26

Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, γιατί «αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Παρασκήνιο 19.05.26

Μήνυση κατέθεσε η Καρυστιανού κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση

Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για «κόμμα με εντολή Μόσχας» η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση

Σύνταξη
«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»
Πολιτική 19.05.26

«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»

Μπαράζ αναρτήσεων του Νίκου Καραχάλιου για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Άνοιξε φρενοκομείο στην Καρνεάδου» σχολιάζει και δίνει σαφώς ρωσικό χαρακτήρα στην πολιτική κίνηση που σύντομα περνά την πόρτα του Αρείου Πάγου.

Σύνταξη
Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
Έπος 18.05.26

Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος

Όλα και πιο θεαματικό γίνεται το σκηνικό, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Συμπόρευση του ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου που εκτός από το να μαθαίνει ρωσικά και να βλέπει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης αποφάσισε να αλλάξει… πίστα.

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες
Παρασκήνιο 18.05.26

Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες

Λίγο πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα, ανομοιογένεια των συμμετεχόντων, αμφιβολίες για την πολιτική κατεύθυνση του εγχειρήματος, έντονο φιλορωσικό στοιχείο και μία… «τρεμάμενη» εικόνα.

Σύνταξη
«Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους
Παρασκήνιο 15.05.26

«Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους

«Θράσος είναι το θάρρος γι’ αυτά που δεν πρέπει να τολμά κανείς» είπε ο Γρηγοριος ο Ναζιανζηνός, αλλά δεν το άκουσε ο Γρηγόριος (Δημητριάδης) ο ανιψιός και στο Συνέδριο της ΝΔ, το πλήρωσε ακριβά. Οι κλακαδόροι ταϊσμένοι και ποτισμένοι πλουσιοπάροχα, ήταν εκεί, αλλά το σχόλιο «τι κάνει εδώ ο κοριός;» των πικραμένων μάλλον τους επισκίασε

Ειδικός Συνεργάτης
Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα
Υπέρλαμπρη 12.05.26

Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα

Ντράπηκε και η ντροπή με το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της επιχειρηματολογίας προβεβλημένου στελέχους του ΠΑΣΟΚ που προέτρεψε τον πρώην πρωθυπουργό «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Σύνταξη
Μικροπολιτικός: «Εκρήξεις» στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό…
Πολιτική 12.05.26

Μικροπολιτικός: «Εκρήξεις» στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό…

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της συνέντευξης του Γρηγόρη Δημητριάδη στην εφημερίδα «Real News» έχασε την ψυχραιμία και άρχισε να ωρύεται όπως αποκαλύπτει η στήλη Μικροπολιτικός της εφημερίδας τα ΝΕΑ

Σύνταξη
«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Δείτε βίντεο 12.05.26

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Σύνταξη
Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Πολιτική 09.05.26

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα

Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στο μικροσκόπιο του ΣτΕ η λειτουργία των Airbnb στην Πλάκα
Ελλάδα 03.06.26

Στο μικροσκόπιο του ΣτΕ η λειτουργία των Airbnb στην Πλάκα

Οι ανώτατοι δικαστές καλούνται  να αποφανθούν εάν νομίμως ή όχι ο Δήμος Αθηναίων απέρριψε τα αιτήματα σφράγισης με βάση τα χαρακτηριστικά των επίδικων ακινήτων και της πραγματικής χρήσης επ' αυτών και μετά τις αυτοψίες που έγιναν κατόπιν σχετικής εντολής του ΣτΕ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παναθηναϊκός: Η 12άδα με την οποία θα αγωνιστεί στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό – Δύσκολα ο Σλούκας
Μπάσκετ 03.06.26

Παναθηναϊκός: Η 12άδα με την οποία θα αγωνιστεί στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό – Δύσκολα ο Σλούκας

Οι 12 παίκτες που επέλεξε ο Αταμάν για τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό - Εκτός Φαρίντ και Χουάντσο από την εξάδα των ξένων, δύσκολα θα αγωνιστεί ο Σλούκας.

Σύνταξη
Οι μέδουσες «επέστρεψαν» στις ελληνικές ακτές – Πού εμφανίστηκαν, ποια είναι τα σενάρια δράσης
Ελλάδα 03.06.26

Οι μέδουσες «επέστρεψαν» στις ελληνικές ακτές – Πού εμφανίστηκαν, ποια είναι τα σενάρια δράσης

Εκατοντάδες είναι οι εμφανίσεις μεδουσών στις ελληνικές ακτές το τελευταίο διάστημα - Ποια είδη είναι τα πιο συχνά και πώς σκέφτονται οι Αρχές να επέμβουν.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Οι επιθέσεις σε βάθος εντός της Ρωσίας δίνουν τη δυνατότητα για διαπραγματεύσεις επί ίσοις όροις
Νέες δηλώσεις 03.06.26

Ζελένσκι: Οι επιθέσεις σε βάθος εντός της Ρωσίας δίνουν τη δυνατότητα για διαπραγματεύσεις επί ίσοις όροις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε στην Ουκρανία τον Μαρκ Ρούτε - Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε είπε ότι η Ρωσία γίνεται «ολοένα και πιο απελπισμένη»

Σύνταξη
Για άλλη μια χρονιά στη Μύκονο ο Μάικλ Τζόρνταν με το πολυτελές ιδιωτικό του τζετ
Φωτογραφία 03.06.26

Για άλλη μια χρονιά στη Μύκονο ο Μάικλ Τζόρνταν με το πολυτελές ιδιωτικό του τζετ

Το ιδιωτικό αεροσκάφος του Μάικλ Τζόρνταν εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, πυροδοτώντας σενάρια ότι ο θρύλος του NBA βρίσκεται ξανά στο νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές

Σύνταξη
Ρούμπιο: Είχαμε επίγνωση των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν – Είναι χειρότερο να έχει πυρηνικά
Το «μάντρα» πυρηνικά 03.06.26

Ρούμπιο: Είχαμε επίγνωση των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν – Είναι χειρότερο να έχει πυρηνικά

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρούμπιο, υποχρεώθηκε να παραδεχθεί ότι ο Λευκός Οίκος γνώριζε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει οικονομική και ενεργειακή κρίση. Αλλά επέμεινε στο επιχείρημα για τα πυρηνικά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άγιος Δημήτριος: Ξεκίνησε η δίκη των τριών για την εμπλοκή τους στη δολοφονία του 27χρονου
Ελλάδα 03.06.26

Άγιος Δημήτριος: Ξεκίνησε η δίκη των τριών για την εμπλοκή τους στη δολοφονία του 27χρονου

Την απαλλαγή των τριών νεαρών που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στο πάρκο Ασύρματου στον Άγιο Δημήτριο ζήτησε η Εισαγγελέας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η επιστροφή του νυφικού ταγέρ – H Ντούα Λίπα αντέγραψε τη Μπιάνκα Τζάγκερ με ανδρόγυνο στυλ
Φόρος τιμής 03.06.26

Η επιστροφή του νυφικού ταγέρ – H Ντούα Λίπα αντέγραψε τη Μπιάνκα Τζάγκερ με ανδρόγυνο στυλ

Το 1971, η Μπιάνκα Τζάγκερ γοήτευσε τον κόσμο της μόδας με το ταγιέρ που φόρεσε στον γάμο της με τον Μικ Τζάγκερ. Σήμερα, σε μια αναφορά σε αυτό το στυλ, η Λίπα εγκαινιάζει μια νέα εποχή αντισυμβατικότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αμαζόνιος: «Ψηφιακή αποικιοκρατία» – Πώς το ίντερνετ επηρεάζει τη ζωή των αυτόχθονων πληθυσμών
Επιτόπια έρευνα 03.06.26

«Ψηφιακή αποικιοκρατία» - Πώς το ίντερνετ επηρεάζει τη ζωή των αυτόχθονων πληθυσμών στη Βραζιλία

