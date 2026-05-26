Ο Τσίπρας επιστρέφει και το πολιτικό σκηνικό αγριεύει

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, αναρωτιέμαι πραγματικά, πόθεν τόσο μένος κατά του Αλέξη Τσίπρα από σχεδόν το σύνολο του πολιτικού κόσμου; Από τη μια έχεις τους κυβερνώντες των οποίων η βελόνα έχει κολλήσει στο 2015. Οι οποίοι βέβαια δεν απαντάνε στο κρίσιμο ερώτημα. Ποιός χρεοκόπησε τη χώρα; Ποιανού οι πολιτικές έφεραν τα μνημόνια, τις Τρόικες, τους Τόμσεν και τους Βίζερ; Ποιοι δεν διδάχθηκαν από την πρόσφατη Ιστορία και κάνουν τα ίδια βάζοντας το χέρι στο μέλι του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Ταμείου Ανάκαμψης, των απευθείας αναθέσεων κλπ; Αναρωτιέμαι αν έχουν καθρέφτη στο σπίτι τους.

Πρεμιέρα

Σήμερα λοιπόν η ημέρα δικαιωματικά ανήκει στον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα. Το βράδυ στο Θησείο δίνει το έναυσμα για «Πάλης ξεκίνημα, νέοι αγώνες…» – όπως έλεγαν οι στίχοι του Αλέκου Παναγούλη που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Με νέο πρόγραμμα, πιο συνθετικό – για να εκφράζει διάφορους χώρους – στα χρώματα της «Μπάρτσα», που συγκινούν πολλούς δημοκρατικούς πολίτες, την μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη για να «μιλήσει» στους νέους. Και μετά «δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει» θα αρχίσει τις περιοδείες σε γειτονιές της Αττικής και διάφορες πόλεις της επαρχίας.. Οι πρώτες εντυπώσεις θα φανούν στο επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων….

Φασαρία

Έρχονται λοιπόν αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι και χτυπάνε εδώ και μέρες, με τι; Με ένα αστείο επιχείρημα τύπου «ο Τσίπρας πήρε τηλέφωνο να εκδιωχθεί ένας δημοσιογράφος από το Kontra επειδή έκανε “δύσκολες ερωτήσεις” στην εκπρόσωπο Τύπου του, Θεώνη Κουφονικολάκου». Ωραία; Ωραία. Ποια ήταν η δύσκολη ερώτηση που αναμασάνε όλοι ωσάν μηρυκαστικά; Οι καταγγελίες περί «μαύρων ταμείων» του Stefanos. Τον θυμάστε τον Stefanos; Πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, νυν πρόεδρος των Δημοκρατών που ψάχνει να βρει ποσοστό πάνω από το ένα τοις εκατό στις δημοσκοπήσεις – από κοντά κι άλλοι πολέμιοι του Τσίπρα για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό που δεν λένε είναι πως η ερώτηση απαντήθηκε από την εκπρόσωπο και μάλιστα σχετικά άνετα. Κάλεσε τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα. Έλα όμως αυτός που κοπανιέται περί μαύρων ταμείων εδώ και δύο χρόνια -τόσο πάει αυτή η ιστορία- δεν έχει κάνει ούτε βήμα προς τη Δικαιοσύνη… Μωρέ, μήπως δεν ξέρει το δρόμο ή απλώς κάνει φασαρία μπας και αποκτήσει λίγη δημοσιότητα;

Ηρθε απ΄ έξω

Σήμερα πρόκειται να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο. Είναι διάφορα θέματα με τα οποία πρόκειται να ασχοληθεί. Αυτό όμως το θέμα που θα βγει να το πανηγυρίσει ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι το νομοσχέδιο της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορά στην ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Μάλιστα. Αν δεν με απατά η μνήμη μου πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία κι όχι για πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης – άλλο τώρα τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης. Κι έπρεπε στον έβδομο χρόνο της κυβέρνησης του να το νομοθετήσει; Θα μου πείτε κάλλιο αργά. Ναι, αλλά να υπάρχει και μία σεμνότητα – θα μου πείτε ότι τώρα ζητάω πολλά. Εντάξει, έχετε δίκιο! Να μην αναφερθώ στο γεγονός ότι από καταβολής συνδικαλιστικού κινήματος επρόκειτο για ένα πάγιο αίτημα….

