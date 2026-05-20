Μαθήματα συγκάλυψης, ποιο Σύνταγμα είναι αυτό που δεν επιτρέπει τη λογοδοσία στον κυρίαρχο λαό;

Confidential

Eμπιστευτικά
 20 Μαΐου 2026, 08:00

Την έκανε με... ελαφρά πηδηματάκια ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου και αρνείται να παραστεί ενώπιον των εκπροσώπων του λαού στο ναό της Δημοκρατίας. Τι σχεδιάζει η ΝΔ για την εξεταστική και ποια η στάση της αντιπολίτευσης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, όλα καλά πάνε εδώ στη Βαλκανική χερσόνησο. Ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου με ύφος χιλίων καρδιναλίων αποφάσισε να γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τη Βουλή των Ελλήνων και δεν θα βρεθεί σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Περί «συνταγματικής τάξης» και «διάκρισης των εξουσιών» η αναφορά του, σε κάθε περίπτωση τέτοια καθεστωτική αντίληψη από λειτουργό της Δικαιοσύνης δεν περίμενα να δω. Γενικότερα επί πρωθυπουργού Κυριάκου νομίζω ότι οι ταγοί της Δικαιοσύνης -στα υψηλά κλιμάκια- έχουν ξεφύγει λίγο. Νομίζω….

Ατυχος ο κ. Χατζηδάκης

Τελικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης θα μείνει με την απορία: για ποιους λόγους … «εθνικής ασφαλείας» η ΕΥΠ – με τη νομική συγκατάθεση του εισαγγελέα κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα – παρακολουθούσε τις τηλεφωνικές συνομιλίες του; Από τότε πέρασαν μερικά χρόνια και ο κ. Τζαβέλλας προήχθη σε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου! Και σήμερα επρόκειτο – σύμφωνα με την σχετική κλήση – να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ετσι είχε ελπίδες κι ο κ. Χατζηδάκης να λύσει τις – πολύχρονες – απορίες του.

Η νομολογία που βολεύει…

Όμως φαίνεται πως ατύχησε. Διότι η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου, η κυρία Γεωργία Αδειλίνη και πρώην αντιεισαγγελέας κ. Αχιλλέας Ζήσης, όταν στο παρελθόν είχαν κληθεί από επιτροπή της Βουλής – πάλι για το θέμα των υποκλοπών, να μην ξεχνιόμαστε… – αρνήθηκαν να παραστούν στο πλαίσιο της … διάκρισης των εξουσιών. Μάλιστα. Ως εκ τούτου διαμορφώθηκε νομολογία – για το 2024 μιλάμε κι ελπίζω να θυμάστε τον χαμό που γινόταν! Την οποία – νομολογία – επικαλέστηκε ο κ. Τζαβέλλας και αρνήθηκε να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας! Και ο κ. Χατζηδάκης και πάλι … ατύχησε! Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μείνει με την … απορία! Το καταλάβατε;

…το σκάνδαλο των υποκλοπών

Και οι τρεις ανώτατοι δικαστικοί είχαν κληθεί να εξεταστούν σχετικά με τη δικαστική διαχείριση του σκανδάλου των υποκλοπών – και οι δύο προκάλεσαν νομολογία, που την εκμεταλλεύτηκε ο τρίτος! Αυτή είναι η κατάσταση. Εχω κι εγώ όμως μία απορία – μόνο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα έχει; Που έχει χαθεί η Ενωση Εισαγγελέων; Ξέρετε αυτή που αντέδρασε στο «αίτημα» του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας για την άμεση παραίτηση του κ. Τζαβέλλα, διότι το θεώρησε ως … «θεσμική εκτροπή». Βέβαια ο κ. Τζαβέλλας δεν παραιτήθηκε και θα παραμείνει στα καθήκοντα του ως τις 30 Ιουνίου που συνταξιοδοτείται. Απλά, ελληνικά και … βαλκανικά πράγματα….

Συγκάλυψη

Προσέξτε τώρα πως μπλέκονται οι εξουσίες και πως θα πάει το δούλεμα από την κυβέρνηση. Είναι να συζητηθεί η πρόταση περί σύστασης εξεταστικής για τις υποκλοπές. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση αναμένεται να ζητήσει όπως η πρόταση να περάσει με 151 ψήφους και όχι 120, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφάλειας». Αν το κάνει αυτό «αδειάζει» τον κ. Τζαβέλλα που δεν είδε να προκύπτει τίποτε καινούργιο στις υποκλοπές. Μπορεί να το κάνει; Προφανώς και μπορεί και η λογική της λέει πως θα το κάνει. Και άσε την αντιπολίτευση να πετάει αετό… Έτσι λένε στο Μαξίμου καθώς γνωρίζουν ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα σκούξουν μεν, είναι ανίκανα να πετύχουν κάτι περισσότερο, δε. Για να λέμε αλήθειες. Και κάπως έτσι θα συνεχιστεί η συγκάλυψη.

