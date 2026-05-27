Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 18:18
Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος
Δημοσκόπηση: Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% – Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 27 Μαΐου 2026, 14:47

Νέα δημοσκόπηση φέρνει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και αναδεικνύει τον πρώην πρωθυπουργό στον πολιτικό εκείνο παράγοντα που μπορεί να συσπειρώσει τον χώρο της κεντροαριστεράς και να διεκδικήσει με αξιώσεις την εξουσία - Τι δείχνει σημερινή κυλιόμενη δημοσκόπηση

Δυναμικά και, μάλιστα, πριν καν ανακοινώσει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), μπήκε στις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon αναδεικνύει ως ηγέτη της αντιπολίτευσης τον πρώην πρωθυπουργό, με την ΕΛΑΣ να παίρνει την δεύτερη θέση και τον κ. Τσίπρα να κρίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει παράγοντα συσπείρωσης του κεντροαριστερού χώρου αλλά και να σταθεί ως αντίπαλο δέος απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πριν ο Αλέξης Τσίπρας δώσει στη δημοσιότητα την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, η επικείμενη κάθοδός του στις εκλογές αναδιατάσσει εντυπωσιακά τον πολιτικό χάρτη και δημιουργεί ντόμινο εξελίξεων κυρίως στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και εγρήγορση στην κυβέρνηση, η οποία, ήδη, αντέδρασε στην ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα με αμήχανους αστεϊσμούς και παρωχημένα επιχειρήματα.

Πέφτει η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Στο ερώτημα ποιο κόμμα θα ψήφιζαν οι πολίτες αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, η ΝΔ βρίσκεται στο 29,1%, κάτω από τη μέτρηση του Απριλίου (30,6%), ενώ δεύτερο είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 16,1% και τρίτο το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 13,1%.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ βρίσκεται στην τέταρτη θέση και, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, έχοντας χάσει το διψήφιο ποσοστό του, καταγράγοντας 9,4%. Πέμπτο είναι το ΚΚΕ με 7,4% (από 6,3% του Απριλίου), έκτη η Ελληνική Λύση με 5,6% (από 7% τον Απρίλιο), έβδομη η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και όγδοη η Φωνή Λογικής με 4,1% (από 3,7%).

Δεύτερη η ΕΛΑΣ και στην πρόθεση ψήφου

Όπως προαναφέρθηκε, η νέα δημοσκόπηση της RealPolls διεξήχθη το τριήμερο 23-25 Μαΐου, δηλαδή πριν ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 27,5%, ενώ δεύτερη δύναμη αναδεικνύεται και πάλι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού να ακολουθεί με 11,4%.

Πτώση 1,8 μονάδας στην πρόθεση ψήφου καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, από 10,4% τον Απρίλιο στο 8,6% τώρα, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αντιπολίτευσης φαίνεται να μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στον Αλέξη Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,8% στην πρόθεση ψήφου, υποχωρεί στο 1,2% και το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη από το 3,4% πέφτει στο 1,5%.

Μεγάλη χαμένη είναι και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που υποχωρεί από το 6,1% του Απριλίου στο 3,7%.

Τι πιστεύει ο κόσμος για το κόμμα Τσίπρα

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική αποτιμάται θετικά  από το 33,6% των ερωτηθέντων, που έκριναν αναγκαία την επιστροφή του λόγω αδυναμίας της υπάρχουσας αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Επιπλέον, το 34,0% πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα αποτελέσει παράγοντα συσπείρωσης του κεντροαριστερού χώρου (9,8% «σίγουρα ναι», 24,2% «μάλλον ναι»).

Στο ερώτημα εάν διαθέτει τη δύναμη η νέα παράταξη του Αλέξη Τσίπρα να σταθεί ως αντίπαλο δέος στη ΝΔ, το 38,9% απαντά θετικά, ενώ ένα 14% κρίνει ότι μπορεί να βγει πρώτο κόμμα.

Πέφτει το ΠΑΣΟΚ – Πού στρέφονται οι ψηφοφόροι του

Εν τω μεταξύ, στη δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, το ΠΑΣΟΚ χάνει την δεύτερη θέση, με το 60,6% να θεωρεί ότι θα χάσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του προς το κόμμα Τσίπρα (20,7% «σίγουρα ναι», 39,9% «μάλλον ναι»).

Επιπλέον, μόλις το 38,2% πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσει την ηγεμονία του στον κεντροαριστερό χώρο (6,0% «σίγουρα ναι», 32,2% «μάλλον ναι»), ενώ 51,9% απαντά αρνητικά.

