Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Σε ομηρία το κράτος Δικαίου και η κοινή λογική, η Καρυστιανού στέλνει μήνυμα με περιστέρι και η Αριστερά περιμένει ο Τσίπρας τι θα φέρει

Confidential

Eμπιστευτικά
 21 Μαΐου 2026, 08:00

Χωρίς ασπίδα προστασίας στην ασυδοσία της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ εξετάζει πρόταση δυσπιστίας, και στην Αριστερά αντιμετωπίζουν εκ νέου περίπτωση δυστοκίας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να θερίζει τα νοικοκυριά και ουκ ολίγος κόσμος σκέφτεται πως δεν βγαίνουν τα μιστά για διακοπές φέτος -άντε κάνα 4ήμερο και πολύ είναι- στη Βουλή η κυβέρνηση πάει να κλείσει άρον, άρον τις εκκρεμότητες. Ξεκίνησε με τις υποκλοπές και με τη θλιβερή παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ στην Θεσμών και Διαφάνειας.

ΕΥΠ και κουκουλοφόροι

Δυστυχώς λατρεμένοι μου είναι θλιβερό για τη χώρα και την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου το γεγονός ότι εδώ και ενάμισι χρόνο η ΕΥΠ αγνοεί τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ. Είναι η μεγαλύτερη προσβολή απέναντι στο Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη η στάση αυτή, οπότε αυτά που λέει κατά καιρούς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περί σεβασμού προς τη Δικαιοσύνη, είναι μετά συγχωρήσεως, μπαρμπούτσαλα. Όταν υπάρχει αμετάκλητη απόφαση που λέει «ενημερώστε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για ποιον λόγο τον παρακολουθούσατε» και η ΕΥΠ σφυρίζει αδιάφορα, τότε βρισκόμαστε ήδη στη δυστοπία των πιο σκοτεινών χρόνων της Ιστορίας μας, στην εποχή των ρουφιάνων και των κουκουλοφόρων, μετά συγχωρήσως και πάλι.

Διαφυγή

Και βέβαια όλα δείχνουν πως η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου θα κλείσει άρον, άρον αύριο την υπόθεση υποκλοπές και νέα εξεταστική. Θα επικαλεστεί λόγους «εθνικής ασφάλειας» και θα το δείτε. Βέβαια έτσι «αδειάζει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Κ. Τζαβέλλα ο οποίος εδώ και λίγο καιρό έχει αποφανθεί πως δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία στην υπόθεση. Άρα, για ποια «εθνική ασφάλεια» μιλάμε, από τη στιγμή που στο παρελθόν είχε ξαναγίνει εξεταστική για το θέμα; Για καμία είναι η απάντηση, είναι απλώς ο αντιθεσμικός τρόπος διαφυγής μιας ένοχης κυβέρνησης που έχει κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει το σκάνδαλο και τις ευθύνες της.

Το περιστέρι και η Μαρία

Σήμερα λοιπόν ανακοινώνει το κίνημα και η Μαρία των Τεμπών. Περιστέρια θα αμολήσει και το υπάρχον πολιτικό σύστημα θα κουτσουλήσει. Αυτό θα μπορούσε να είναι το σύνθημα του νέου κινήματος που ως ώρας συγκεντρώνει μια πανσπερμία στελεχών. Το ερώτημα είναι τι θα βγει στο τέλος βέβαια. Ομοίως και επειδή δεν έχω καταλάβει. Τελικά αυτή θα είναι επικεφαλής; Θα γίνουν εσωκομματικές εκλογές και θα βρεθεί άλλος αρχηγός; Γιατί εξ όσων θυμάμαι στη συνέντευξη που είχε δώσει πριν από κάτι μήνες στο Kontra είχε δηλώσει ότι, «δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του».

Δεν πέρασε

Το Σαββατοκύριακο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς. Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε μία πανελλαδική σύσκεψη των «υπό αναχώρηση» στελεχών της, όπου έγινε αρκετή συζήτηση για το τι μέλλει γενέσθαι και με ποιο τρόπο θα αποχωρήσουν. Στη σύσκεψη συμμετείχαν περί τους 160. Εκεί έπεσε κι η πρόταση να φύγουν από το κόμμα μαζικά μέσα από τις συνελεύσεις των τοπικών οργανώσεων. Την πρόταση την έκανε ο κ. Ηλιόπουλος, αλλά αντέδρασε η κυρία Αχτσιόγλου. Τελικά δεν πέρασε. Οι συναντήσεις κι οι συζητήσεις έχουν πάρει φωτιά – τα μπαρ και τα μεζεδοπωλεία έχουν … αναστενάξει!

