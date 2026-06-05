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Διμέτωπος Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα παίξει ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό – «Υπάκουσε» ο Δούκας
Πολιτική Γραμματεία 05 Ιουνίου 2026, 14:48

Διμέτωπος Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα παίξει ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό – «Υπάκουσε» ο Δούκας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να σταθούν «στο πρόγραμμά μας, στον αγώνα μας, στην αξιοπιστία μας και πάνω στην πολιτική μας αυτονομία», εξαπολύοντας διπλή επίθεση κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα - Ο Χ. Δούκας δεν άφησε καμία αιχμή παρά τις αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι ενδέχεται να διαφοροποιηθεί. Λεκτικό μπρα ντε φερ μεταξύ Δούκα - Διαμαντοπούλου

Upd:5.06.2026, 16:13
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Να δώσουν τον αγώνα όλοι, «από την πρώτη γραμμή της μάχης, με αισιοδοξία», κάλεσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, συνεχίζοντας το διμέτωπο κατά ΝΔ και ΕΛΑΣ και κάνοντας λόγο για ένα «σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό», στο οποίο «το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια να ανοίξουν κάποιοι τον δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, το βλέπουμε και αυτό. Χωρίς πολιτική ατζέντα», όπως είπε, «διότι προφανέστατα αυτός ο μηχανισμός βολεύει, δεν διαταράσσει τις ισορροπίες και δεν δημιουργεί την αίσθηση της πολιτικής αλλαγής».

Στη σημερινή συνεδρίαση σύμφωνα με ασφαλείς πηγές δεν υπήρξε καμία διαφοροποίηση του Χάρη Δούκα στο  Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ παρά τις αρχικές  πληροφορίες.

Ωστόσο ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε λεκτική αντιπαράθεση με την Αννα Διαμαντοπούλου σχετικά με το θέμα της συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΝΔ πριν ή μετά τις εκλογές, με την κ. Διαμαντοπούλου να επισημαίνει ότι ουδέποτε είχε πει για συνεργασία.

«Να μείνουμε εμμονικά σταθεροί στις αποφάσεις του Συνεδρίου μας»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που βλέπει τα ποσοστά του κόμματός του να πέφτουν σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, πρωτίστως μετά την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα και, δευτερευόντως, της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» από την Μαρία Καρυστιανού, επισήμανε πως «ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι η αξιοπιστία του είναι στο ναδίρ» και υποστήριξε πως «βολεύει τον κ. Μητσοτάκη να συγκρίνεται και να συμψηφίζεται η δική του αναξιοπιστία με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εμφανίζεται μία συζήτηση που συγκρίνει το σήμερα με αυτό που συνέβη το 2015 και το 2019. Και όχι να συγκρίνεται το σήμερα με ένα καλύτερο αύριο».

«Γι’ αυτό», υπογράμμισε, «πρέπει εμείς να μείνουμε εμμονικά σταθεροί στις αποφάσεις του Συνεδρίου μας και στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγράμματος που ανοίγει μια νέα σελίδα για το αύριο».

Τα μηνύματα Ανδρουλάκη στρέφονται και προς την πλευρά του Χάρη Δούκα, ο οποίος, τις περασμένες ημέρες, πρότεινε συμπόρευση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ σε ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογές, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό και το ποιος θα είναι αρχηγός και προκαλώντας έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Χάρη Δούκα στο σημερινό Πολιτικό Συμβούλιο

Κατά τα λοιπά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, πέρα από το διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ που, όπως τόνισε, είναι η πολιτική του αυτονομία και τα προβλήματα της κοινωνίας, αναφέρθηκε στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, αλλά και στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.

Τα βασικά σημεία της εισαγωγικής τοποθέτησης Ανδρουλάκη:

Για την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος

Τα τελευταία έντεκα χρόνια είναι τα πιο θερμά χρόνια στην ιστορία του πλανήτη. Κάθε χρόνο καταγράφονται πολύ μεγάλες καταστροφές φυσικού πλούτου, ζωικού κεφαλαίου σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στη ζώνη του Ισημερινού. Αλλά πλέον τα φαινόμενα είναι πολλά και εμφανή, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι άνθρωποι να καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα αλλά ένα κεντρικό ζήτημα που αφορά το μέλλον της ανθρωπότητας. Δυστυχώς η χώρα μας, θα μπορούσε να έχει κάνει πάρα πολλά βήματα στον τομέα της πράσινης πολιτικής.

Πήραμε μία πρωτοβουλία τις προηγούμενες ημέρες, γνωρίζοντας ότι έρχεται η παγκόσμια ημέρα που αφορούσε τα ζητήματα κυκλικής οικονομίας – την ανακύκλωση. Τι έλεγε η κοινοβουλευτική μας πρωτοβουλία; Ότι κάποια σπιτάκια που στην Ευρώπη τα πλήρωσαν ως σπιτάκια ανακύκλωσης, εμείς εδώ τα πληρώσαμε ως χρυσά σπιτάκια, ως βίλες.

Και εδώ, σε ένα κρίσιμο τομέα που αφορά την κλιματική κρίση, την αειφόρο ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία, στήθηκε μια μπίζνα. Μήπως το ίδιο δεν έγινε και στην κατανομή του ενεργειακού χώρου; Μήπως κάποιοι προνομιούχοι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας πήραν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης με αποτέλεσμα ο πυρήνας της κυκλικής οικονομίας, που είναι η δίκαιη κατανομή του ενεργειακού χώρου προς όφελος των παραγωγών και της κοινωνίας για καταπολέμηση ενεργειακής φτώχειας και κόστους παραγωγής, πήγε περίπατο;

Για την απόφαση του Αρείου Πάγου

Η απόφαση αυτή, επιβεβαιώνει ότι οι προβλέψεις του νόμου 3869 του 2010, ενός εμβληματικού νόμου που θέσπισε το ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ήταν και κοινωνικά δίκαιες αλλά και αναγκαίες, μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου βάζει τέλος σε μια καταχρηστική πρακτική, τραπεζών και funds, που επιβάρυναν παράνομα τους δανειολήπτες και σε πολλές περιπτώσεις τους εξωθούσαν εκτός των προστατευτικών διατάξεων του νόμου.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που κωφεύει σε όλες μας τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες που αφορούν στις τράπεζες, τα funds, τους servicers, τη διαχείριση κόκκινων δανείων και υπερκερδών, πρέπει άμεσα να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της απόφασης.

Να διασφαλίσει ότι όσοι έχασαν αυτή τη ρύθμιση εξαιτίας μια παράνομης πρακτικής, θα αποκατασταθούν χωρίς νέα δικαστική ταλαιπωρία και χωρίς νέα οικονομική επιβάρυνση, αλλά και να προχωρήσει στον συμψηφισμό και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι.

Περί πολιτικής αξιοπιστίας και πολιτικής αυτονομίας

Υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια να ανοίξουν κάποιοι τον δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, το βλέπουμε και αυτό.

Χωρίς πολιτική ατζέντα, διότι προφανέστατα αυτός ο μηχανισμός βολεύει, δεν διαταράσσει τις ισορροπίες και δεν δημιουργεί την αίσθηση της πολιτικής αλλαγής.

Είναι μία από τα ίδια που βιώσαμε πριν από μερικά χρόνια με καταστροφικά αποτελέσματα, στους θεσμούς, στην οικονομία, στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα.

Δεν το βλέπουν αυτό; Το γνωρίζουν, αλλά προσπαθούν επιμελώς να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον, στην επικοινωνία, τη Μπαρτσελόνα και σε διάφορα άλλα θέματα μακριά από τις πραγματικές ανάγκες του ελληνικού λαού για φθηνή προσιτή κατοικία, καλό δημόσιο νοσοκομείο, καλό δημόσιο σχολείο.

Ο Πρωθυπουργός γνωρίζει ότι η αξιοπιστία του είναι στο ναδίρ.

Βολεύει, λοιπόν, τον κ. Μητσοτάκη να συγκρίνεται και να συμψηφίζεται η δική του αναξιοπιστία με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να  εμφανίζεται μία συζήτηση που συγκρίνει το σήμερα με αυτό που συνέβη το 2015 και το 2019. Και όχι να συγκρίνεται το σήμερα με ένα καλύτερο αύριο.

Γι’ αυτό πρέπει εμείς να μείνουμε εμμονικά σταθεροί στις αποφάσεις του Συνεδρίου μας και στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγράμματος που ανοίγει μια νέα σελίδα για το αύριο.

Η ακρίβεια και τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει αντίπαλο ένα κόμμα, το οποίο μπορεί να αναδείξει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Θέλει κόμματα που κάνουν μόνο περιγραφή και λαϊκισμό για να αποδεικνύει – μέσα από την περιγραφή και το λαϊκισμό – ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση. «Εμείς είμαστε και κανένας άλλος δεν μπορεί να κυβερνήσει».

Γι’ αυτό λοιπόν, με την κάθε ευκαιρία, προσπαθούν να απαξιώσουν τις πολιτικές μας επιλογές. Ήμουν πολύ συγκεκριμένος με τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος. Η επιλογή να μην ψηφίσουμε τρίτη θητεία Γ. Στουρνάρα ήταν μια μεμονωμένη επιλογή; Ή προήλθε από μια συζήτηση προσυνεδριακή και συνεδριακή και η κοινωνία να πάρει από το ΠΑΣΟΚ ένα μήνυμα: ότι πρέπει να υπάρχει εναλλαγή στην Βουλή, στην Ευρωβουλή, σε κρίσιμες θέσεις εξουσίας. Είναι μια σοσιαλδημοκρατική πατέντα του ΠΑΣΟΚ; Όχι. Γι’ αυτό άλλωστε δεν υπάρχει πανευρωπαϊκά άλλο παράδειγμα κεντρικού τραπεζίτη που θα μείνει στη θέση αυτή κοντά είκοσι χρόνια. Το μόνο παράδειγμα είναι – εκτός ευρώ – η Ρουμανία. Δεν έχει λοιπόν να κάνει με το πρόσωπο του κ.Στουρνάρα. Έχει να κάνει με την κεντρική επιλογή που αφορά την υγιή εναλλαγή σε κρίσιμες θέσεις με τεράστιες εξουσίες. Άρα, αντί κάποιοι να επιτεθούν στον ΠΑΣΟΚ, πρέπει να απολογηθούν. Γιατί στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνουν μια εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,- μια θέση που με τα σημερινά χαρακτηριστικά δεν έχει κάποια ισχυρή εξουσία- αλλά από την άλλη για μια θέση με τεράστιες εξουσίες επιτρέπουν τρεις εξαετίες και μπορεί και παραπάνω στο μέλλον;

Είμαστε ένα ιστορικό κόμμα αλλά και ένα κόμμα σύγχρονο. Είμαστε ένα κόμμα με αρχές και αξίες αλλά και ένα κόμμα έτοιμο να συγκρουστεί με ό,τι προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες αστάθειας, αδυναμίας, ανισοτήτων και κερδοσκοπίας εις βάρος της κοινωνίας.

Αυτή, λοιπόν, την προίκα πρέπει να την αναδείξουμε καθημερινά στον δημόσιο διάλογο και στην παρουσία μας και να θέσουμε εμείς στο περιθώριο το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Γιατί είναι σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό˙ όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους δεν μπορεί να υπάρξει.

Πρέπει να δώσετε τον αγώνα όλοι σας, από την πρώτη γραμμή της μάχης, με αισιοδοξία.

Η παρουσία σας στα κανάλια, τις τοπικές κοινωνίες πρέπει να δίνει αισιοδοξία στα στελέχη μας, τον απλό κόσμο του ΠΑΣΟΚ που έμεινε στα δύσκολα και δεν πρέπει να τον απογοητεύει, γιατί οι αποφάσεις του συνεδρίου μας είναι καθαρές. Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κοινωνία, ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά.

Τον ενδιαφέρει να έχει ένα χαμηλότερο ενοίκιο, ένα καλύτερο νοσοκομείο, καλύτερες υποδομές, ένα κράτος που λειτουργεί, δικαιοσύνη που λειτουργεί και πολιτικό ήθος και συνέπεια. Ας αφήσουμε λοιπόν τα σενάρια. Δεν είναι ώρα για σενάρια, είναι ώρα για μάχη και αγώνα σε κάθε επίπεδο.

Πρέπει από σήμερα, το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό: εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία, για την κοινωνία. Δεν θα σύρουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου της χώρας, την παράταξη μας σε σενάρια και θεωρίες, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα. Εμείς θα δώσουμε την μάχη για τα πραγματικά προβλήματα.

Γι’ αυτό λοιπόν ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή πρέπει να δοθεί με όλες μας τις δυνάμεις, με ενότητα και με καθαρή θέση και στάση. Το Συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνείες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα. Γι’ αυτό λοιπόν σταθείτε στο πρόγραμμά μας, στον αγώνα μας, στην αξιοπιστία μας και πάνω στην πολιτική μας αυτονομία. Διότι αυτά θα είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο κόμμα ΙΧ του κ. Τσίπρα. Διότι πραγματικός αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, τα οποία και οι δύο κλιμάκωσαν και τώρα έρχονται να πουν: «Δώστε μας μία ακόμη ευκαιρία». Είχαν πολλές ευκαιρίες. Ήρθε η ώρα της δημοκρατικής παράταξης και στο χέρι μας είναι στις επόμενες εθνικές εκλογές να είναι η ώρα της δημοκρατικής παράταξης.

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Κάρε Ότις: Πρώην σούπερ μόντελ κατέθεσε εναντίον πρώην διευθυντή πρακτορείου μοντέλων για βιασμούς
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Κάρε Ότις: Πρώην σούπερ μόντελ κατέθεσε εναντίον πρώην διευθυντή πρακτορείου μοντέλων για βιασμούς

Πρώην σούπερ μόντελ των 90's και 00΄s κατέθεσε σε βάρος του πρώην επικεφαλής του πρακτορείου Elite Europe για βιασμούς. Η υπόθεση της Ότις έχει παραγραφεί, αλλά θέλει να ωθήσει άλλα θύματα να μιλήσουν

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ΔΟΑΕ: Κοντά στη σύναψη συμφωνίας – πλαισίου για το πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν και ΗΠΑ – Τι ζητά η Τεχεράνη
Οι τελευταίες πληροφορίες 05.06.26

ΔΟΑΕ: Κοντά στη σύναψη συμφωνίας - πλαισίου για το πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν και ΗΠΑ - Τι ζητά η Τεχεράνη

Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του από τις ΗΠΑ, αξίας 24 δισεκατομμυρίων - Τι δήλωσε ο στρατιωτικός σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 05.06.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

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Η Οδύσσεια: Πάρτι χιλιάδων δολαρίων στη μαύρη αγορά για τα εισιτήρια – Μεταπωλούνται έως και για $10.000
Μια άλλη Οδύσσεια 05.06.26

Η Οδύσσεια: Πάρτι χιλιάδων δολαρίων στη μαύρη αγορά για τα εισιτήρια – Μεταπωλούνται έως και για $10.000

Τα εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφόρησαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου, ενόψει της παγκόσμιας πρεμιέρας στις 17 Ιουλίου, προκαλώντας παροξυσμό στους φαν

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Η σκοτεινή πλευρά του Μουντιάλ 2026: Μπορεί ένα τουρνουά ποδοσφαίρου να… βλάψει τον πλανήτη;
Αθλητισμός & Σπορ 05.06.26

Η σκοτεινή πλευρά του Μουντιάλ 2026: Μπορεί ένα τουρνουά ποδοσφαίρου να… βλάψει τον πλανήτη;

Το Μουντιάλ επιστρέφει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, όμως η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή κρύβει μια σκληρή πραγματικότητα. Έκθεση προειδοποιεί ότι οι τεράστιες αποστάσεις και οι αεροπορικές μετακινήσεις φέρνουν ένα πρωτοφανές περιβαλλοντικό κόστος

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Γαλλία: Στην 11χρονη που αγνοείτο ανήκει η σορός που βρέθηκε σε σιλό σιτηρών
Κόσμος 05.06.26

Τραγικό φινάλε στη Γαλλία: Στην 11χρονη που αγνοείτο ανήκει η σορός που βρέθηκε σε σιλό σιτηρών

Βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση και τον θάνατο του παιδιού είναι ένας 41χρονος, που έχει καταγγελθεί έξι φορές στο παρελθόν για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς παιδιών - Oργή στη Γαλλία για τις παραλείψεις σε σχέση με την υπόθεση

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Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς
Πολιτική 05.06.26

Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς

Ο Γιώργος Σουφλιάς αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική το 2009 την επόμενη των εκλογών μετά τη συντριπτική ήττα της ΝΔ

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AJ Dybantsa: Το απόλυτο φαβορί του NBA Draft που έγινε «αυτοκρατορία» πριν καν πατήσει στο παρκέ
Μπάσκετ 05.06.26

Το απόλυτο φαβορί του NBA Draft που έγινε «αυτοκρατορία» πριν καν πατήσει στο παρκέ

Το επιχειρηματικό φαινόμενο AJ Dybantsa: Ο 19χρονος Αμερικανός καλαθοσφαιριστής επαναπροσδιορίζει το προφίλ του σύγχρονου αθλητή, έχοντας ήδη εξασφαλίσει συμβόλαια εκατομμυρίων με κολοσσούς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
H συναυλία των Sex Pistols στο Μάντσεστερ που μάζεψε 50 άτομα και γέννησε το βρετανικό post-punk
Διήρκεσε μισή ώρα 05.06.26

H συναυλία των Sex Pistols στο Μάντσεστερ που μάζεψε 50 άτομα και γέννησε το βρετανικό post-punk

Λίγο μετά την πρώτη εμφάνιση των Sex Pistols στο Μάντσεστερ, πριν 50 χρόνια, άρχισε να φουντώνει το κύμα του post-punk. Ωστόσο στη συναυλία παρευρέθηκε μόνο ένα κοινό 30 έως 50 ατόμων και διήρκεσε το πολύ μισή ώρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σαμαράς: Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο και υπάρχει μια Ελλαδα που δεν ακούγεται
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26 Upd: 20:30

Σαμαράς: Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο και υπάρχει μια Ελλαδα που δεν ακούγεται

«Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα, στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη» τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς από την Κρήτη, δείχνοντας προς τη δημιουργία κόμματος. Ασκώντας σκληρή κρητική στην κυβέρνηση, για τα εθνικά θέματα, την οικονομία, τα σκάνδαλα τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει παρατημένη και βουβή». Στο στόχαστρο του Σαμαρά και ο Τσίπρας.

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Στάρμερ: Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ από το 2030
Κόσμος 05.06.26

Στάρμερ: Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ από το 2030

«Δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως ζούμε στην πιο επικίνδυνη και αβέβαιη περίοδο της ζωής μας», σημείωσε ο Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας πως αποτελεί «ευθύνη» της κυβέρνησής του να «είναι έτοιμη»

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Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Ο «γάμος των εκατομμυρίων» διχάζει το Παλέρμο – Το κόστος, το πρόγραμμα, οι αντιδράσεις
Go Fun 05.06.26

Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Ο «γάμος των εκατομμυρίων» διχάζει το Παλέρμο – Το κόστος, το πρόγραμμα, οι αντιδράσεις

Το Παλέρμο ζει αυτές τις μέρες στον ρυθμό του «γάμου της χρονιάς». Ωστόσο η γαμήλια φιέστα της Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ έφερε το Παλέρμο σε διχασμό

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Σώοι οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού – Λήξη συναγερμού για τη διαρροή αέρα
Διάστημα 05.06.26 Upd: 18:48

Σώοι οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού – Λήξη συναγερμού για τη διαρροή αέρα

Οι πέντε αστροναύτες που περίμεναν στο σκάφος τους έτοιμοι για αναχώρηση επέστρεψαν στις θέσεις τους. O γερασμένος Διαστημικός Σταθμός εμφανίζει διαρροές εδώ και χρόνια.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γαλλία και Γερμανία προτείνουν σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κόσμος 05.06.26

Γαλλία και Γερμανία προτείνουν σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Γαλλία και η Γερμανία υποστηρίζουν ότι η πολιτική διεύρυνσης χρειάζεται «νέα δυναμική» και ζητούν μια πιο αποτελεσματική διαδικασία ένταξης που θα επικεντρώνεται στις μεταρρυθμίσεις και όχι στα διαδικαστικά εμπόδια

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«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

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Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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