Παράλληλα, το 29,6% πιστεύει ότι μέρος των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θα μετακινηθεί προς τη ΝΔ, λόγω της αυξημένης πόλωσης που φέρνει η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Ένα τμήμα του κεντρώου χώρου του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βλέπει τη ΝΔ ως ασφαλέστερη επιλογή σε ένα ρευστό περιβάλλον με δύο νέους πόλους (Τσίπρα και Καρυστιανού.

Τέλος, στο ερώτημα εάν το ΠΑΣΟΚ παραμένει η πιο πιθανή εναλλακτική διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ, η κοινή γνώμη εμφανίζεται σχεδόν διχασμένη, καθώς το 37,6% απαντά θετικά και το 55% αρνητικά.

Ως κίνημα διαμαρτυρίας βλέπουν το κόμμα Καρυστιανού

Διαφορετική είναι η αποτίμηση για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς το 58,8% θεωρεί ότι εκφράζει την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα (28,9% «σίγουρα ναι», 29,9% «μάλλον ναι»).

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία παραμένει, δηλαδή, στη συνείδηση των πολιτών, πρωτίστως ως ένα κίνημα διαμαρτυρίας.

Ταυτόχρονα, το 61,6% θεωρεί ότι θα προσελκύσει κυρίως ψηφοφόρους που σήμερα δηλώνουν αποχή ή αναποφάσιστους (15,8% «σίγουρα ναι», 45,8% «μάλλον ναι»). Ωστόσο, η εμπιστοσύνη στην πολιτική συγκρότηση του εγχειρήματος Καρυστιανού είναι περιορισμένη, αφού μόλις το 17,8% πιστεύει πως διαθέτει την πολιτική συγκρότηση για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο κόμμα εξουσίας, ενώ το 73,2% απαντά αρνητικά (27,3% «μάλλον όχι», 45,9% «σίγουρα όχι»).

Αντίστοιχα, το 65,5% πιστεύει ότι θα εξαντληθεί γρήγορα ως φαινόμενο και θα μειωθεί η επιρροή του.

Δεν βλέπουν αυτοδύναμη κυβέρνηση

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο το 39,5% πιστεύει πως η ΝΔ διασφαλίζει πρωτιά με μεγάλη διαφορά (52,6% όχι), ενώ το 70,5% θεωρεί δεδομένο ότι θα χρειαστεί να αναζητήσει εταίρους για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση (30,4% «σίγουρα ναι», 40,1% «μάλλον ναι»).

Τι δείχνει σημερινή κυλιόμενη δημοσκόπηση

Πιο ενδεικτικές της δυναμικής του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ, είναι η σημερινή κυλιόμενη δημοσκοπήση γνωστής εταιρείας. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, σε αυτή που διεξήχθη κάποιες ώρες μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος η ΕΛΑΣ καταγράφει ποσοστό 20%, το ΠΑΣΟΚ 11% με πτωτικές τάσεις και η ΝΔ 27%.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί

Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»
Αμετανόητος και αντιθεσμικός παραμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης - Απαξιώνει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συγκρούεται με τον Αλέξανδρο Καζαμία

Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση
«Το πρώτο στίγμα, τα χρώματα αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα δείχνουν έλλειψη πολιτικής ουσίας και προσπάθεια να γίνεται viral. Στην ουσία δεν φέρει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα», υποστηρίξει ο Κώστας Τσουκαλάς για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης διευκρίνισε ότι η κριτική του στον Αλέξη Τσίπρα δεν αφορά απλώς το αν είναι πιο κεντρώος ή πιο δεξιός από αυτό που θα ήθελε σήμερα ένας αριστερός πολίτης, αλλά το γεγονός ότι «μπορεί να λέει την ίδια στιγμή και αριστερά και δεξιά πράγματα, προκειμένου να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά ακροατήρια»

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ
Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το πρώτο σχόλιο για την ΕΛΑΣ με αμηχανία και ειρωνείες επιμένοντας ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός εγγυητής της σταθερότητας και της προοπτικής

Ο Μαρινάκης της κυβέρνησης «Μητσοτάκης ή χάος» κατηγορεί τον Τσίπρα για διχαστικά συνθήματα – Η ΕΛΑΣ προκαλεί εγρήγορση
«Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει αρκετά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δηλαδή να αυξήσουμε ταχύτητα», λέει ο Παύλος Μαρινάκης για την κυβέρνηση, που τώρα που βρίσκεται σε αποδρομή θέλει να πάει πιο γρήγορα. Και υποστηρίζει ότι «ο κ. Τσίπρας επενδύει στην 'όπισθεν'», παρότι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ που έχει γυρίσει τη χώρα πίσω σχεδόν σε κάθε τομέα

Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με την Φινλανδή ομόλογό του αναφέρθηκε στις υβριδικές απειλές, το «σκιώδη στόλο», την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τα Στενά του Ορμούζ.

