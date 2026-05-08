Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση

Confidential

Eμπιστευτικά
 08 Μαΐου 2026, 08:00

Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, πολλοί πίστευαν ότι στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ θα έπεφταν… κορμιά, ως πρόβα τζενεράλε, ενόψει συνεδρίου την επόμενη εβδομάδα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, κορμιά δεν έπεσαν, το μόνο που πέφτει σταθερά είναι τα ποσοστά της ΝΔ, όπως είδαμε στην τελευταία δημοσκόπηση. Ειλικρινά δεν ξέρω πως μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα σε αυτή τη συγκυρία, καθώς η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Εκτός και αν νομίζουν στο Μαξίμου ότι θα τους σώσουν τα… μπάνια του λαού – σε λίγους μήνες.

Ώδινεν όρος…

Ώδινεν όρος έτεκεν μυν! Από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν προέκυψε τίποτα περισσότερο από το αναμενόμενο! Γι΄ αυτό και τους «γλέντησε» αμέσως μετά ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης – τάχα μου απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που «βλέπουν» γκρίνιες, αλλά επί της ουσίας σ΄ εκείνους τους βουλευτές του που όλες τις προηγούμενες μέρες διαμόρφωναν ένα κλίμα έντασης! Και επ΄ αυτού θυμήθηκα στο παλιό περίφημο τραγούδι των εξαιρετικών Κατσιμιχαίων, την «Συνέλευση των ποντικών»! Ακούστε το είναι των ημερών….

Οι «συνήθεις ύποπτοι»

Ετσι εκτός από ορισμένους «συνήθεις υπόπτους» – όπως οι κ.κ. Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Κατσανιώτης, ο κ. Χρήστος Μπουκώρος και Γιάννης Οικονόμου – οι υπόλοιποι «απόλαυσαν» την … «στοργή και Proderm» που τους πρόσφερε ο κ. Μητσοτάκης! Αντιθέτως το κλίμα προέκυψε από ορισμένους εκ των … «πραιτόρων», τους κκ Αδωνι Γεωργιάδη και τον κ. Θάνο Πλεύρη – με έκπληξη διαπίστωσα ότι ο κ. Πλεύρης αποτέλεσε ένα «αχτύπητο δίδυμο» με τον συνάδελφο του υπουργό Υγείας, απέναντι στον υπουργό Αμυνας κ. Νίκο Δένδια!

Αναζητώντας τον κ. Δένδια

Όπως είναι γνωστό ο κ. Δένδιας ταξίδεψε για την Πορτογαλία και φυσικά απουσίαζε από την 6ωρη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όμως είναι γνωστό ότι αποτελεί «στόχο» του κ. Γεωργιάδη – δοθείσης ευκαιρίας φυσικά. Και η ατάκα του κ. Γεωργιάδη πως κάποιοι υπουργοί «θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν», είναι αυτή που «έγραψε» χθες – δεν γνωρίζω αν ο κ. Δένδιας είχε … λόξιγκα εκείνη την ώρα, αλλά δεν το θεωρώ απίθανο. Επί της συγκεκριμένης αναφοράς του υπουργού Υγείας – πρόκειται για γνωστό «λαγό» του Μεγάρου Μαξίμου – συγκατένευσε και ο πρωθυπουργός λέγοντας ότι «κάποιοι δεν ιδρώνουν με τον ίδιο ενθουσιασμό τη φανέλα»!

Φόβος

Αντί να έχει την τιμητική του ο υπουργός Επικρατείας κ. Ακης Σκέρτσος – την είχε σε έναν βαθμό βέβαια… – «διακρίθηκε» ο εν απουσία διατελών κ. Δένδιας. Λογικό! Διότι αυτόν φοβάται το Μέγαρο Μαξίμου. Και όσο δεν μιλάει τόσο εκνευρίζονται. Φαίνεται πως ο υπουργός Αμυνας έχει εγκολπωθεί τον γνωστό στίχο του Μεγάλου Αλεξανδρινού «κι αν δεν μπορεί να κάνεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζει μες την πολλή συνάφεια του κόσμου». Όμως φαίνεται πως ο κ. Δένδιας θα την «σπάσει την σιωπή» του στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ετσι τουλάχιστον λέγεται. Οπου θα παρουσιάσει την πολιτική του πλατφόρμα. Ως εκ τούτου ας κάνουν υπομονή οι αγωνιούντες του Μεγάρου Μαξίμου ως το επόμενο σαββατοκύριακο….

Η συνήθης … πτώση

Και η MRB – για το Οpen – επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζουμε. Πως στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 22,5% – έχασε 2,4 μονάδες από τον προηγούμενο μήνα. Κι έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι χθες ο κ. Μητσοτάκης δεν έκανε λόγο – φυσικά! – για την κατάρρευση του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας, αλλά για την μεγάλη διαφορά που την χωρίζει από το δεύτερο κόμμα.

