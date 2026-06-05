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Ακόμα μία δημοσκόπηση καταγράφει τη μεγάλη δυσαρέσκεια της κοινωνίας με την κυβέρνηση της ΝΔ καθώς τα 2/3 εκτιμούν ότι η χώρα οδεύει προς τη λάθος κατεύθυνση με τα ζητήματα της οικονομίας, της διαφάνειας και της Δικαιοσύνης να έχουν κεντρικό ρόλο στην αρνητική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου.

Η δημοσκόπηση της Prorata για την ΕφΣυν επιβεβαιώνει την τάση που καταγράφεται σταθερά σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης εδώ και αρκετό καιρό, που επίσης εντόπιζαν στην πλειοψηφία των πολιτών έλλειψη πολιτικής εναλλακτικής και αδυναμία – ή απροθυμία – έκφρασης μέσω κάποιου κόμματος της αντιπολίτευσης.

Η ανακοίνωση νέων κομματικών σχηματισμών από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού φαίνεται πως έχει ανακατέψει την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό καθώς εμφανίζουν δυναμική που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αναδιάταξη των συσχετισμών.

Οι πολίτες ανησυχούν για τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Χαρακτηριστικό της κυβερνητικής κρίσης είναι ότι η πλειοψηφία των πολιτών (41%) θεωρεί ότι το χειρότερο εκλογικό σενάριο θα ήταν μία τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Η πιθανότητα επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην πρωθυπουργία προκαλεί μικρότερη ανησυχία (32%) παρά το γεγονός ότι η συζήτηση από τους πολιτικούς του αντιπάλους στρέφεται συστηματικά στην περίοδο διακυβέρνησής του, που παρουσιάζεται ως η χειρότερη της Μεταπολίτευσης, και στην «απειλή της καταστροφής της χώρας».

Σε σχέση με τις επιδόσεις της αντιπολίτευσης γίνεται σαφές ότι η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Στην έρευνα της Prorata η διαφορά από τη ΝΔ πέφτει -οριακά – κάτω από τις 10 μονάδες καθώς η κυβέρνηση συγκεντρώνει 24% και ο νέος φορέας 14,5%.

Αλλά και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών ο Αλέξης Τσίπρας είναι δεύτερος με εννέα μονάδες διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον δείκτη εμπιστοσύνης για την πρωθυπουργία της χώρας, με ποσοστό 17% έναντι 26%.

Το πιο σημαντικό ίσως στοιχείο της δυναμικής που μπορεί να αναπτύξει η ΕΛΑΣ φαίνεται από την απάντηση στην ερώτηση για το ποιος μπορεί να πιέσει περισσότερο τη ΝΔ την επόμενη περίοδο, ποιος δηλαδή μπορεί να ηγηθεί της αντιπολίτευσης και επομένως ποιος θα μπορέσει να εμφανιστεί ως αντίπαλο δέος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το 27% θεωρεί ότι τον ρόλο αυτόν μπορεί να τον διαδραματίσει η ΕΛΑΣ, ενώ τα ποσοστά που καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα υστερούν κατά πολύ. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις ένα 12% απαντά ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτόν τον ρόλο, ενώ ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό (9%) δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στη Μαρία Καρυστιανού, παρά το γεγονός ότι στην πρόθεση ψήφου το κόμμα της, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», είναι τρίτο και προηγείται του ΠΑΣΟΚ.

Πρόθεση ψήφου

Αναλυτικότερα, ως προς την εκλογική επιρροή η ΝΔ παραμένει πρώτη αλλά με χαμηλά ποσοστά (24%). Ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 14,5% και στη συνέχεια η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 9,5%. Το ΠΑΣΟΚ και σε αυτή τη δημοσκόπηση έρχεται τέταρτο με 8,5%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση (8%), το ΚΚΕ (6%), ενώ η Πλεύση Ελευθερίας, με σημαντικές απώλειες, βρίσκεται στο 3,5%.

Σχετική σταθερότητα παρουσιάζουν η Φωνή Λογικής (3,5%) και το ΜέΡΑ25 (3%), ενώ με ποσοστά κάτω του 3% έπονται ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. (2%), το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη (1%), η Νέα Αριστερά (1%) και το κόμμα Νίκη (0,5%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό (12,5%) δηλώνει αναποφάσιστο ενώ ένα 26% συνεχίζει να πιστεύει ότι κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν είναι ικανό να πιέσει αρκετά τη ΝΔ.

Θετική η επιστροφή

Από την παραπάνω εικόνα γίνεται σαφές ότι η ΕΛΑΣ συσπειρώνει προς το παρόν ακροατήρια από την ευρύτερη αριστερά και κεντροαριστερά ασκώντας υπαρξιακές πιέσεις στα τμήματα που αποτελούσαν τον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ πριν από το 2023.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της έρευνας η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» συνομιλεί με τους πολίτες για τους οποίους η διάκριση «Αριστερά» – «Δεξιά» δεν έχει πλέον νόημα ή απείχαν από τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες.

Ενδεικτικό για το ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν οι νέοι σχηματισμοί είναι ότι σχεδόν 4 στους 10 εκλαμβάνουν ως θετική την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και την εμπλοκή της Μαρίας Καρυστιανού.