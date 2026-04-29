Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό

Οι «πέντε»

«Κεραυνός εν αιθρία» – όχι ακριβώς «εν αιθρία», αλλά εν πάση περιπτώσει… – ήταν η επιστολή των πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στα χθεσινά «Νέα»! Με τεκμηριωμένη κριτική «εκθεμελίωσαν» την λογική του «επιτελικού κράτους» – το οποίο έτσι κι αλλιώς πλέον βρίσκεται υπό διάλυση! Και προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν γνωρίζω αν οι «πέντε» αποτελούν ομάδα, όμως ο κ. Ανδρέας Κατσανιώτης είναι γνωστός «σαμαρικός», ο κ. Γιάννης Οικονόμου προέρχεται από την καραμανλική παράδοση, αλλά βρήκε «στοργή» στον περιβάλλον της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη – ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτό συμβαίνει ακόμη και σήμερα – ο κ. Γιάννης Παππάς έχει παρελθόν στην Πολιτική Ανοιξη, αλλά είναι περίεργες οι σχέσεις του με το «σαμαρικό» περιβάλλον – ο κ. Θανάσης Ζεμπίλης πρώην δήμαρχος της Χαλκίδας, ήταν «έκπληξη» η εμφάνιση του και για τον κ. Ξενοφώντα Μπαραλιάκο.

156 – 5 =

Τώρα γιατί ο αριθμός «πέντε»; Διότι έτσι δείχνουν ότι δεν θέλουν να απειλήσουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή το «151». Οι πάντα έγκριτες πηγές μου όμως μου είπαν ότι ο αριθμός όσων δήλωσαν προθυμία να υπογράψουν την επιστολή και με τα δυο τα χέρια… ήταν πάνω από 12.

Ο κ. Μητσοτάκης στηρίζει τον κ. Σκέρτσο

Αλλά στη διάρκεια των τελευταίων ημερών το «επιτελικό κράτος» – το οποίο φημίζεται για τις απευθείας αναθέσεις του… – και ο υπουργός Επικρατείας κ. Ακης Σκέρτσος βρίσκονται στο επίκεντρο της κριτικής μεγάλου τμήματος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η απάντηση ήρθε από το Ναύπλιο – στα πλαίσια του 5ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε – φυσικά- του «επιτελικού κράτους» λέγοντας ότι τα 36 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα τα είχαμε πάρει αν δεν υπήρχε το «επιτελικό κράτος». Στο πλευρό του όμως ο κ. Μητσοτάκης είχε και τον κ. Σκέρτσο – σαφή συμβολική κίνηση, πως τον στηρίζει στην κριτική που δέχεται.

Χαμός στην Κοινοβουλευτική Ομάδα

Κι όλα αυτά είναι μόνο η αρχή! Διότι όπως μου έλεγαν μετά από επτά χρόνια κι όταν το σύστημα βρίσκεται σε αποδρομή, ο κάθε βουλευτής έχει την δική του, προσωπική ατζέντα – άλλος θέλει να δείξει στους ψηφοφόρους του ότι «εγώ τους τα έλεγα αλλά δεν με άκουγαν», άλλος διότι διαπραγματεύεται για την επόμενη μέρα, άλλος γιατί θεωρεί ότι στον τελευταίο ανασχηματισμό μπορεί να έχει μία θέση και πάει λέγοντας…. Πίσω όμως από αυτές τις αντιδράσεις σε κάθε περίπτωση βρίσκονται δύο διαπιστώσεις – μάλλον οδυνηρές! Πρώτον, ότι το σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη βρίσκεται πλέον σε αποδρομή και δεύτερον, περισσότεροι από σαράντα βουλευτές δεν πρόκειται να «επιστρέψουν» στα έδρανα της Βουλής μετά από τις επόμενες εκλογές. Ως εκ τούτου το πρόβλημα είναι υπαρξιακό….

