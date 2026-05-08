Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, πολλοί πίστευαν ότι στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ θα έπεφταν… κορμιά, ως πρόβα τζενεράλε, ενόψει συνεδρίου την επόμενη εβδομάδα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, κορμιά δεν έπεσαν, το μόνο που πέφτει σταθερά είναι τα ποσοστά της ΝΔ, όπως είδαμε στην τελευταία δημοσκόπηση. Ειλικρινά δεν ξέρω πως μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα σε αυτή τη συγκυρία, καθώς η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Εκτός και αν νομίζουν στο Μαξίμου ότι θα τους σώσουν τα… μπάνια του λαού – σε λίγους μήνες.

Ώδινεν όρος…

Ώδινεν όρος έτεκεν μυν! Από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν προέκυψε τίποτα περισσότερο από το αναμενόμενο! Γι΄ αυτό και τους «γλέντησε» αμέσως μετά ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης – τάχα μου απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που «βλέπουν» γκρίνιες, αλλά επί της ουσίας σ΄ εκείνους τους βουλευτές του που όλες τις προηγούμενες μέρες διαμόρφωναν ένα κλίμα έντασης! Και επ΄ αυτού θυμήθηκα στο παλιό περίφημο τραγούδι των εξαιρετικών Κατσιμιχαίων, την «Συνέλευση των ποντικών»! Ακούστε το είναι των ημερών….

Οι «συνήθεις ύποπτοι»

Ετσι εκτός από ορισμένους «συνήθεις υπόπτους» – όπως οι κ.κ. Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Κατσανιώτης, ο κ. Χρήστος Μπουκώρος και Γιάννης Οικονόμου – οι υπόλοιποι «απόλαυσαν» την … «στοργή και Proderm» που τους πρόσφερε ο κ. Μητσοτάκης! Αντιθέτως το κλίμα προέκυψε από ορισμένους εκ των … «πραιτόρων», τους κκ Αδωνι Γεωργιάδη και τον κ. Θάνο Πλεύρη – με έκπληξη διαπίστωσα ότι ο κ. Πλεύρης αποτέλεσε ένα «αχτύπητο δίδυμο» με τον συνάδελφο του υπουργό Υγείας, απέναντι στον υπουργό Αμυνας κ. Νίκο Δένδια!

Αναζητώντας τον κ. Δένδια

Όπως είναι γνωστό ο κ. Δένδιας ταξίδεψε για την Πορτογαλία και φυσικά απουσίαζε από την 6ωρη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όμως είναι γνωστό ότι αποτελεί «στόχο» του κ. Γεωργιάδη – δοθείσης ευκαιρίας φυσικά. Και η ατάκα του κ. Γεωργιάδη πως κάποιοι υπουργοί «θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν», είναι αυτή που «έγραψε» χθες – δεν γνωρίζω αν ο κ. Δένδιας είχε … λόξιγκα εκείνη την ώρα, αλλά δεν το θεωρώ απίθανο. Επί της συγκεκριμένης αναφοράς του υπουργού Υγείας – πρόκειται για γνωστό «λαγό» του Μεγάρου Μαξίμου – συγκατένευσε και ο πρωθυπουργός λέγοντας ότι «κάποιοι δεν ιδρώνουν με τον ίδιο ενθουσιασμό τη φανέλα»!

Φόβος

Αντί να έχει την τιμητική του ο υπουργός Επικρατείας κ. Ακης Σκέρτσος – την είχε σε έναν βαθμό βέβαια… – «διακρίθηκε» ο εν απουσία διατελών κ. Δένδιας. Λογικό! Διότι αυτόν φοβάται το Μέγαρο Μαξίμου. Και όσο δεν μιλάει τόσο εκνευρίζονται. Φαίνεται πως ο υπουργός Αμυνας έχει εγκολπωθεί τον γνωστό στίχο του Μεγάλου Αλεξανδρινού «κι αν δεν μπορεί να κάνεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζει μες την πολλή συνάφεια του κόσμου». Όμως φαίνεται πως ο κ. Δένδιας θα την «σπάσει την σιωπή» του στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ετσι τουλάχιστον λέγεται. Οπου θα παρουσιάσει την πολιτική του πλατφόρμα. Ως εκ τούτου ας κάνουν υπομονή οι αγωνιούντες του Μεγάρου Μαξίμου ως το επόμενο σαββατοκύριακο….

