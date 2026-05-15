Σε «καφενείο» μετέτρεψαν πάλι τη Βουλή Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Είσαι αισχρή» – «Είσαι φασίστας»

Αντιμέτωποι με άλλη μία σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνι Γεωργιάδη βρέθηκαν όσοι είχαν την ατυχία να παρακολουθήσουν την Ολομέλεια της Βουλής.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για την σύσταση ταμείου καινοτομίας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συγκρούστηκε μετωπικά με τον υπουργό Υγείας, με αφορμή τα όσα έγιναν νωρίτερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε, μεταξύ άλλων, κακοποίηση με ύβρεις, με «σωματικές και έμπρακτες απειλές», προκαλώντας την αντίδραση του συναδέλφου της. «Μιλάτε για κακοποιητές τής ΝΔ, ενώ γνωρίζουμε ποια κακοποίησε υπαλλήλους και συνεργάτες στη διάρκεια της σκοτεινής προεδρίας της», απάντησε δηκτικά ο υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στην υπόθεση με την καταγγελία της εργαζομένης στην Πλεύση Ελευθερίας.

«Κάθε φορά που θα ισχυρίζεστε ψευδώς ότι υπάρχει μία εργαζόμενη – που προφανώς πολλά λεφτά τής δώσατε για να λέει τόσα ψέματα – που είναι απλήρωτη, θα μηνύεστε. Η κυρία Καρακίτσου έπαψε να εργάζεται σε εμάς από τα μέσα του Φεβρουαρίου του 2025. Κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια. Έχει κάνει δημόσιες αναρτήσεις από την Πάρο με μαγιό, την ώρα που εμείς εδώ δίναμε μάχη κατά των πολιτικών σας. Φυλούσε παιδάκι στην Πάρο και γνωρίζουν όλοι ότι ήταν νταντά στην Πάρο για πάρα πολλούς μήνες», απάντησε φανερά εκνευρισμένη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πυροδοτώντας νέο γύρο έντασης που παραλίγο να ξεφύγει από τα – όχι τόσο ξεκάθαρα πια – όρια του κοινοβουλευτικού διαλόγου.

Γεωργιάδης: Η κυρία πρόεδρος ξεπέρασε και τον χειρότερό της εαυτό. Έχει μια αντιδικία με μία κυρία.

Κωνσταντοπούλου: Kαμία αντιδικία δεν έχω.

Γεωργιάδης: Θέλω να μπορώ να εκφράζω τη γνώμη μου χωρίς διακοπή.

Κωνσταντοπούλου: Είσαι φασίστας.

Γεωργιάδης: Προ ολίγου η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι σταμάτησε να είναι εργαζομένη μου από τον Φεβρουάριο του 2025. Εγώ δεν θέλω να μπω στα οικογενειακά σας κυρίαα Κεφαλά, αλλά να λέει ότι την είδα με μαγιό, εμένα μου προκαλεί αηδία, πρέπει να το μάθω εγώ στη Βουλή; Πρόκειται περί αίσχους. Είσαι αισχρή πραγματικά, και εσείς θα έπρεπε να υπερασπιστείτε την τιμή της κουνιάδας σας.

Κωνσταντοπούλου: Όλη αυτή την ιστορία την ξεκινήσατε εσείς, γιατί σας κατήγγειλα ότι επιχειρήσατε να κουκουλώσετε το έγκλημα στην «Βιολάντα». Αντί να μας πείτε γιατί δεν έλεγξε ποτέ η Επιθεώρηση την Bιολάντα. Τόσο ανεξάρτητη είναι η Επιθεώρηση Εργασίας!

Τα πνεύματα, πάντως, άργησαν να ηρεμήσουν, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρέμεινε στην αίθουσα ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, καθώς ήρθε σε αντιπαράθεση με την ανεξάρτητη και αποχωρήσασα από την Πλεύση Ελευθερίας, βουλευτή Έλενα Καραγεωργοπούλου.