Η «χορευτική» δεινότητα του κ. Φλωρίδη

Θα παραμείνω στο δικαστικό περιβάλλον. Σ΄ αυτή την περίπτωση πρωταγωνιστής είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης. Η κυβέρνηση διά του στόματος του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη αποφάσισε – για προφανείς λόγους – να περιορίσει τον χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν στους βουλευτές – στους τρεις μήνες. Ωραία; Ωραία! Ο κ. Φλωρίδης μάλιστα ενημέρωσε σχετικά και την Ευρωπαία Εισαγγελέα κυρία Λάουρα Κοβέσι κατά την συνάντηση τους προσφάτως στην Αθήνα. Κι η κυρία Κοβέσι είχε συγκατανεύσει επ΄ αυτού. Χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης κατέθεσε την σχετική τροπολογία στη Βουλή. Με μία όμως μικρή λεπτομέρεια: την ανακριτική διαδικασία την έπαιρνε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την έδινε σε ειδικό εφέτη-ανακριτή. Εν προκειμένω την έπαιρνε από τους τρεις Έλληνες εισαγγελείς που είναι αποσπασμένοι κι είχε γίνει ολόκληρη φασαρία, διότι δεν ήθελαν να τους ανανεώσουν την θητεία τους, όπως ήθελε η η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αμέσως το γύρισε στο … «τσάμικο»

Η κυρία Κοβέσι ενημερώθηκε και … «αυθωρεί και παραχρήμα» έστειλε επιστολή στον κ. Φλωρίδη, λέγοντας του ότι δεν συμφωνεί με την τροπολογία. Φαίνεται όμως ο κ. Φλωρίδης … «χορεύει» εξαιρετικό τσάμικο – ο χορός που έχει πολλές γυροβολιές. Και έκανε λέει μία «νομοτεχνική βελτίωση» της τροπολογίας. Τι έκανε; Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διατήρησε την ανακριτική διαδικασία! Κρίσιμο σημείο για τα όσα έρχονται. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση μέσα από το σύστημα της δικαιοσύνης που ελέγχει το Μέγαρο Μαξίμου τα πράγματα θα ήταν «μιλημένα και συμφωνημένα». Το καταλάβατε; Κι ενώ το γύρισε στο … «τσάμικο», ο κ. Φλωρίδης συνέχιζε να «φωνάζει» πως με την τροπολογία ήταν σύμφωνη η κυρία Κοβέσι και δεν … καταλάβαινε γιατί διαφωνούσε εκ των υστέρων…. Προφανώς δεν είχε περιθώρια … αντίστασης και συνεμορφώθην πάραυτα!

Στο ΠΑΣΟΚ … διευρύνονται!

Στην Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό τους. Κι επιχειρούν «κόντρα ρελάνς» στην επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα – αλλά και στην ανακοίνωση της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού. Ετσι, λοιπόν, την Πέμπτη το μεσημέρι στις 12 η ώρα, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, συνεδριάζει η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – σας θυμίζω ότι προΐσταται ο κ. Κώστας Σκανδαλίδης. Η είδηση είναι πως θα ανακοινωθούν καμιά εικοσαριά προσχωρήσεις, που θα προέρχονται κυρίως από τον πανεπιστημιακό χώρο, την τοπική αυτοδιοίκηση και το διπλωματικό σώμα. Και μαζί με τους άλλους 80 θα πλησιάσουν τους 100 οι … «διευρυνσίες». Κι υπάρχουν, λέει, κι άλλοι καμιά διακοσαριά που είναι προς ανακοίνωση – αλλά πρόκειται για στελεχη χαμηλότερης πολιτικής εμβέλειας. Μία λεπτομέρεια: την Πέμπτη εντελώς συμπωματικά η κυρία Καρυστιανού ανακοινώνει το κόμμα της….

