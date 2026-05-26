Δημοσκόπηση: Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνουν Τσίπρας-Καρυστιανού – Το νέο τοπίο που… χάραξε
Την απόλυτη επιβεβαίωση ενός πολιτικού σκηνικού που μοιάζει με κινούμενη άμμο επιβεβαιώνει νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Με δύο νέα κόμματα να λαμβάνουν θέση στην αφετηρία η νέα μέτρηση καταγράφει μεγάλες ανακατατάξεις ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα.
- Χανιά: Φωτιά σε αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ- Καλά στην υγεία τους οι τουρίστες που επέβαιναν
- Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης στην Κρήτη – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης
- Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
- Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Η νέα έρευνα κοινής γνώμης βάζει στην κοινή αφετηρία τα δύο νέα κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού με το σκηνικό να αλλάζει άρδην χωρίς επί του παρόντος να αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας.
Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας που εμφανίζει το «κόμμα Τσίπρα» στη δεύτερη θέση
Στη δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC το κυβερνών κόμμα διατηρεί προβάδισμα ασφαλείας από το δεύτερο κόμμα που αυτή τη φορά δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προσπερνά το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη και μπαίνει (δημοσκοπικά) σε ρόλο οδηγού στον χώρο της κεντροαριστεράς.
Μπροστά στο νέο πολιτικό σκηνικό που δείχνει να διαμορφώνεται οι αναποφάσιστοι μειώνονται από 14,8% τον Απρίλιο σε 12,7%, ένδειξη ότι ένα μέρος των πολιτών αρχίζει να επανατοποθετείται.
Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου (σε παρένθεση η καθαρή πρόθεση ψήφου):
Νέα Δημοκρατία 29,5% (26,1%)
Κόμμα Τσίπρα 14,4% (12,8%)
ΠΑΣΟΚ 13,5% (12,3%)
Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5% (7,5%)
Ελληνική Λύση 7% (5,8%)
ΚΚΕ 5,1% (5,0%)
Φωνή Λογικής 4,5% (3,9%)
Πλεύση Ελευθερίας 3,6% (3,2%)
ΜέΡΑ25 3% (2,8%)
Δημοκράτες 2,9% (2,5%)
Νίκη 0,7% (0,6%)
Τι νέο δείχνει η δημοσκόπηση – Κάτι δείχνει να αλλάζει
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως από τη νέα δημοσκόπηση, είναι εμφανές μεταξύ άλλων, πως παρά το καθαρό δημοσκοπικό προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, η εκτίμηση των πολιτών για την πολιτική της αντοχή δεν είναι εξίσου συμπαγής.
Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μία θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά «ναι/μάλλον ναι», ενώ το 45% εκτιμά ότι δεν θα καταφέρει να επικρατήσει ξανά.
Την ίδια στιγμή, σε ενδεχόμενο δεύτερου γύρου εκλογών, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δύσκολα θα άλλαζε την αρχική της επιλογή. Συγκεκριμένα, το 82% θεωρεί «λίγο πιθανό/καθόλου πιθανό» να ψηφίσει διαφορετικό κόμμα, ενώ μόλις το 15% απαντά ότι είναι «πολύ πιθανό/αρκετά πιθανό» να μετακινηθεί.
- ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
- Οι ασκήσεις που ρίχνουν την πίεση
- Φοροδιαφυγή: Έρχονται 50.000 έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές με AI και drones
- Γυμνάσια: Τελευταία ημέρα σήμερα για τους μαθητές – Πότε θα διεξαχθούν οι προαγωγικές εξετάσεις
- Συνταγή: Κοτόπουλο με μανιτάρια
- ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
- Τελικά τρώμε λάθος τους σπόρους chia και δεν το ξέρουμε;
- Άστατος ο καιρός την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες – Έως τους 31 βαθμούς η θερμοκρασία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις