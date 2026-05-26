Ο Τσίπρας επιστρέφει και το πολιτικό σκηνικό αγριεύει

Confidential

Eμπιστευτικά
 26 Μαΐου 2026, 08:00

Μάλλον προκαλεί φόβο στους αντιπάλους και δη της κυβέρνησης η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Η Ιστορία ωστόσο αποτελεί σύνολο και όχι απόσπασμα. Ο λαός ξέρει ποιος χρεοκόπησε τη χώρα και ποιος την έβγαλε από τα Μνημόνια.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, αναρωτιέμαι πραγματικά, πόθεν τόσο μένος κατά του Αλέξη Τσίπρα από σχεδόν το σύνολο του πολιτικού κόσμου; Από τη μια έχεις τους κυβερνώντες των οποίων η βελόνα έχει κολλήσει στο 2015. Οι οποίοι βέβαια δεν απαντάνε στο κρίσιμο ερώτημα. Ποιός χρεοκόπησε τη χώρα; Ποιανού οι πολιτικές έφεραν τα μνημόνια, τις Τρόικες, τους Τόμσεν και τους Βίζερ; Ποιοι δεν διδάχθηκαν από την πρόσφατη Ιστορία και κάνουν τα ίδια βάζοντας το χέρι στο μέλι του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Ταμείου Ανάκαμψης, των απευθείας αναθέσεων κλπ; Αναρωτιέμαι αν έχουν καθρέφτη στο σπίτι τους.

Πρεμιέρα

Σήμερα λοιπόν η ημέρα δικαιωματικά ανήκει στον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα. Το βράδυ στο Θησείο δίνει το έναυσμα για «Πάλης ξεκίνημα, νέοι αγώνες…» – όπως έλεγαν οι στίχοι του Αλέκου Παναγούλη που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Με νέο πρόγραμμα, πιο συνθετικό – για να εκφράζει διάφορους χώρους – στα χρώματα της «Μπάρτσα», που συγκινούν πολλούς δημοκρατικούς πολίτες, την μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη για να «μιλήσει» στους νέους. Και μετά «δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει» θα αρχίσει τις περιοδείες σε γειτονιές της Αττικής και διάφορες πόλεις της επαρχίας.. Οι πρώτες εντυπώσεις θα φανούν στο επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων….

Φασαρία

Έρχονται λοιπόν αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι και χτυπάνε εδώ και μέρες, με τι; Με ένα αστείο επιχείρημα τύπου «ο Τσίπρας πήρε τηλέφωνο να εκδιωχθεί ένας δημοσιογράφος από το Kontra επειδή έκανε “δύσκολες ερωτήσεις” στην εκπρόσωπο Τύπου του, Θεώνη Κουφονικολάκου». Ωραία; Ωραία. Ποια ήταν η δύσκολη ερώτηση που αναμασάνε όλοι ωσάν μηρυκαστικά; Οι καταγγελίες περί «μαύρων ταμείων» του Stefanos. Τον θυμάστε τον Stefanos; Πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, νυν πρόεδρος των Δημοκρατών που ψάχνει να βρει ποσοστό πάνω από το ένα τοις εκατό στις δημοσκοπήσεις – από κοντά κι άλλοι πολέμιοι του Τσίπρα για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό που δεν λένε είναι πως η ερώτηση απαντήθηκε από την εκπρόσωπο και μάλιστα σχετικά άνετα. Κάλεσε τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα. Έλα όμως αυτός που κοπανιέται περί μαύρων ταμείων εδώ και δύο χρόνια -τόσο πάει αυτή η ιστορία- δεν έχει κάνει ούτε βήμα προς τη Δικαιοσύνη… Μωρέ, μήπως δεν ξέρει το δρόμο ή απλώς κάνει φασαρία μπας και αποκτήσει λίγη δημοσιότητα;

Ηρθε απ΄ έξω

Σήμερα πρόκειται να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο. Είναι διάφορα θέματα με τα οποία πρόκειται να ασχοληθεί. Αυτό όμως το θέμα που θα βγει να το πανηγυρίσει ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι το νομοσχέδιο της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορά στην ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Μάλιστα. Αν δεν με απατά η μνήμη μου πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία κι όχι για πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης – άλλο τώρα τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης. Κι έπρεπε στον έβδομο χρόνο της κυβέρνησης του να το νομοθετήσει; Θα μου πείτε κάλλιο αργά. Ναι, αλλά να υπάρχει και μία σεμνότητα – θα μου πείτε ότι τώρα ζητάω πολλά. Εντάξει, έχετε δίκιο! Να μην αναφερθώ στο γεγονός ότι από καταβολής συνδικαλιστικού κινήματος επρόκειτο για ένα πάγιο αίτημα….