Πότε;

Ενόψει όμως της συνεδρίασης κυκλοφορεί μετ΄ επιτάσεως ότι πέντε από τους βουλευτές της πρόκειται να ανεξαρτοποιηθούν. Πρόκειται για τους κ.κ. Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσείν Ζειμπέκ και την κυρία Εφη Αχτσιόγλου. Ορισμένοι από αυτούς το διαψεύδουν. Αλλά από ορισμένες πλευρές διατυπώνονται ερωτήματα, όπως ποιοι και πόσοι από τη μειοψηφία θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής; Κι αν δεν ανεξαρτοποιηθούν την Παρασκευή πότε θα το κάνουν; Μετά από την Τρίτη 26 Μαΐου, που ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας θα εξαγγείλει την δημιουργία του νέου κόμματος;

Μα πού να πάω;

Μου λένε ωστόσο ότι για δύο τουλάχιστον από τους «υπό αναχώρηση», η Λεωφόρος Αμαλίας έχει … θέμα. Ειδικά για τον έναν – δεν τον θεωρεί ευπρόσδεκτο. Πρόκειται για τον κ. Τζανακόπουλο, ο οποίος λέγεται ότι το έχει πάρει απόφαση και μετά από τις εκλογές θα αποσυρθεί. Λογικό μου ακούγεται – εξάλλου, η σύντροφος του, η κυρία Αχτσιόγλου τελευταία άνοιξε το δικηγορικό της γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Και είναι ακόμη μία ίσως και δύο περιπτώσεις που υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις. Όμως απ΄ ότι μου λένε ο κ. Τζανακόπουλος δεν είναι ο μόνος που θα αποσυρθεί από τα κοινοβουλευτικά δρώμενα.

Εμπόδιο

Από την άλλη πλευρά, της πλειοψηφίας και ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος – κυκλοφορεί μετ΄ επιτάσεως εντός της Νέας Αριστεράς – θα «χαιρετήσει» τη Βουλή με … άσπρο μαντήλι. Ετσι κι αλλιώς αποτελεί το «κόκκινο πανί» – για την περίπτωση που υπάρχουν ελπίδες… – στο ενδεχόμενο της συνεργασίας με το Μέρα25 και τον κ. Γιάνη Βαρουφάκη. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτός, είναι όλη η ομάδα των πρώην υπουργών της κυβέρνησης Τσίπρα – αλλά αυτός συγκεντρώνει την μεγαλύτερη μήνιν. Κι όπως είναι γνωστό ο κ. Βαρουφάκηw μέχρι τώρα έχει αποκλείσει την εκλογική συνεργασία με τη Νέα Αριστερά.

Πετραδάκι, πετραδάκι…

Όμως η πλευρά του κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη έχει μια ελπίδα! Ευελπιστεί ότι οι δημοσκοπήσεις μετά από την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα, θα δείχνουν πως ο πρώην πρωθυπουργός «μαζεύει» από όλους τους σχηματισμούς της Αριστεράς – είναι αρκετοί δυσαρεστημένοι μαζί του, αλλά τον αντιμετωπίζουν ως «εργαλείο» για να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη! Αρα κάποια δέκατα της μονάδας ίσως τα χάσει και το Μέρα25. Σ΄ αυτή την περίπτωση ελπίζουν ότι ενδεχομένως να επικρατήσουν δεύτερες σκέψεις και με κάποιους όρους η εκλογική συνεργασία να επιτευχθεί! Μέχρι τότε όλα είναι στον αέρα.

Στις 6 Ιουνίου

Στην Κουμουνδούρου, τα πράγματα ίσως να είναι και χειρότερα. Χθες τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έλαβαν ένα sms που τα καλεί σε συνεδρίαση το Σάββατο 6 Ιουνίου. Αντιλαμβάνεστε ότι η συνεδρίαση θα είναι μονοήμερη κι απ΄ ότι υποψιάζομαι μονοθεματική! Τι θα συζητήσουν; Υποπτεύομαι ότι θα αποφασιστεί η σύγκληση του Διαρκούς Συνεδρίου του κόμματος για να αποφασίσει την αναστολή της λειτουργίας του! Προσέξτε ο κ. Σωκράτης Φάμελλος που θα είναι και ο εισηγητής δεν πρόκειται να κάνει περίπατο. Και δεν αναφέρομαι στις φωνές, τις αντιδράσεις και τις αντεγκλήσεις που πιθανόν να υπάρξουν. Αναφέρομαι στο θέμα του συσχετισμού. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά ότι σήμερα ο κ. Φάμελλος έχει τον συσχετισμό στην Κεντρική Επιτροπή – στην συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου κι αν τον έχει με τι ποσοστά θα περάσει τις προτάσεις του; Και τι θα πράξουν όσοι μειοψηφήσουν; Θα γίνει εκκένωση των γραφείων;

Η κρίσιμη μέρα

Κι όλα αυτά βέβαια ενόψει της ερχόμενης Τρίτης 26 Μαΐου, που ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας θα εξαγγείλει την δημιουργία του νέου κόμματος. Πρόκειται για μείζον γεγονός του χώρου της κεντροαριστεράς και όχι μόνο – αλλά και του πολιτικού συστήματος. Είναι η πιο σοβαρή απόπειρα το πολιτικό σύστημα να αποκαταστήσει την ισορροπία του. Οι δημοσκοπικές μετρήσεις του Μαΐου είναι βέβαιο ότι θα αργήσουν αυτή τη φορά, διότι θα πρέπει να συμπεριλάβουν τη νέα κίνηση στα ευρήματα τους….

