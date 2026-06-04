To ΠΑΣΟΚ, οι συνεργασίες και το μήνυμα στον Τσίπρα

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Παρά τη δημοσκοπική πίεση, το ΠΑΣΟΚ επιμένει στο στόχο της κυβερνησιμότητας. Ο εκλογικός πήχης του κόμματος επιβεβαιώθηκε εκ νέου από τα χείλη του Κώστα Τσουκαλά: «Εμείς λέμε να είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή».

Βέβαια, ο εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας στον REAL FM, δεν έμεινε μόνο εκεί. Ο κ. Τσουκαλάς συμπλήρωσε το εξής: «…και εκεί να δούμε αν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με δυνάμεις που μπορούν να συμφωνήσουν στο πρόγραμμά μας, το οποίο επειδή είναι ριζικά αντιπαραθετικό με αυτό της κυβέρνησης, προφανώς εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία».

Προηγουμένως, είχε χαρακτηρίσει τον εκλογικό στόχο του Κινήματος πιο ρεαλιστικό από αυτόν της αυτοδυναμίας που βάζουν η Νέα Δημοκρατία, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Η προϋπόθεση του «πράσινου» προγράμματος

Όσον αφορά δε το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο πίσω από τη γαλάζια Παράταξη, ξεκαθάρισε ότι, σε αυτή την περίπτωση, το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη θα παραμείνει στην αντιπολίτευση.

«Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η Νέα Δημοκρατία πρώτη, εκεί το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει αντιπολίτευση, όπως θα είναι και η εντολή της κοινωνίας. Γιατί, για εμάς, η πολιτική αλλαγή έχει ως προϋπόθεση να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στην πράξη, ο εκπρόσωπος τύπου επανέλαβε την απόφαση του συνεδρίου, απορρίπτοντας κάθε σενάριο συνεργασίας με τη ΝΔ. Ταυτόχρονα, επιβεβαίωσε την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ στις κάλπες. Ωστόσο, άφησε παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με τα προοδευτικά κόμματα στη βάση δύο προϋποθέσεων. Πρώτον, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα έστω με μία ψήφο διαφορά από τη ΝΔ. Δεύτερον, ότι η βάση της όποιας σύγκλισης είναι το ίδιο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος, ωστόσο, επανέλαβε την κριτική προς το νεοϊδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι «η φρασεολογία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο δημόσιο λόγο αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι προτιμούν να έχουν απέναντί τους το νέο κόμμα ΕΛΑΣ, γιατί τους επανασυσπειρώνει».

Στην ίδια κατεύθυνση, κομματικές πηγές εξηγούσαν ότι η πράσινη Παράταξη μπορεί να συνεργαστεί με όσους με αξιοπιστία μπορούν να συμβάλλουν στην εφαρμογή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίθετο πρόγραμμα κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Την ίδια ώρα, υπενθύμιζαν ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει σαφές πρόγραμμα και εκπέμπει θολό μήνυμα.

Το «μομέντουμ» της δήλωσης

Σημειώνεται ότι η δήλωση του κ. Τσουκαλά έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή για την εσωκομματική συζήτηση δεδομένων των τριών παρεμβάσεων που είχαν πραγματοποιηθεί. Τελευταία ήταν αυτή του Χάρη Δούκα, που είχε αφήσει παράθυρο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας τη δυσφορία της Χαριλάου Τρικούπη.

Είχαν προηγηθεί, επίσης, οι δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου ότι «πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία» και του Παύλου Γερουλάνου ότι εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, «θα συνεργαστούμε με όποιον υιοθετήσει την ατζέντα του ΠΑΣΟΚ».