Τα θετικά και τα αρνητικά της επαφής με το ίντερνετ - Οι κρυμμένοι κίνδυνοι της «ψηφιακής αποικιοκρατίας για τους αυτόχθονες πληθυσμούς»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Email gate: Αλληλοκατηγορίες και μετάθεση ευθυνών στη δίκη για τη διακίνηση των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων
Ελλάδα 03.06.26

Email gate: Αλληλοκατηγορίες και μετάθεση ευθυνών στη δίκη για τη διακίνηση των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων

«Δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο το αρχείο», επανέλαβε πολλές φορές η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου στη δίκη για τη διακίνηση των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Under Armour μας συστήνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά running για κάθε χιλιόμετρο
Τα Νέα της Αγοράς 03.06.26

Η Under Armour μας συστήνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά running για κάθε χιλιόμετρο

Από την άσφαλτο των μεγαλουπόλεων μέχρι τα πιο δυσπρόσιτα μονοπάτια, το δρομικό κίνημα στην Ελλάδα και τον κόσμο γνωρίζει μια άνθιση δίχως προηγούμενο. Σε αυτή τη νέα εποχή, η επιλογή του σωστού εξοπλισμού είναι η βάση για κάθε τερματισμό.

Σύνταξη
Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση
Μέσω ρήτρας διαφυγής 03.06.26

Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μέρος του δημοσιονομικού περιθωρίου που προοριζόταν για αμυντικές δαπάνες, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Σε δικηγόρο για διαζύγιο είχε πάει η 39χρονη λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της από τον σύζυγό της
Ελλάδα 03.06.26

Καλαμάτα: Σε δικηγόρο για διαζύγιο είχε πάει η 39χρονη λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της από τον σύζυγό της

Η δικηγόρος λέει ότι θυμάται ακόμα τα σημάδια της κακοποίησης στα χέρια της γυναίκας. - Όπως λέει στο MEGA η εξομολόγηση της 39χρονης την είχε συγκλονίσει.

Σύνταξη
Τουρκία: Βαθαίνει η κρίση στο CHP – Αντιπαράθεση για συνέδριο, φήμες για νέο κόμμα
Οι τελευταίες εξελίξεις 03.06.26

Βαθαίνει η κρίση του CHP στην Τουρκία - Αντιπαράθεση για συνέδριο, φήμες για νέο κόμμα

Οζέλ: Μόνη λύση το συνέδριο - Η πλευρά Κιλιτσντάρογλου το απορρίπτει - 12 Ιουλίου: Ημερομηνία ορόσημο για το CHP - Νέα δικαστικά μέτωπα και σενάρια «άρσης ασυλίας»

Σύνταξη
Ο Τζακ Γουάιτ στο επίκεντρο αντιδράσεων για την πρώτη του έκθεση τέχνης στο Λονδίνο
Thoughts May Disappear 03.06.26

Ο Τζακ Γουάιτ στο επίκεντρο αντιδράσεων για την πρώτη του έκθεση τέχνης στο Λονδίνο

Η πρώτη δημόσια εικαστική έκθεση του Τζακ Γουάιτ άνοιξε στο Λονδίνο, προκαλώντας έντονη συζήτηση για το αν η φήμη αρκεί για να ανοίξει τις πόρτες της σύγχρονης τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%
English edition 03.06.26

OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%

The Paris-based organization points to the energy price shock from the Middle East conflict, warning that Greece’s heavy reliance on imported fossil fuels leaves its economy exposed just as Recovery Fund investment begins to wind down

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο
Επικαιρότητα 03.06.26

Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

«Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία και αυτό σημαίνει άμεση εφαρμογή του ψηφιακού», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας «Ποσειδώνια»

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία
Δεν υποχωρεί 03.06.26

Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία

Δεν πέρασε ένας μήνας από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα επανέρχεται με δασμό 10% σε χώρες που πουλάνε αγαθά που παρήχθησαν από καταναγκαστική εργασία.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
Cookies