Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Καρυστιανού για την τρίτη θέση – Επιλέγουν Τσίπρα για εξασφάλιση προοπτικής

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Μια νέα δημοσκόπηση έρχεται να καταγράψει τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ, αλλά και της «Ελπίδας για Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Στη δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται κοντά στο ποσοστό που θα της εξασφάλιζε αυτοδυναμία. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έρχεται δεύτερη, όπως έχουν δείξει και άλλες μετρήσεις. Επίσης, η δημοσκόπηση δείχνει μια μάχη για την τρίτη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την «Ελπίδα για Δημοκρατία». Η ίδρυση των νέων κομμάτων φαίνεται επίσης ότι γεννά αλλαγές και ανακατατάξεις σε όλο το κομματικό φάσμα. Και διαμορφώνει μια εικόνα οκτακομματικής Βουλής, αν γίνονταν σήμερα εκλογές.

Πρόθεση/ εκτίμηση ψήφου

Η Νέα Δημοκρατία, στην εκτίμηση ψήφου (με σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων), φαίνεται να διατηρεί τα ποσοστά που παρουσίαζε και πριν από την επίσημη εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων: 29,5% (πρόθεση 25,5%). Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στο 15,5% (13,5%), μόλις μία εβδομάδα μετά την ίδρυσή της.

Στη δημοσκόπηση της Pulse, το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο στην εκτίμηση ψήφου με 11,5%, αλλά με την «ανάσα» της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» πολύ κοντά του: 11%.

Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 7%, ενώ απώλειες καταγράφουν η Ελληνική Λύση με 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%. Στο όριο του 3% για είσοδο στη Βουλή βρίσκονται η Φωνή Λογικής (3,5%), το ΜέΡΑ25 (3%), αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,5%.

Γιατί να ψηφίσεις τι

Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτηθέντες ως προς τα κριτήρια επιλογής του κόμματος που θα ψηφίσουν. Κρίσιμο ερώτημα, με δεδομένη τη γενική πολιτική, οικονομική και γεωπολιτική κατάσταση. Έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στον θυμό/τιμωρία, την επιβράβευση, την ασφάλεια και την προοπτική. Συνολικά, για την πλειοψηφία η εξασφάλιση προοπτικής είναι το βασικό κριτήριο επιλογής κόμματος. Το 54% των ερωτηθέντων αυτό επιλέγει, με την ασφάλεια να έρχεται δεύτερη με 21%.

Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των ψηφοφόρων συγκεκριμένων κομμάτων.

Για τη Νέα Δημοκρατία, το 44% λέει ότι θα την ψηφίσει για την προοπτική για το μέλλον, ενώ ακολουθούν ως επιλογές η ασφάλεια (32%) και η επιβράβευση (21%). Κανείς από τους ερωτηθέντες δεν δήλωσε ως επιλογή την οργή/θυμό.

Λίγο πιο πάνω βρίσκεται η προοπτική στο ΠΑΣΟΚ (52%), ενώ ακολουθεί η ασφάλεια με 28%. Θυμός/οργή είναι για το 6% και επιβράβευση για το 5%.

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού το επιλέγουν επίσης για την προοπτική σε μεγάλο ποσοστό όσοι δηλώνουν ότι θα το ψηφίσουν (70%). Αλλά είναι και το κόμμα με το μεγαλύτερο ποσοστό όσον θα ψηφίσουν για λόγους οργής/θυμού: 15%. Και ένα 13% επιλέγει την ασφάλεια. Κανείς για επιβράβευση.

Το υψηλότερο ποσοστό ελπίδας για προοπτική καταγράφει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: 77%, ενώ ο θυμός/τιμωρία και η ασφάλεια μοιράζονται από 10%.

Ποιοι επιλέγουν τα νέα κόμματα

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, τα δύο νέα κόμματα έχουν και διαφορετική «δεξαμενή» ψηφοφόρων.

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται ότι απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους δεν δηλώνουν κάποια ιδεολογική ταυτότητα ή κινούνται στο φάσμα Δεξιά-Κεντροδεξιά. Και προέρχονται είτε από τη ΝΔ είτε από το ΠΑΣΟΚ.

Αντίθετα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα επιλέγουν άνθρωποι που αυτοχαρακτηρίζονται κεντροαριστεροί (33%), αριστεροί (25%) και κεντρώοι (10%). Ένα 7% δηλώνουν ότι δεν εντάσσονται «πουθενά».

Αυτό που επίσης φαίνεται είναι ότι η ΕΛΑΣ παίρνει ψήφους κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ (55%), το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ και κάτι από τη ΝΔ (4%).

Ποιος είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρίνεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με 30%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%. Οι υπόλοιποι πολιτικοί ηγέτες έχουν ποσοστά κάτω από 7%.

Το κόμμα Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς ακόμη δεν έχει προχωρήσει στην ίδρυση κομματος.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι ένα 64% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι σίγουρα δεν θα ψήφιζαν ένα κόμμα Σαμαρά και 17% μάλλον όχι.

Αυτοί όμως που δηλώνουν ότι «θα ψήφιζαν» ή «μάλλον θα ψήφιζαν» δηλώνουν κυρίως ψηφοφόροι της Μαρίας Καρυστιανού, τη ΝΔ ή του ΠΑΣΟΚ. Και κάποιοι λίγοι της ΕΛΑΣ.