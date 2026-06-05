Ξεκίνησε το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – Τα μηνύματα Ανδρουλάκη και η κυβερνητική «ομάδα κρούσης»
Η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη, πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη συγκυρία, καθώς η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ προκαλεί αναταράξεις στο πολιτικό σύστημα με βασικό αποδέκτη την Χαριλάου Τρικούπη
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Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη συγκυρία, καθώς η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική με την ανακοίνωση του νέου του κόμματος έχει φέρει ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, καθώς σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις η ΕΛΑΣ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω της την σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση.
Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα διαμηνύσει ότι το κόμμα και τα στελέχη του δεν έχουν την πολυτέλεια να εκπέμπουν θολά μηνύματα, ενώ θα εξηγήσει ότι δεν υπάρχει χρόνος για εσωστρέφεια. Όπως σχολίαζαν στελέχη που πρόσκεινται στην ηγεσία, άπαντες «οφείλουν να έχουν ενσυναίσθηση της ιστορικότητας της Παράταξης» – ένα σαφές μήνυμα προς την πλευρά του Χάρη Δούκα.
Η κυβερνητική «ομάδα κρούσης»
Μετά από αρκετές συναντήσεις και διαβουλεύσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να ανακοινώσει στο Πολιτικό Συμβούλιο τα 13 στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θα αναλάβουν την προεκλογική πολιτική ευθύνη των 13 περιφερειών της χώρας.
Επιπλέον, μεγάλη έμφαση θα δοθεί στους λεγόμενους «κύκλους πολιτικής». Η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτιμά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πιο ισχυρό κόμμα σε επίπεδο προγράμματος και στελεχών έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Γι’ αυτό τον λόγο, θα επιδιώξει να απαντήσει στους αντιπάλους του προκρίνοντας μία άτυπη κυβερνητική ομάδα, που είναι σε θέση να συγκρουστεί με τη Νέα Δημοκρατία και τους πρωτοκλασάτους υπουργούς της.
Οι «κύκλοι πολιτικής» θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τους τομείς της Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, τον τομέα των Θεσμών, του Κράτους Δικαίου και της Δικαιοσύνης, της Ανάπτυξης, που περιλαμβάνει τη Ναυτιλία, την Αγροτική Πολιτική και την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, και το Κοινωνικό Κράτος, με επίκεντρο την Εργασία, την Υγεία, την Κοινωνική Ασφάλιση και την πρόνοια.
Τα πρόσωπα που θα «επωμιστούν» το μπρα ντε φερ με τους υπουργούς της κυβέρνησης είναι όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη του κόμματος. Ανάμεσα στα ονόματα που πρόκειται να στελεχώσουν την ομάδα «κρούσης» του ΠΑΣΟΚ είναι ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Μιχάλης Κατρίνης, η Μιλένα Αποστολάκη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Στέφανος Παραστατίδης και ενδεχομένως ο Πάρις Κουκουλόπουλος.
Επιπλέον, στους «κύκλους πολιτικής» κεντρική ευθύνη θα έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Φίλιππος Σαχινίδης και οι ευρωβουλευτές Γιάννης Μανιάτης και Νικόλας Φαραντούρης.
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