Γεωργιάδης για μήνυση Ανδρουλάκη: «Αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος»
Ο υπουργός Υγείας, σε βίντεο που ανήρτησε στο X, ενημερώνει ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, προσθέτοντας ότι θα καταθέσει καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ανδρουλάκης: Μήνυση κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση – «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»
Σε μήνυση κατά του υπουργού Υγείας προχωρά ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις δημόσιες δηλώσεις του πρώτου για το περιβόητο ακίνητο - «Σκόπιμη διασπορά ψευδών ειδήσεων»

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα βγαίνει μπροστά γιατί την Ελλάδα 2.0 του Μητσοτάκη ο λαός την πλήρωσε και την πληρώνει ακριβά
Ο Μητσοτάκης πήγε να ξορκίσει με «pass» τον ερχομό Τσίπρα, αλλά ο τελευταίος ανακοίνωσε την ΕΛΑΣ και ο στόχος του Κυριάκου είναι να φύγεις, αλλού να πας

ΕΛΑΣ: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

ΕΛΑΣ: Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛΑΣ
Ανησυχία προδίδουν οι πρώτες αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπροστά σε εντυπωσιακό πλήθος κόσμου. Χωρίς εκπλήξεις οι ανακοινώσεις τους επιστρατεύουν επιχειρήματα για το «καταστροφικό 2015» και τα «αμετανόητος Τσίπρας»

Άνοιξε η πλατφόρμα myelas.gr για τη συλλογή υπογραφών – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης στην πλατφόρμα members.myelas.gr

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα συνέντευξη. «Θα παραδώσουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού τους, όχι για κυρώσεις, ούτε για ανακούφιση. Όχι, όχι, καθόλου», είπε.

Ουγκάντα: Κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα
Η Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά κρούσματα Έμπολα και έναν θάνατο κατά τη διάρκειας της επιδημίας, επίκεντρο της οποίας είναι η επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
Ούτε τα προσχήματα η ΕΠΟ που έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να πάει κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Κατώτερος των περιστάσεων ο Γκαγκάτσης καθώς προηγήθηκε η γκάφα που είχε επιπτώσεις στα πλέι οφ 5-8

Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό – «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»
Ο Μάιλς Ντέιβις ήταν μόλις 22 ετών όταν γνώρισε την ηθοποιό, και αργότερα τραγουδίστρια, Ζυλιέτ Γκρέκο. Στις 26 Μαΐου του 2026, εκείνος θα γινόταν 100 ετών.

Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
Τα «όπλα» του Άρη για να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Άρης εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του Βασίλη Σπανούλη και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πού ποντάρουν οι «κιτρινόμαυροι» για να τον πείσουν.

Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας
Τραγικό θάνατο βρήκε 10χρονος στις Σέρρες, όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης
Γιατί είναι ανήσυχοι οι επιστήμονες με τον καύσωνα στη Γηραιά Ηπειρο- Για πρώτη φορά τροπική νύχτα στην Αγγλία - Μιλούν στο in ο επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ Κώστας Λαγουβάρδος και τα μέλη της ομάδας Σταύρος Ντάφης και Γιώργος Κύρος- Προδημοσίευση χαρτών του Climatebook- Τι θα συμβεί τις επόμενες 4 μέρες

Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του
Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Μάθιου Πέρι, «καίγοντας» τον πρώην προσωπικό του βοηθό, Κένεθ Ιουαμάσα

Ρόδος: Συγκλονίζει η μητέρα της 24χρονης – «Μου είπε ότι πάει να κοιμηθεί και όταν πήγα να την ξυπνήσω ήταν νεκρή»
Ρόδος: Συγκλονίζει η μητέρα της 24χρονης – «Μου είπε ότι πάει να κοιμηθεί και όταν πήγα να την ξυπνήσω ήταν νεκρή»

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, μετά από νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, ο θάνατος της 24χρονης Κυριακής αποδίδεται σε αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»
Σπείρα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς οικίες στην Αττική – Εξιχνιάστηκε κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ
Ταυτοποιήθηκαν συνολικά 4 άτομα μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο είναι έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα

Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν
Με συντριπτική πλειοψηφία, το κοινοβούλιο στην Ουγγαρία ψήφισε υπέρ της παραμονής της χώρας στο ΔΠΔ. Ο πρωθυπουργός Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι ο Νετανιάχου, που διώκεται από το ΔΠΔ, θα συλληφθεί αν πάει στη χώρα.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

