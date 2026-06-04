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ΠΑΣΟΚ: Έρχονται ανακοινώσεις από τον Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο – Οι 13 «περιφερειάρχες» ενόψει εκλογών και οι «κύκλοι πολιτικής»
Πολιτική Γραμματεία 04 Ιουνίου 2026, 13:05

ΠΑΣΟΚ: Έρχονται ανακοινώσεις από τον Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο – Οι 13 «περιφερειάρχες» ενόψει εκλογών και οι «κύκλοι πολιτικής»

Τι περιλαμβάνει η πρόταση Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο για την εκλογική διάταξη του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα.

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Σε διάταξη εκλογικής μάχης αναμένεται να θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το ΠΑΣΟΚ στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου την Παρασκευή, με τον ίδιο να δίνει πρώτος το παράδειγμα και να προχωρά σε περιοδεία και ομιλία στη Νέα Ιωνία σήμερα, το απόγευμα της Πέμπτης.

Μπορεί η δήλωση του Χάρη Δούκα για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ να δημιούργησε έναν νέο γύρο εσωστρέφειας στη Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρεί ότι δεν υπάρχει χρόνος για ομφαλοσκόπηση. Πολλώ δε μάλλον όταν η πίεση που βιώνουν στην πράσινη Παράταξη δεν είναι μόνο χρονική αλλά και δημοσκοπική ελέω Καρυστιανού και Τσίπρα.

Τα δύο σκέλη της εισήγησης Ανδρουλάκη

Στην ηγεσία του Κινήματος υπάρχει η εκτίμηση ότι όλες οι κομματικές δυνάμεις πρέπει να τεθούν σε θέσεις εκλογικής ετοιμότητας, έχοντας την απόφαση του συνεδρίου επ’ ώμου και το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρά πόδα.

Τις τελευταίες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί σειρά συναντήσεων με στελέχη και βουλευτές του κόμματος, σχεδιάζοντας και συνομιλώντας μαζί τους για τις νέες αρμοδιότητες που θα αναλάβουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει καταλήξει στην εισήγηση μίας πρότασης που αποτελείται από 2 σκέλη. Εκτός απροόπτου, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου πρόκειται να ανακοινώσει τις πολιτικές αρμοδιότητες που θα αναλάβουν όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη της Παράταξης.

Οι 13 Περιφερειάρχες

Αρχικά, 13 στελέχη του Κινήματος αναλαμβάνουν σε πολιτικό επίπεδο την προεκλογική ευθύνη των 13 Περιφερειών της χώρας. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν θα είναι υποψήφιο στις βουλευτικές εκλογές. Θα πρόκειται για προσωπικότητες της Παράταξης με διαδρομή, οι οποίοι θα επωμιστούν την πολιτική ευθύνη του προεκλογικού αγώνα.

Οι «κύκλοι πολιτικής»

Συγχρόνως, κεντρικά στελέχη του κόμματος, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, βουλευτές και τομεάρχες θα δημιουργήσουν προγραμματικές «ομάδες κρούσεις» απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτές χαρακτηρίζονται από τους παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη ως «κύκλοι πολιτικής» και όχι ως «σκιώδη κυβέρνηση». Πρόκειται για μία νέα κατανομή αρμοδιοτήτων που δεν θα αφορά την κοινοβουλευτική διάταξη του ΠΑΣΟΚ.

Οι «κύκλοι πολιτικής» θα αφορούν, όπως σημείωναν κομματικές πηγές, συγκεκριμένα πεδία πολιτικής παρέμβασης και προγραμματικής επεξεργασίας. Μεταξύ άλλων, θα αφορούν τα πεδία της οικονομίας, την ανάπτυξη, την εργασία, το κοινωνικό κράτος, τον πρωτογενή τομέα και το παραγωγικό πρότυπο της χώρας, το κράτος, τους θεσμούς και τη δημόσια διοίκηση, όπως επίσης την Αυτοδιοίκηση κ.α.

Επιτροπές εκλογικού αγώνα

Το προσεχές διάστημα, οι Νομαρχιακές Επιτροπές του κόμματος, που είχαν συγκροτηθεί στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα μετεξελιχθούν σε Νομαρχιακές Επιτροπές Εκλογικού Αγώνα. Η συμμετοχή σε αυτές αναμένεται να είναι διευρυμένη, προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συστράτευση, όπως σχολίαζαν έμπειρα οργανωτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν αντίστοιχες εκλογικές επιτροπές σε κάθε δήμο της χώρας.

Οι επιτροπές εκλογικού αγώνα θα βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία με το κεντρικό οργανωτικό της Χαριλάου Τρικούπη, προκειμένου να οργανώνεται από κοινού η καθημερινή προεκλογική παρέμβαση των κομματικών δυνάμεων.

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Automatic Fines Coming for Uninsured Vehicles
English edition 04.06.26

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«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη»

Η δημιουργός του εμβληματικού «Persepolis», Μαρζάν Σατραπί, πέθανε στα 56 της χρόνια. Η ζωή, το έργο και ο διαρκής αγώνας της απέναντι στο ιρανικό καθεστώς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Μάρκους Φόστερ
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«Μια τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ότι 'από τώρα μέχρι τον Σεπτέμβρη δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε και καλά τα πάμε' ταυτίζεται με την ουσιαστική παραίτηση όλων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την εντολή που έχουμε λάβει», λέει ο Νίκος Παππάς

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Ελλάδα 04.06.26

«Είχαν χιούμορ οι Αρχαίοι συγγραφείς;» – Διεθνές συνέδριο στην Καρδαμύλη για τα κωμικά στοιχεία στην κλασική ιστοριογραφία

Η Καρδαμύλη φιλοξενεί, στις 6-7 Ιουνίου 2026 το 3ο Διεθνές Συνέδριο Trends in Classics–Historiography Conference, με θέμα: «Humor, Comic Elements and Laughter in Classical Historiography»

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ΚΚΕ: «Όχι στις fast track διαδικασίες στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος»
Επικαιρότητα 04.06.26

ΚΚΕ: «Όχι στις fast track διαδικασίες στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος»

Η επιδίωξη να περάσουν κάτω…από τα ραντάρ οι επιχειρούμενες αλλαγές, δεν θα πετύχει γιατί οι προτάσεις αυτές θα «βγάλουν στο δρόμο» και τους φοιτητές και τους δημοσίους υπαλλήλους, λέει το ΚΚΕ

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Μοιρασμένες εντυπώσεις 04.06.26

Μουσείο αφιερωμένο στον Μπαράκ Ομπάμα θα εγκαινιασθεί στις 19 Ιουνίου στο Σικάγο - Οι ενστάσεις

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα όρισε την κατεύθυνση που θα έχει το μουσείο και θέλει να επιθεωρήσει τα εκθέματα - Γιατί καθυστέρησε να ανοίξει

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Υπόγειο καταφύγιο με σήραγγες και διαδρομή διαφυγής ξετρύπωσαν οι Καραμπινιέρι στην Καλαβρία

Το αθέατο καταφύγιο στην Ιταλία περιγράφεται από τους Καραμπινιέρι ως εφάμιλλο κινηματογραφικού σκηνικού και σχεδιασμένο μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια για να εξασφαλίζει τη διαφυγή του ενοίκου του

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Αχτσιόγλου: Οι πολίτες απαιτούν πολιτική αλλαγή
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Αχτσιόγλου: Οι πολίτες απαιτούν πολιτική αλλαγή

«Το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι έχει αυτή την επιδίωξη, δηλαδή την πλήρη προγραμματική πολιτική αντιπαράθεση, και ταυτόχρονα μιλάει για κυβερνώσα Αριστερά, δηλαδή προσβλέπει στην κυβερνητική αλλαγή. Το αν θα ευοδωθεί αυτό θα φανεί στην εξέλιξη των πραγμάτων», λέει η Έφη Αχτσιόγλου

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Αξίζει ακόμα το πανεπιστήμιο; Εν έτει 2026, πολλοί αμφισβητούν την αξία του πτυχίου
Κόσμος 04.06.26

Αξίζει ακόμα το πανεπιστήμιο; Εν έτει 2026, πολλοί αμφισβητούν την αξία του πτυχίου

Η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο θεωρείται ένα τελετουργικό μύησης, ένα μεταβατικό σκαλοπάτι από το σχολείο στην ενήλικη ζωή, με το πτυχίο να υπόσχεται επαγγελματική ανέλιξη, υψηλότερο εισόδημα και προσωπική ολοκλήρωση

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Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο πολιτικός καμβάς των 40 ανεξάρτητων στη Βουλή – Οι αλλαγές που φέρνει η επάνοδος Τσίπρα και οι μνηστήρες της δεξιάς
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

Ο πολιτικός καμβάς των 40 ανεξάρτητων στη Βουλή – Οι αλλαγές που φέρνει η επάνοδος Τσίπρα και οι μνηστήρες της δεξιάς

Η παρούσα Βουλή αριθμεί πλέον, μετά και την επίσημη αποχώρηση των προερχόμενων από την Νέα Αριστερά, 40 ανεξάρτητους βουλευτές, παρότι διατηρεί την πρωτοτυπία να λειτουργεί εδώ και καιρό με 297 και όχι 300

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Ο κακόβουλος εχθρός έχει ηττηθεί»: Ο Χαμενεΐ δηλώνει ότι το Ιράν επέφερε «καθοριστικό πλήγμα» στις ΗΠΑ
Κόσμος 04.06.26

«Ο κακόβουλος εχθρός έχει ηττηθεί»: Ο Χαμενεΐ δηλώνει ότι το Ιράν επέφερε «καθοριστικό πλήγμα» στις ΗΠΑ

Σε μια απροσδόκητη δήλωση την Πέμπτη, ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ του Ιράν δήλωσε ότι ο «κακόβουλος εχθρός» έχει ηττηθεί με «ένα αποφασιστικό πλήγμα» κατά των ΗΠΑ

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Νέο Tudor Black Bay Chrono 39
Τα Νέα της Αγοράς 04.06.26

Νέο Tudor Black Bay Chrono 39

Μια τολμηρή νέα έκφραση του Black Bay Chrono με έντονο κίτρινο καντράν και αγωνιστικό χαρακτήρα

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Λεμεσός: Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση – Δεκάδες με συμπτώματα, 18 νοσηλεύτηκαν
Στην Κύπρο 04.06.26

Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό - Δεκάδες με συμπτώματα, 18 νοσηλεύτηκαν

Ανάμεσα σε όσους χρειάστηκαν νοσηλεία για την τροφική δηλητηρίαση υπήρχαν παιδιά - Οι καλεσμένοι είχαν βρεθεί στη γαμήλια δεξίωση το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Λεμεσό

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Μια αλήθεια πάντα πολιτική
Επιστημολογική στροφή 04.06.26

Μια αλήθεια πάντα πολιτική

Ένα πρόσφατο βιβλίο ασχολείται με το γιατί σήμερα η πολιτική μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο στο ερώτημα για την αλήθεια των διαφόρων τοποθετήσεων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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