Οι «μασέρ» επί το έργον

Κι όπως αντιλαμβάνεστε είναι πολύ δύσκολο και το έργο των … «μασέρ» της κοινοβουλευτικής ομάδας! Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο «επιτελάρχης» του Μεγάρου Μαξίμου κ. Θανάσης Νέζης – που είναι το βασικό δίδυμο, συνεπικουρούμενοι και από διάφορους άλλους – βρίσκονται σε πολύ δύσκολη αποστολή και το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου βέβαιο. Δηλαδή στην επικείμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί η «νηνεμία». Φάνηκε κι από την επιστολή των πέντε βουλευτών. Αυτό όμως για το οποίο υπάρχει μεγάλη ανησυχία είναι το εύρος της προεκλογικής περιόδου – άν αυτή «ξεχειλώσει» μου έλεγαν τότε θα χαθεί τελείως η μπάλα, δεν θα «μαζεύονται» οι βουλευτές με τίποτα! Για να σκεφτείτε το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, ο κ. Χατζηδάκης έφτασε να προτείνει οι τροπολογίες των βουλευτών που δεν έχουν οικονομικό κόστος να γίνονται δεκτές από τους υπουργούς! Τα ύστερα του κόσμου….

Θα γίνει ανασχηματισμός;

Ενα όμως από τα ερωτήματα που ταλαιπωρούν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας – νομίζω πως την κοινωνία την αφήνει παντελώς αδιάφορη… – είναι αν και πότε θα γίνει ανασχηματισμός. Ξέρετε ο εκλογικός! Ρώτησα σχετικά. Και μου είπαν τα εξής: πρωτίστως πως κανείς δεν το γνωρίζει και τούτο διότι εξαρτάται από το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Αν οι εκλογές προκηρυχθούν το φθινόπωρο, τότε ανασχηματισμός δεν θα γίνει. Αν όμως τελικά οι εκλογές γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027 τότε θα γίνει – βέβαια το ένα «κλειδί» το κρατά ο πρωθυπουργός και το άλλο το κρατάει η … Λάουρα!

Ο Σεπτέμβριος…

Τώρα βέβαια σχετικά με τις εκλογές, μου έλεγαν ότι δύσκολα θα «παίξει» το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, διότι εκτός των άλλων είναι το δίμηνο του προϋπολογισμού. Αν είναι να γίνουν πρόωρα πιο πιθανός μήνας είναι ο Σεπτέμβριος – με την αναγγελία τους από του βήματος της ΔΕΘ! Μάλιστα έλεγαν πως το 2007 ο κ. Κώστας Καραμανλής προκήρυξε τις εκλογές την παραμονή του δεκαπενταύγουστου – στις 14 Αυγούστου – και τις έκανε στις 16 Σεπτεμβρίου….

Ενας κύκλος κλείνει…

Σήμερα όμως είναι μία σημαντική μέρα για την Λεωφόρο Αμαλίας. Κλείνει το … «τουρ» της «Ιθάκης» ανά την Ελλάδα – ο τελευταίος σταθμός είναι το Ηράκλειο. Ισως ο «θόρυβος» που θα προκαλέσει να είναι αντίστοιχος της … «αφετηρίας» – στο «Παλλάς»! Κι έχει κάθε λόγο να το πράξει, πρώτον, λόγω της συγκυρίας – προσφέρεται για υψηλούς τόνους αντιπολιτευτικής κριτικής… – και δεύτερον, γιατί βρίσκεται στην έδρα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και θα πρέπει ο πολιτικός του λόγος να «υπερακοντίσει» τον αντίστοιχο του κ. Ανδρουλάκη….

Θα περάσει!

Σχετικά με τη Εξεταστική Επιτροπή που πρότεινε ο κ. Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μου έλεγαν ότι στη Χαριλάου Τρικούπη είναι βέβαιοι ότι σύμπασα η αντιπολίτευση θα την στηρίξει. Για να περάσει χρειάζεται 120 ψήφους – όμως το ΠΑΣΟΚ θα την καταθέσει με τις υπογραφές της δικής του κοινοβουλευτικής ομάδας και θα ζητήσει από την αντιπολίτευση να την ψηφίσει. Θεωρούν βέβαιο ότι θα περάσει. Να δω τον Ντίλιαν να καταθέτει στην Εξεταστική κι όσο τίποτ΄ άλλο στον κόσμο….