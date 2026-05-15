Λέσβος: Χιλιάδες νεκρά ζώα σε αυτοσχέδιους τάφους – Σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία
Θανατώθηκαν περίπου 2.000 ζώα και μεταφέρθηκαν σε λάκκο στην ευρύτερη περιοχή του Κάμπου Σκαλοχωρίου.
Ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι ταφές των θανατωμένων ζώων από αφθώδη πυρετό στη Λέσβο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής ιστοσελίδας stonisi.gr, κτηνοτρόφος της περιοχής ανέφερε ότι την πρώτη ημέρα, όταν θανατώθηκαν περίπου 2.000 ζώα, μεταφέρθηκαν σε λάκκο στην ευρύτερη περιοχή του Κάμπου Σκαλοχωρίου.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κοντά στο σημείο βρίσκονται πηγή νερού, αρδευτικό δίκτυο, ελαιοκαλλιέργειες και άλλες αγροτικές καλλιέργειες.
Σοκάρουν οι φωτογραφίες από την ταφή των ζώων
Να σημειωθεί ότι το θέμα συνοδεύεται από φωτογραφίες που δείχνουν τον λάκκο που δημιουργήθηκε λίγο έξω από το Σκαλοχώρι από σκαπτικό μηχάνημα, όπου σε βάθος μόλις 2 μέτρων βγήκε νερό. Μέσα σε αυτόν τον λάκκο πετάχτηκαν τα πτώματα 4.500 ζώων.
Τα νεκρά ζώα μεταφέρθηκαν από τα σημεία θανάτωσής τους με ανοιχτά φορτηγά, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη διασπορά της νόσου σε όλη την περιοχή, με το δημοσίευμα να σημειώνει ότι αυτή η πρακτική ενδεχομένως να οδηγήσει στην εμφάνιση νέων κρουσμάτων.
Στο σημείο όπου θάφτηκαν τα ζώα ήδη αναβλύζουν υγρά από την αποσύνθεση που μόλις ξεκίνησε, ενώ η δυσοσμία είναι ήδη αφόρητη.