Η συνήθης … πτώση

Και η MRB – για το Οpen – επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζουμε. Πως στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 22,5% – έχασε 2,4 μονάδες από τον προηγούμενο μήνα. Κι έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι χθες ο κ. Μητσοτάκης δεν έκανε λόγο – φυσικά! – για την κατάρρευση του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας, αλλά για την μεγάλη διαφορά που την χωρίζει από το δεύτερο κόμμα.

Τα κρυφά

Εν τω μεταξύ μου έλεγαν πως υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία στις δημοσκοπήσεις – κυρίως στις αυθόρμητες απαντήσεις – τα οποία δεν δημοσιεύονται! Γιατί δεν μπορούν να δημοσιευτούν γιατί είναι άκρως απαξιωτικά και για τον πρωθυπουργό και για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά στην ώρα τους! Ωστόσο με τα σημερινά δεδομένα και τις – γαλαντόμες… – αναγωγές των δημοσκόπων η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται στο 27% με 28%. Κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών….

«Αέρα στα πανιά του»

Σύμφωνα πάντα με την MRB στο ερώτημα «Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα», το 11,1% απάντησε «σίγουρα θα το ψηφίσω» και το 12,1% «μάλλον θα το ψηφίσω». Ετσι προέκυψε ένα αξιοπρεπέστατο 23,2%. Το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι οι «σίγουρα θα το ψηφίσω» είναι κατά 3,6 μονάδες περισσότεροι από την προηγούμενη μέτρηση! Και να σκεφτείτε ότι όπως λέει ο κ. Τσίπρας οι δημοσκοπήσεις προς το παρόν μετράνε την … «σκιά» του!

Αρχισε τις πολιτικές εκδηλώσεις

Ο κ. Τσίπρας την Δευτέρα μιλάει στο Θέατρο ρεματιάς στο Χαλάνδρι, σε μία εκδήλωση που έχει οργανώσει η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας. Το πάνελ έχει ενδιαφέρον – και είναι αριστερό! – και η εκδήλωση δεν αφορά την «Ιθάκη». Ο κύκλος των εκδηλώσεων της έχει κλείσει. Πρόκειται για αμιγώς πολιτική εκδήλωση. Μου λένε όμως ότι ο άνθρωπος – ορχήστρα πίσω από αυτήν είναι ο κ. Θέμης Μαμουλίδης που είναι και ο συντονιστής της. Όμως έχει ιδιαίτερη σημασία διότι βρισκόμαστε – μάλλον… – λίγες μέρες πριν από την εξαγγελία του νέου κόμματος….

Εν αναμονή…

Εν τω μεταξύ χθες εμφανίστηκε ο πρώην υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης – μετά από πολύμηνη … εξαφάνιση του από το πολιτικό προσκήνιο. Προσέφυγε στον Αρειο Πάγο και ζήτησε – ως ένα από τα θύματα των υποκλοπών – να ανασυρθεί η υπόθεση του από το αρχείο, προσκομίζοντας νέα στοιχεία και να εξαιρεθεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου από την υπόθεση. Ατύχησε όμως γιατί απουσίαζε όμως ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Παρέδωσε όμως το αίτημα του και περιμένει. Πόσο θα περιμένει; Δεν το γνωρίζω. Αλλά αν κρίνω από την βούληση του Μεγάρου Μαξίμου, νομίζω πως θα περιμένει αρκετά. Αν πάρει απάντηση θα είναι μετά από τις … 30 Ιουνίου! Ετσι νομίζω – αλλά μπορεί να κάνω και λάθος….

Δεν τον νοιάζει

Σε απόλυτη ταύτιση με τον φίλο του Άδωνι Γεωργιάδη, ο Ανδρέας Λοβέρδος, Δεν τον νοιάζει λέει για τις παρακολουθήσεις, δεν θα το έφερνε στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας ως θέμα. Μιλάμε για συνταγματολόγο και αναρωτιέσαι πραγματικά, που μπορεί να φτάσει κάποιος που απέτυχε να γίνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, που απέτυχε να λειτουργήσει με το δικό του κόμμα και πλέον μπήκε στη σειρά των λοιπών… πρώην πασόκων του σημιτικού ΠΑΣΟΚ που προσκυνάνε τον Κυριάκο, μπας και καταφέρει να γίνει κάποια στιγμή υπουργός, ξανά…