Το ΠΑΣΟΚ κι ο κ. Στουρνάρας

Ένα άλλο θέμα είναι η εισήγηση που θα κάνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης για την ψήφιση του κ. Γιάννης Στουρνάρα στην τρίτη του θητεία, ως διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θα εισηγηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Χθες όμως έγινε ένα μικρό show στη Βουλή, που έχει την σημασία του. Για την εκλογή του κ. Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, υπέρ ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ που ψήφισε παρών! Και ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε πως πρόκειται για έκδηλη αμηχανία. Δε νομίζω ότι ήταν αμήχανη η στάση του ΠΑΣΟΚ. Πίσω της υπάρχει μία μικρή ιστορία.

Η προέλευση και τα σενάρια

Όπως είναι γνωστό ο κ. Στουρνάρας έλκει την πολιτική προέλευση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης – παλιότερα και λόγω οικογενειακών καταβολών η πολιτική του «μήτρα» ήταν το ΚΚΕ…. Όταν τοποθετήθηκε πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων με υπουργό Εθνικής Οικονομίας τον κ. Γιάννο Παπαντωνίου. Στο διάστημα των τελευταίων μηνών το όνομα του κυκλοφόρησε μεταξύ διαφόρων σεναρίων στο παρασκήνιο όσο και στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής, ως πιθανού πρωθυπουργού σε μία «οικουμενική» κυβέρνηση. Κάτι δηλαδή, σαν τον μακαρίτη τον Ξενοφώντας Ζολώτα του Νοεμβρίου του 1989 – Απριλίου του 1990 ή τον κ. Λουκά Παπαδήμο του 2011 – 2012. Φαίνεται πως αυτή η ιδέα μάλλον τον γοήτευε την φιλοδοξία του κ. Στουρνάρα γι΄ αυτό και δεν υπήρξε καμία διάψευση όλων αυτών σεναρίων.

Το τηλεφώνημα, η ανακοίνωση και το παρών

Όλα αυτά μέχρι που ήρθε η συνέντευξη στην περιβόητη «Ομάδα Αλήθειας». Θα θυμάστε τότε ότι ο κ. Στουρνάρας δέχθηκε τα πρώτα πυρά από στελέχη του περιβάλλοντος του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Ο ίδιος αντέδρασε. Σήκωσε το τηλέφωνο και επικοινώνησε με τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – του στυλ «τι έχετε μαζί μου» και διάφορα τέτοια. Η απάντηση που έλαβε όχι μόνο δεν ήταν καθόλου φιλική, αλλά την ίδια μέρα και επισήμως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έβγαλε επίσημη ανακοίνωση εναντίον του. Το γυαλί έσπασε! Ως εκ τούτου και επειδή δεν αποκλείεται ο κ. Ανδρουλάκης να θεωρεί ότι υπάρχουν διάφορες επικοινωνίες με διάφορα στελέχη του κόμματος – ονόματα δεν λέω υπολήψεις δεν θίγω – έτσι προέκυψε χθες το παρών στη διάρκεια της ψηφοφορίας. Αυτά για να μην έχετε απορίες….