Business
Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Μαθήματα συγκάλυψης, ποιο Σύνταγμα είναι αυτό που δεν επιτρέπει τη λογοδοσία στον κυρίαρχο λαό;
in Confidential 20.05.26

Την έκανε με... ελαφρά πηδηματάκια ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου και αρνείται να παραστεί ενώπιον των εκπροσώπων του λαού στο ναό της Δημοκρατίας. Τι σχεδιάζει η ΝΔ για την εξεταστική και ποια η στάση της αντιπολίτευσης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ΝΔ το ρίχνει δαγκωτό στην Ομάδα Α(να)λήθειας, ο Τσίπρας λέει «Μητσοτάκη έφτασε η ώρα της αλήθειας» και στη Βουλή θα ρωτήσουν επιτέλους γιατί μπήκαν οι «κοριοί»
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Τα απόνερα του συνεδρίου της ΝΔ, οι σύνεδροι και η προσπάθεια του ανιψιού να έχει ρόλο. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ώρα της αλήθειας στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης μιλούσε για ενότητα κι από κάτω έβραζε η πραγματικότητα – Τα καρφιά και η επόμενη μέρα
in Confidential 18.05.26

Το συνέδριο της ΝΔ ολοκληρώθηκε σε χειροκροτήματα που δεν μπορούν να κρύψουν ούτε τα σενάρια διαδοχής αλλά ούτε και τη δυσαρέσκεια πολλών για τις επιδόσεις του κόμματος. Πρεμιέρα και για το κίνημα Καρυστιανού.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές
in Confidential 15.05.26

Ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου. Ποιους φοβούνται στο Μαξίμου και γιατί οι υποκλοπές έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα -αν κι επί της ουσίας δεν έφυγαν ποτέ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ
in Confidential 13.05.26

«Στο χιλιοστό» θα μειωθεί στο τέλος η διαφορά, που ήδη μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό χωρίς ο Τσίπρας να έχει ανακοινώσει κόμμα, με τις φαεινές των ντοκιμαντερ. Στη ΝΔ επικρατεί αναβρασμός και στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται ότι πάλι μένουνε εκτός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός
in Confidential 12.05.26

Παραμένουν τα ερωτήματα για τον ρόλο Δημητριάδη στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Μαξίμου από την άλλη επιχειρεί να συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο, ενόψει της κάλπης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς
in Confidential 11.05.26

Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
in Confidential 08.05.26

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…
in Confidential 07.05.26

Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή
in Confidential 01.05.26

Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό
in Confidential 29.04.26

Το ποτήρι ξεχείλισε, το επιτελικό κράτος το «πήρε και το σήκωσε» και αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει πού να κρυφτεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
in Confidential 28.04.26

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
in Confidential 27.04.26

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»
Αθλητισμός & Σπορ 21.05.26

Ο Εργκίν Αταμάν διέψευσε πως υπάρχει οποιοδήποτε θέμα άμεσης αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως στόχος της ομάδας του είναι το πρωτάθλημα.

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία
Δηλώσεις Πεσκόφ 21.05.26

Η Ρωσία προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα - Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα»

Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ
«Μπορώ να δεσμευτώ» 21.05.26

Ο Τοντ Μπλανς έβαλε φρένο στα σενάρια πως θα δοθεί προεδρική χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ επιζήσασες του Έπσταϊν ζητούν απαντήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

«Ανακαινίζω»: Τι καλύπτει το πρόγραμμα – Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
Διευκρινίσεις 21.05.26

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα «Κοινωνική Κατοικία» και σε τι στοχεύει το «Ανακαινίζω», σύμφωνα με τον γ.γ. Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Γλούμη - Ατσαλάκη

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν
Σκληρότερη γραμμή 21.05.26

Τι δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters σχετικά με νέο διάταγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Επισιτισμός – Τουρισμός: 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου από την ΠΟΕΕΤ – Τα αιτήματα
Η ανακοίνωση 21.05.26

«Εδώ και δύο χρόνια τώρα, περιμένουμε μια απάντηση από το υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων», τονίζει η ΠΟΕΕΤ σχετικά με την πανελλαδική απεργία

Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου
Αυτοδιοίκηση 21.05.26

Υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου που έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από τη σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη
Ελλάδα 21.05.26

Η δικογραφία, πίσω από την επιχείρηση - μαμούθ της ΕΛ.ΑΣ. με τους 200 αστυνομικούς, αριθμεί χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει περισσότερους από 70 κατηγορούμενους.

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 21.05.26

Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
Επικαιρότητα 21.05.26

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

