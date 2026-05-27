Δυναμικά και, μάλιστα, πριν καν ανακοινώσει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), μπήκε στις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon αναδεικνύει ως ηγέτη της αντιπολίτευσης τον πρώην πρωθυπουργό, με την ΕΛΑΣ να παίρνει την δεύτερη θέση και τον κ. Τσίπρα να κρίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει παράγοντα συσπείρωσης του κεντροαριστερού χώρου αλλά και να σταθεί ως αντίπαλο δέος απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πριν ο Αλέξης Τσίπρας δώσει στη δημοσιότητα την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, η επικείμενη κάθοδός του στις εκλογές αναδιατάσσει εντυπωσιακά τον πολιτικό χάρτη και δημιουργεί ντόμινο εξελίξεων κυρίως στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και εγρήγορση στην κυβέρνηση, η οποία, ήδη, αντέδρασε στην ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα με αμήχανους αστεϊσμούς και παρωχημένα επιχειρήματα.

Πέφτει η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Στο ερώτημα ποιο κόμμα θα ψήφιζαν οι πολίτες αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, η ΝΔ βρίσκεται στο 29,1%, κάτω από τη μέτρηση του Απριλίου (30,6%), ενώ δεύτερο είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 16,1% και τρίτο το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 13,1%.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ βρίσκεται στην τέταρτη θέση και, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, έχοντας χάσει το διψήφιο ποσοστό του, καταγράγοντας 9,4%. Πέμπτο είναι το ΚΚΕ με 7,4% (από 6,3% του Απριλίου), έκτη η Ελληνική Λύση με 5,6% (από 7% τον Απρίλιο), έβδομη η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και όγδοη η Φωνή Λογικής με 4,1% (από 3,7%).

Δεύτερη η ΕΛΑΣ και στην πρόθεση ψήφου

Όπως προαναφέρθηκε, η νέα δημοσκόπηση της RealPolls διεξήχθη το τριήμερο 23-25 Μαΐου, δηλαδή πριν ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 27,5%, ενώ δεύτερη δύναμη αναδεικνύεται και πάλι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού να ακολουθεί με 11,4%.

Πτώση 1,8 μονάδας στην πρόθεση ψήφου καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, από 10,4% τον Απρίλιο στο 8,6% τώρα, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αντιπολίτευσης φαίνεται να μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στον Αλέξη Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,8% στην πρόθεση ψήφου, υποχωρεί στο 1,2% και το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη από το 3,4% πέφτει στο 1,5%.

Μεγάλη χαμένη είναι και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που υποχωρεί από το 6,1% του Απριλίου στο 3,7%.

Τι πιστεύει ο κόσμος για το κόμμα Τσίπρα

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική αποτιμάται θετικά από το 33,6% των ερωτηθέντων, που έκριναν αναγκαία την επιστροφή του λόγω αδυναμίας της υπάρχουσας αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Επιπλέον, το 34,0% πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα αποτελέσει παράγοντα συσπείρωσης του κεντροαριστερού χώρου (9,8% «σίγουρα ναι», 24,2% «μάλλον ναι»).

Στο ερώτημα εάν διαθέτει τη δύναμη η νέα παράταξη του Αλέξη Τσίπρα να σταθεί ως αντίπαλο δέος στη ΝΔ, το 38,9% απαντά θετικά, ενώ ένα 14% κρίνει ότι μπορεί να βγει πρώτο κόμμα.

Πέφτει το ΠΑΣΟΚ – Πού στρέφονται οι ψηφοφόροι του

Εν τω μεταξύ, στη δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, το ΠΑΣΟΚ χάνει την δεύτερη θέση, με το 60,6% να θεωρεί ότι θα χάσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του προς το κόμμα Τσίπρα (20,7% «σίγουρα ναι», 39,9% «μάλλον ναι»).

Επιπλέον, μόλις το 38,2% πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσει την ηγεμονία του στον κεντροαριστερό χώρο (6,0% «σίγουρα ναι», 32,2% «μάλλον ναι»), ενώ 51,9% απαντά αρνητικά.

Παράλληλα, το 29,6% πιστεύει ότι μέρος των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θα μετακινηθεί προς τη ΝΔ, λόγω της αυξημένης πόλωσης που φέρνει η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Ένα τμήμα του κεντρώου χώρου του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βλέπει τη ΝΔ ως ασφαλέστερη επιλογή σε ένα ρευστό περιβάλλον με δύο νέους πόλους (Τσίπρα και Καρυστιανού.

Τέλος, στο ερώτημα εάν το ΠΑΣΟΚ παραμένει η πιο πιθανή εναλλακτική διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ, η κοινή γνώμη εμφανίζεται σχεδόν διχασμένη, καθώς το 37,6% απαντά θετικά και το 55% αρνητικά.

Ως κίνημα διαμαρτυρίας βλέπουν το κόμμα Καρυστιανού

Διαφορετική είναι η αποτίμηση για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς το 58,8% θεωρεί ότι εκφράζει την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα (28,9% «σίγουρα ναι», 29,9% «μάλλον ναι»).

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία παραμένει, δηλαδή, στη συνείδηση των πολιτών, πρωτίστως ως ένα κίνημα διαμαρτυρίας.

Ταυτόχρονα, το 61,6% θεωρεί ότι θα προσελκύσει κυρίως ψηφοφόρους που σήμερα δηλώνουν αποχή ή αναποφάσιστους (15,8% «σίγουρα ναι», 45,8% «μάλλον ναι»). Ωστόσο, η εμπιστοσύνη στην πολιτική συγκρότηση του εγχειρήματος Καρυστιανού είναι περιορισμένη, αφού μόλις το 17,8% πιστεύει πως διαθέτει την πολιτική συγκρότηση για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο κόμμα εξουσίας, ενώ το 73,2% απαντά αρνητικά (27,3% «μάλλον όχι», 45,9% «σίγουρα όχι»).

Αντίστοιχα, το 65,5% πιστεύει ότι θα εξαντληθεί γρήγορα ως φαινόμενο και θα μειωθεί η επιρροή του.

Δεν βλέπουν αυτοδύναμη κυβέρνηση

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο το 39,5% πιστεύει πως η ΝΔ διασφαλίζει πρωτιά με μεγάλη διαφορά (52,6% όχι), ενώ το 70,5% θεωρεί δεδομένο ότι θα χρειαστεί να αναζητήσει εταίρους για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση (30,4% «σίγουρα ναι», 40,1% «μάλλον ναι»).

Τι δείχνει σημερινή κυλιόμενη δημοσκόπηση

Πιο ενδεικτικές της δυναμικής του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ, είναι η σημερινή κυλιόμενη δημοσκοπήση γνωστής εταιρείας. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, σε αυτή που διεξήχθη κάποιες ώρες μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος η ΕΛΑΣ καταγράφει ποσοστό 20%, το ΠΑΣΟΚ 11% με πτωτικές τάσεις και η ΝΔ 27%.