Ένα σχέδιο σε εξέλιξη

Ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης είναι γνωστό πως αποτελεί τον … «λαγό» του Μεγάρου Μαξίμου. Όχι μόνο. Το σενάριο που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ηρώδου του Αττικού είναι το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ να αρχίσουν να «μαλλιοτραβιούνται» για να μπορέσει ο κ. Μητσοτάκης να αποδείξει πως είναι η … «προσωποποίηση» της πολιτικής σταθερότητας! Ετσι ο ρόλος του κ. Γεωργιάδη είναι ο ρόλος ενός … agent provocateur. Θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να «παίξει» με τις αντιθέσεις των δύο κομμάτων και να προκαλέσει την μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Απέναντι

Χθες, λοιπόν, δήλωσε μεταξύ των άλλων ότι «ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που έχει πολλά ταλέντα, έχει υπάρξει πρωθυπουργός κι έχει μία λάμψη. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι μονίμως θυμωμένος και πάντα σκοτεινός». Ως εκ τούτου «προτιμώ για αντίπαλο τον Ανδρουλάκη παρά τον Τσίπρα»! Να σκεφτείτε ότι αντίστοιχο ρόλο έχει αναλάβει και συνταξιούχος αναλυτής κ. Ανδρέας Δρυμιώτης, ο οποίος μεταξύ των άλλων δήλωσε πως «έχω αμφιβολίες αν θα παραμείνει δεύτερος ο Ανδρουλάκης γιατί έχει στρίψει το κόμμα του πολύ αριστερά». Να σας επισημάνω ότι και ο κ. Δρυμιώτης είναι «κανάλι» του Μεγάρου Μαξίμου. Ελπίζω πως τα δύο κόμματα παρά την μεταξύ τους αντιπαράθεση δεν θα «τσιμπήσουν» και θα συνεχίσουν να έχουν «απέναντι» τους τον κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία….

Business
Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό
in Confidential 25.05.26

Έχει μπλέξει άσχημα το Μαξίμου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από κοντά τώρα και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ε.Ε. που έρχεται για ελέγχους. Μόνο άνετοι δεν είναι στο επιτελείο Μητσοτάκη. Πρεμιέρα Τσίπρα αύριο...

Με Βορίδη η κυβέρνηση «θάβει» ξανά τις υποκλοπές, η ΝΔ συνεχίζει τις θεσμικές εκτροπές
in Confidential 22.05.26

Η κυβέρνηση αναμένεται να θάψει και πάλι το θέμα των υποκλοπών για να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση. Ανακοίνωσε το νέο κίνημα η Μαρία Καρυστιανού, ποιο είναι το πλαίσιο που το περιβάλλει.

Σε ομηρία το κράτος Δικαίου και η κοινή λογική, η Καρυστιανού στέλνει μήνυμα με περιστέρι και η Αριστερά περιμένει ο Τσίπρας τι θα φέρει
in Confidential 21.05.26

Χωρίς ασπίδα προστασίας στην ασυδοσία της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ εξετάζει πρόταση δυσπιστίας, και στην Αριστερά αντιμετωπίζουν εκ νέου περίπτωση δυστοκίας.

Μαθήματα συγκάλυψης, ποιο Σύνταγμα είναι αυτό που δεν επιτρέπει τη λογοδοσία στον κυρίαρχο λαό;
in Confidential 20.05.26

Την έκανε με... ελαφρά πηδηματάκια ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου και αρνείται να παραστεί ενώπιον των εκπροσώπων του λαού στο ναό της Δημοκρατίας. Τι σχεδιάζει η ΝΔ για την εξεταστική και ποια η στάση της αντιπολίτευσης.

Η ΝΔ το ρίχνει δαγκωτό στην Ομάδα Α(να)λήθειας, ο Τσίπρας λέει «Μητσοτάκη έφτασε η ώρα της αλήθειας» και στη Βουλή θα ρωτήσουν επιτέλους γιατί μπήκαν οι «κοριοί»
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Τα απόνερα του συνεδρίου της ΝΔ, οι σύνεδροι και η προσπάθεια του ανιψιού να έχει ρόλο. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ώρα της αλήθειας στη Βουλή.

Ο Μητσοτάκης μιλούσε για ενότητα κι από κάτω έβραζε η πραγματικότητα – Τα καρφιά και η επόμενη μέρα
in Confidential 18.05.26

Το συνέδριο της ΝΔ ολοκληρώθηκε σε χειροκροτήματα που δεν μπορούν να κρύψουν ούτε τα σενάρια διαδοχής αλλά ούτε και τη δυσαρέσκεια πολλών για τις επιδόσεις του κόμματος. Πρεμιέρα και για το κίνημα Καρυστιανού.

Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές
in Confidential 15.05.26

Ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου. Ποιους φοβούνται στο Μαξίμου και γιατί οι υποκλοπές έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα -αν κι επί της ουσίας δεν έφυγαν ποτέ.

Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ
in Confidential 13.05.26

«Στο χιλιοστό» θα μειωθεί στο τέλος η διαφορά, που ήδη μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό χωρίς ο Τσίπρας να έχει ανακοινώσει κόμμα, με τις φαεινές των ντοκιμαντερ. Στη ΝΔ επικρατεί αναβρασμός και στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται ότι πάλι μένουνε εκτός

Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός
in Confidential 12.05.26

Παραμένουν τα ερωτήματα για τον ρόλο Δημητριάδη στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Μαξίμου από την άλλη επιχειρεί να συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο, ενόψει της κάλπης.

Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς
in Confidential 11.05.26

Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
in Confidential 08.05.26

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…
in Confidential 07.05.26

Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
«Πάμε όλοι μαζί» 27.05.26

Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Πολιτική 27.05.26

Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν είναι Ιστορία» 27.05.26

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Έρευνα ENA: Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο
Iνστιτούτο ΕΝΑ 27.05.26

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όμως σε κλάδους όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές, το χάσμα είναι πιο μικρό. Νέα ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ.

Από τον κορονοϊό στον Έμπολα: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες απειλούν την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες
Υγεία ή Πολιτική; 27.05.26

Το πρόσφατο παράδειγμα με τον Έμπολα δείχνει ότι πρόβλημα με την αντιμετώπιση πανδημιών και επιδημιών δεν ήταν ποτέ απλώς επιστημονικό, αλλά και πολιτικό.

Κονιορτοποιώντας την αντιπολίτευση – Ο Ερντογάν και η πλήρης αποσύνθεση της δημοκρατίας στην Τουρκία
Κόσμος 27.05.26

Μέσω της δικαστικής εξουσίας στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν διαλύει την διχασμένη αντιπολίτευση, ενόσω ο ίδιος ορέγεται και τρίτη προεδρική θητεία

Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς
Ελλάδα 27.05.26

Στον απόηχο της ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού, ξεκινά εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Σε ανακαινισμένη αίθουσα η επανέναρξη, «δεν έχει λειτουργικότητα ο χώρος», τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης

Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ιερείς την συμμετοχή στα ΔΣ μειονοτικών ιδρυμάτων
Ορθόδοξη εκκλησία 27.05.26

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ελληνορθόδοξους ιερείς, συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια ελληνορθόδοξων ιδρυμάτων.

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους
Gasolinazo 27.05.26

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας αποφάσισε για την κατάργηση Οτου νόμου 1341, ο οποίος ρυθμίζει τις «καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» και πότε μπορεί να βγει ο στρατός στους δρόμυος.

Θαλάσσιοι δρόμοι
Opinion 27.05.26

Η μεγάλη καθυστέρηση, που μεσολάβησε, του αμερικανικού ναυτικού να προστατεύσει τα Στενά του Ορμούζ συνιστά, για σημαντικούς παρατηρητές, σκόπιμη τακτική, για να ασκηθεί ισχυρή πίεση στον υπόλοιπο κόσμο

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
Κόσμος 27.05.26

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα των ΗΑΕ, με τα εμιράτα να αναφέρουν πως η επίθεση εκκίνησε από το Ιράν και την Τεχεράνη να κατηγορεί το Ισραήλ.

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Διεθνής Οικονομία 27.05.26

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη
Κόσμος 27.05.26

Οι υπηρεσίες του ΠΟΥ ανακοίνωσαν ότι η επίσκεψη του επικεφαλής του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αναβάλλεται για την Πέμπτη. Πόσα είναι τα κρούσματα της επιδημίας Έμπολα αυτή την στιγμή

ΕΛ.Α.Σ.: Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
ΕΛ.Α.Σ. 27.05.26

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27.05.26

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα
Ελλάδα 27.05.26

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου έκανε δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως για την ενοχή του κατηγορούμενου, ενώ απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