Το ΠΑΣΟΚ κι ο κ. Στουρνάρας

Ένα άλλο θέμα είναι η εισήγηση που θα κάνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης για την ψήφιση του κ. Γιάννης Στουρνάρα στην τρίτη του θητεία, ως διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θα εισηγηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Χθες όμως έγινε ένα μικρό show στη Βουλή, που έχει την σημασία του. Για την εκλογή του κ. Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, υπέρ ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ που ψήφισε παρών! Και ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε πως πρόκειται για έκδηλη αμηχανία. Δε νομίζω ότι ήταν αμήχανη η στάση του ΠΑΣΟΚ. Πίσω της υπάρχει μία μικρή ιστορία.

Η προέλευση και τα σενάρια

Όπως είναι γνωστό ο κ. Στουρνάρας έλκει την πολιτική προέλευση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης – παλιότερα και λόγω οικογενειακών καταβολών η πολιτική του «μήτρα» ήταν το ΚΚΕ…. Όταν τοποθετήθηκε πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων με υπουργό Εθνικής Οικονομίας τον κ. Γιάννο Παπαντωνίου. Στο διάστημα των τελευταίων μηνών το όνομα του κυκλοφόρησε μεταξύ διαφόρων σεναρίων στο παρασκήνιο όσο και στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής, ως πιθανού πρωθυπουργού σε μία «οικουμενική» κυβέρνηση. Κάτι δηλαδή, σαν τον μακαρίτη τον Ξενοφώντας Ζολώτα του Νοεμβρίου του 1989 – Απριλίου του 1990 ή τον κ. Λουκά Παπαδήμο του 2011 – 2012. Φαίνεται πως αυτή η ιδέα μάλλον τον γοήτευε την φιλοδοξία του κ. Στουρνάρα γι΄ αυτό και δεν υπήρξε καμία διάψευση όλων αυτών σεναρίων.

Το τηλεφώνημα, η ανακοίνωση και το παρών

Όλα αυτά μέχρι που ήρθε η συνέντευξη στην περιβόητη «Ομάδα Αλήθειας». Θα θυμάστε τότε ότι ο κ. Στουρνάρας δέχθηκε τα πρώτα πυρά από στελέχη του περιβάλλοντος του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Ο ίδιος αντέδρασε. Σήκωσε το τηλέφωνο και επικοινώνησε με τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – του στυλ «τι έχετε μαζί μου» και διάφορα τέτοια. Η απάντηση που έλαβε όχι μόνο δεν ήταν καθόλου φιλική, αλλά την ίδια μέρα και επισήμως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έβγαλε επίσημη ανακοίνωση εναντίον του. Το γυαλί έσπασε! Ως εκ τούτου και επειδή δεν αποκλείεται ο κ. Ανδρουλάκης να θεωρεί ότι υπάρχουν διάφορες επικοινωνίες με διάφορα στελέχη του κόμματος – ονόματα δεν λέω υπολήψεις δεν θίγω – έτσι προέκυψε χθες το παρών στη διάρκεια της ψηφοφορίας. Αυτά για να μην έχετε απορίες….

Ένα σχέδιο σε εξέλιξη

Ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης είναι γνωστό πως αποτελεί τον … «λαγό» του Μεγάρου Μαξίμου. Όχι μόνο. Το σενάριο που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ηρώδου του Αττικού είναι το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ να αρχίσουν να «μαλλιοτραβιούνται» για να μπορέσει ο κ. Μητσοτάκης να αποδείξει πως είναι η … «προσωποποίηση» της πολιτικής σταθερότητας! Ετσι ο ρόλος του κ. Γεωργιάδη είναι ο ρόλος ενός … agent provocateur. Θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να «παίξει» με τις αντιθέσεις των δύο κομμάτων και να προκαλέσει την μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Απέναντι

Χθες, λοιπόν, δήλωσε μεταξύ των άλλων ότι «ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που έχει πολλά ταλέντα, έχει υπάρξει πρωθυπουργός κι έχει μία λάμψη. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι μονίμως θυμωμένος και πάντα σκοτεινός». Ως εκ τούτου «προτιμώ για αντίπαλο τον Ανδρουλάκη παρά τον Τσίπρα»! Να σκεφτείτε ότι αντίστοιχο ρόλο έχει αναλάβει και συνταξιούχος αναλυτής κ. Ανδρέας Δρυμιώτης, ο οποίος μεταξύ των άλλων δήλωσε πως «έχω αμφιβολίες αν θα παραμείνει δεύτερος ο Ανδρουλάκης γιατί έχει στρίψει το κόμμα του πολύ αριστερά». Να σας επισημάνω ότι και ο κ. Δρυμιώτης είναι «κανάλι» του Μεγάρου Μαξίμου. Ελπίζω πως τα δύο κόμματα παρά την μεταξύ τους αντιπαράθεση δεν θα «τσιμπήσουν» και θα συνεχίσουν να έχουν «απέναντι» τους τον κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία….