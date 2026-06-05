Ξεκίνησε το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – Τα μηνύματα Ανδρουλάκη και η κυβερνητική «ομάδα κρούσης»

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Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη συγκυρία, καθώς η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική με την ανακοίνωση του νέου του κόμματος έχει φέρει ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, καθώς σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις η ΕΛΑΣ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω της την σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση.

Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα διαμηνύσει ότι το κόμμα και τα στελέχη του δεν έχουν την πολυτέλεια να εκπέμπουν θολά μηνύματα, ενώ θα εξηγήσει ότι δεν υπάρχει χρόνος για εσωστρέφεια. Όπως σχολίαζαν στελέχη που πρόσκεινται στην ηγεσία, άπαντες «οφείλουν να έχουν ενσυναίσθηση της ιστορικότητας της Παράταξης» – ένα σαφές μήνυμα προς την πλευρά του Χάρη Δούκα.

Η κυβερνητική «ομάδα κρούσης»