Τα κρυφά

Εν τω μεταξύ μου έλεγαν πως υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία στις δημοσκοπήσεις – κυρίως στις αυθόρμητες απαντήσεις – τα οποία δεν δημοσιεύονται! Γιατί δεν μπορούν να δημοσιευτούν γιατί είναι άκρως απαξιωτικά και για τον πρωθυπουργό και για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά στην ώρα τους! Ωστόσο με τα σημερινά δεδομένα και τις – γαλαντόμες… – αναγωγές των δημοσκόπων η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται στο 27% με 28%. Κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών….

«Αέρα στα πανιά του»

Σύμφωνα πάντα με την MRB στο ερώτημα «Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα», το 11,1% απάντησε «σίγουρα θα το ψηφίσω» και το 12,1% «μάλλον θα το ψηφίσω». Ετσι προέκυψε ένα αξιοπρεπέστατο 23,2%. Το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι οι «σίγουρα θα το ψηφίσω» είναι κατά 3,6 μονάδες περισσότεροι από την προηγούμενη μέτρηση! Και να σκεφτείτε ότι όπως λέει ο κ. Τσίπρας οι δημοσκοπήσεις προς το παρόν μετράνε την … «σκιά» του!

Αρχισε τις πολιτικές εκδηλώσεις

Ο κ. Τσίπρας την Δευτέρα μιλάει στο Θέατρο ρεματιάς στο Χαλάνδρι, σε μία εκδήλωση που έχει οργανώσει η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας. Το πάνελ έχει ενδιαφέρον – και είναι αριστερό! – και η εκδήλωση δεν αφορά την «Ιθάκη». Ο κύκλος των εκδηλώσεων της έχει κλείσει. Πρόκειται για αμιγώς πολιτική εκδήλωση. Μου λένε όμως ότι ο άνθρωπος – ορχήστρα πίσω από αυτήν είναι ο κ. Θέμης Μαμουλίδης που είναι και ο συντονιστής της. Όμως έχει ιδιαίτερη σημασία διότι βρισκόμαστε – μάλλον… – λίγες μέρες πριν από την εξαγγελία του νέου κόμματος….

Εν αναμονή…

Εν τω μεταξύ χθες εμφανίστηκε ο πρώην υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης – μετά από πολύμηνη … εξαφάνιση του από το πολιτικό προσκήνιο. Προσέφυγε στον Αρειο Πάγο και ζήτησε – ως ένα από τα θύματα των υποκλοπών – να ανασυρθεί η υπόθεση του από το αρχείο, προσκομίζοντας νέα στοιχεία και να εξαιρεθεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου από την υπόθεση. Ατύχησε όμως γιατί απουσίαζε όμως ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Παρέδωσε όμως το αίτημα του και περιμένει. Πόσο θα περιμένει; Δεν το γνωρίζω. Αλλά αν κρίνω από την βούληση του Μεγάρου Μαξίμου, νομίζω πως θα περιμένει αρκετά. Αν πάρει απάντηση θα είναι μετά από τις … 30 Ιουνίου! Ετσι νομίζω – αλλά μπορεί να κάνω και λάθος….

Δεν τον νοιάζει

Σε απόλυτη ταύτιση με τον φίλο του Άδωνι Γεωργιάδη, ο Ανδρέας Λοβέρδος, Δεν τον νοιάζει λέει για τις παρακολουθήσεις, δεν θα το έφερνε στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας ως θέμα. Μιλάμε για συνταγματολόγο και αναρωτιέσαι πραγματικά, που μπορεί να φτάσει κάποιος που απέτυχε να γίνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, που απέτυχε να λειτουργήσει με το δικό του κόμμα και πλέον μπήκε στη σειρά των λοιπών… πρώην πασόκων του σημιτικού ΠΑΣΟΚ που προσκυνάνε τον Κυριάκο, μπας και καταφέρει να γίνει κάποια στιγμή υπουργός, ξανά…

Εθνική Τράπεζα: Απόδοση κεφαλαίων 15,3% και κέρδη 344 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2026

Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…
Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή
Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό
Το ποτήρι ξεχείλισε, το επιτελικό κράτος το «πήρε και το σήκωσε» και αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει πού να κρυφτεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή
Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»
Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;
Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταματά και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία
Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή
Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

«Η κυβερνητική πλειοψηφία για πρώτη φορά υιοθετεί τη θέση μας» – Ανακοίνωση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
«Είναι φανερό για άλλη μια φορά, ότι η στρατηγική της επίμονης στήριξης της λογικής και της αλήθειας, αποδίδει καρπούς για όλους», καταλήγει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ
Αν και αυτές οι εκλογές στην Βρετανία δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας και της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ

Άτυχος ξανά ο Γιαζίτζι, νέα ρήξη χιαστού (pic)
Νέος σοβαρός τραυματισμός για τον άτυχο Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος αποχώρησε από την προπόνηση της Πέμπτης (7/5) και οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη ξανά ρήξη χιαστού.

Συνταγματική Αναθεώρηση: Το ΠΑΣΟΚ απαντά στο Μαξίμου με ολοκληρωμένη πρόταση
Στην αντεπίθεση περνά το ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, απαντώντας στο Μέγαρο Μαξίμου και τη ΝΔ με μία συνολική πρόταση που προβλέπει την αναθεώρηση 21 άρθρων και τη θέσπιση 4 νέων.

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική
Η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε ότι η επιδίωξη του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, αποτελεί μια νέα απόπειρα παράκαμψης των θεσμικών περιορισμών που η ίδια η Δημοκρατία έχει θέσει για την προστασία της.

Χαμός στην Κολομβία: Ντου οπαδών στο Μεντεγίν, φωτοβολίδες, δακρυγόνα και διακοπή (vids)
Χάος επικράτησε στο Μεντεγίν της Κολομβίας όταν οι οπαδοί της τοπικής Ιντεπεντιέντε τα... έσπασαν όλα στο γήπεδό τους, στον αγώνα με τη Φλαμένγκο, διαμαρτυρόμενοι προς τη διοίκηση του συλλόγου.

Ινδονησία: Τρεις νεκροί και δέκα αγνοούμενοι πεζοπόροι έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου
Από την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία έχασε τη ζωή του ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε, ενώ οι άλλοι δύο ήταν ξένοι, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας

Συνταγματική αναθεώρηση: Θεσμική μεταρρύθμιση ή αναδιάταξη κυβερνητικής ισχύος;
Η κοινοβουλευτική πρακτική των τελευταίων ετών έχει αναδείξει τους κινδύνους ενός συστήματος, στο οποίο η ποινική δίωξη εξακολουθεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς.

Ο άνθρωπος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Χρυσές Σφαίρες
Η ομάδα πίσω από τις Χρυσές Σφαίρες έκανε γνωστό πως θα αντιμετωπίζει τις δημιουργίες -από ταινίες έως podcasts- που χρησιμοποιούν τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που πέταγαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του
Το λεωφορείο νυχτερινής γραμμής εξερχόταν από τον σταθμό του ΟΑΣΘ όταν οι δύο ανήλικοι άρχισαν να πετούν πέτρες προς το όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές

Σπύρος Ρέτσας: Μυστήριο με την εξάφανισή του – Η τελευταία διαδρομή με το ταξί
Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του 62χρονου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι - Τα ίχνη του χάθηκαν στις 30 Μαρτίου και έναν μήνα μετά, η οικογένειά του εξακολουθεί να μην έχει απαντήσεις.

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι κατηγορίες περί αντισημιτισμού που εκτοξεύονται ως χαρτοπόλεμος είναι για να αποσπάται η προσοχή από τα θύματα
«Γενοκτονία που επαναλαμβάνεται επιδεικτικά» χαρακτηρίζει η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τον πόλεμο στη Γάζα, τονίζοντας ότι ο Νετανιάχου «θα έπρεπε να δικάζεται στη Χάγη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Με λόγο αφοπλιστικό μιλά για την ένταση στη Μέση Ανατολή, την ανατροπή του διεθνούς δικαίου, τον ρόλο και τις ευθύνες των Μεγάλων Δυνάμεων για τις σύγχρονες συγκρούσεις. «Το Ισραήλ χρησιμοποίησε τον πόλεμο ως πρόσχημα για να... εκκαθαρίσει μαζικά εδάφη και να περιορίσει μαζικά τον πληθυσμό. Αυτό ξεκίνησε στη Γάζα και τώρα συνεχίζεται με τον Λίβανο»

Εάν αυτό το παλτό μπορούσε να μιλήσει – Το μακρύ ταξίδι του πανωφοριού Τσέστερφιλντ του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ
Το παλτό του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ, τύπου Τσέστερφιλντ, ηλικίας άνω των 100 ετών, κατασκευασμένο από την Brooks Brothers, διατίθεται προς πώληση στην Έκθεση Παλαιών Βιβλίων της Νέας Υόρκης.

Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους
Όπως συμβαίνει με κάθε ριζική κοινωνική αλλαγή, εδώ δεν επηρεάζει ένας μόνο παράγοντας, αλλά όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το άγχος της γέννησης ενός παιδιού σε έναν τόσο αβέβαιο κόσμο ίσως να υπερτερεί

Σκούπες νέας γενιάς: Καθαριότητα χωρίς κόπο – τι να επιλέξεις
Ας το παραδεχτούμε: η καθαριότητα του σπιτιού δεν είναι και η πιο αγαπημένη μας ασχολία. Παρόλα αυτά, είναι κάτι που θέλουμε να γίνεται εύκολα, γρήγορα και –αν γίνεται– χωρίς να μας κουράζει. Ευτυχώς, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο, που πλέον μπορούμε να κρατάμε το σπίτι μας πεντακάθαρο με ελάχιστη προσπάθεια

«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου
Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα των συναντήσεων στην Αθήνα - Μπλόκο επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία μέσω Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε βασικούς μάρτυρες.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