Η κυρία Διαμαντοπούλου και η Νέα Δημοκρατία

Μαθαίνω ότι οι μετοχές της κυρίας Αννας Διαμαντοπούλου – πρώην υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού – στο «χρηματιστήριο» της Χαριλάου Τρικούπη είναι στα κάτω της! Κυρίως μετά από την απόφαση του συνεδρίου για την μη κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Να μου το θυμηθείτε ότι στο τέλος θα μετανιώσει που την επανέφερε στο πολιτικό προσκήνιο. Μάλιστα η κυρία Διαμαντοπούλου μιλώντας προχθές σε εκδήλωση που οργάνωσε ο «Κύκλος Ιδεών» του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, τόνισε χαρακτηριστικά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλος μέχρι τις εκλογές! Μετά;

Η ΝΔ το ρίχνει δαγκωτό στην Ομάδα Α(να)λήθειας, ο Τσίπρας λέει «Μητσοτάκη έφτασε η ώρα της αλήθειας» και στη Βουλή θα ρωτήσουν επιτέλους γιατί μπήκαν οι «κοριοί»
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Τα απόνερα του συνεδρίου της ΝΔ, οι σύνεδροι και η προσπάθεια του ανιψιού να έχει ρόλο. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ώρα της αλήθειας στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης μιλούσε για ενότητα κι από κάτω έβραζε η πραγματικότητα – Τα καρφιά και η επόμενη μέρα
in Confidential 18.05.26

Το συνέδριο της ΝΔ ολοκληρώθηκε σε χειροκροτήματα που δεν μπορούν να κρύψουν ούτε τα σενάρια διαδοχής αλλά ούτε και τη δυσαρέσκεια πολλών για τις επιδόσεις του κόμματος. Πρεμιέρα και για το κίνημα Καρυστιανού.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές
in Confidential 15.05.26

Ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου. Ποιους φοβούνται στο Μαξίμου και γιατί οι υποκλοπές έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα -αν κι επί της ουσίας δεν έφυγαν ποτέ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ
in Confidential 13.05.26

«Στο χιλιοστό» θα μειωθεί στο τέλος η διαφορά, που ήδη μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό χωρίς ο Τσίπρας να έχει ανακοινώσει κόμμα, με τις φαεινές των ντοκιμαντερ. Στη ΝΔ επικρατεί αναβρασμός και στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται ότι πάλι μένουνε εκτός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός
in Confidential 12.05.26

Παραμένουν τα ερωτήματα για τον ρόλο Δημητριάδη στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Μαξίμου από την άλλη επιχειρεί να συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο, ενόψει της κάλπης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς
in Confidential 11.05.26

Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
in Confidential 08.05.26

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…
in Confidential 07.05.26

Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή
in Confidential 01.05.26

Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό
in Confidential 29.04.26

Το ποτήρι ξεχείλισε, το επιτελικό κράτος το «πήρε και το σήκωσε» και αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει πού να κρυφτεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
in Confidential 28.04.26

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
in Confidential 27.04.26

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Metallica: Ο ροκ τουρίστας Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Καρτ ποστάλ 20.05.26

Η πολυσυζητημένη και εκρηκτική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα για την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους  είχε και... τουριστικό ενδιαφέρον για τον Χέτφιλντ

Σύνταξη
Γερμανία: Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας
Γερμανοί πολίτες 20.05.26

Πώς παρουσιαζόταν το ζευγάρι που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Γερμανία - Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 20.05.26

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει προς το παρόν την πρόταση δυσπιστίας, με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία της να «ζυγίζουν» τα δεδομένα και τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά στην ενδεχόμενη κυβερνητική απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Καταγγέλλουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας
Η υποστράτηγος 20.05.26

Πριν ο Σι Τζιπίνγκ γίνει πρόεδρος το 2012, η Πενγκ Λιγουάν, μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες στην Κίνα, ήταν πολύ πιο διάσημη από τον σύζυγό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού
Οικονομία 20.05.26

Επιταχύνονται οι διαδικασίες διενέργειας κλινικών μελετών με μέτρα του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων από τις διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»
Culture Live 20.05.26

Την Κυριακή 24 Μαΐου, το Μουσείο Καζαντζάκη θα απονείμει το Βραβείο «Σοφία Μαθιουδάκη», για τον μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Ένα γράμμα σε έναν μυθιστορηματικό ήρωα»

Σύνταξη
Ισραήλ: Η αστυνομία σέρνει και εξευτελίζει μέλη του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ
Επαίσχυντο βίντεο 20.05.26

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ - «Free, free Palestine», του φώναξε ακτιβίστρια του Global Sumud Flotilla όταν τον είδε

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οσμή αερίου στα νότια προάστια: «Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό» – Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος
Ελλάδα 20.05.26

Ανάρτηση για την οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής χθες το μεσημέρι έκανε ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Σύνταξη
ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση
Επικαιρότητα 20.05.26

«Το ανησυχητικό περιστατικό επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Υποκλοπές: «Στρίμωξε» τον Δεμίρη ο Ανδρουλάκης – «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας» – Όλος ο διάλογος
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Σήμερα, ο κ. Δεμίρης μάς λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το 'ενδιαφέρον' να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, στον διάλογο που είχε με τον διοικητή της ΕΥΠ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

