Μαθήματα συγκάλυψης, ποιο Σύνταγμα είναι αυτό που δεν επιτρέπει τη λογοδοσία στον κυρίαρχο λαό;

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, όλα καλά πάνε εδώ στη Βαλκανική χερσόνησο. Ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου με ύφος χιλίων καρδιναλίων αποφάσισε να γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τη Βουλή των Ελλήνων και δεν θα βρεθεί σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Περί «συνταγματικής τάξης» και «διάκρισης των εξουσιών» η αναφορά του, σε κάθε περίπτωση τέτοια καθεστωτική αντίληψη από λειτουργό της Δικαιοσύνης δεν περίμενα να δω. Γενικότερα επί πρωθυπουργού Κυριάκου νομίζω ότι οι ταγοί της Δικαιοσύνης -στα υψηλά κλιμάκια- έχουν ξεφύγει λίγο. Νομίζω….

Ατυχος ο κ. Χατζηδάκης

Τελικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης θα μείνει με την απορία: για ποιους λόγους … «εθνικής ασφαλείας» η ΕΥΠ – με τη νομική συγκατάθεση του εισαγγελέα κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα – παρακολουθούσε τις τηλεφωνικές συνομιλίες του; Από τότε πέρασαν μερικά χρόνια και ο κ. Τζαβέλλας προήχθη σε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου! Και σήμερα επρόκειτο – σύμφωνα με την σχετική κλήση – να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ετσι είχε ελπίδες κι ο κ. Χατζηδάκης να λύσει τις – πολύχρονες – απορίες του.

Η νομολογία που βολεύει…

Όμως φαίνεται πως ατύχησε. Διότι η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου, η κυρία Γεωργία Αδειλίνη και πρώην αντιεισαγγελέας κ. Αχιλλέας Ζήσης, όταν στο παρελθόν είχαν κληθεί από επιτροπή της Βουλής – πάλι για το θέμα των υποκλοπών, να μην ξεχνιόμαστε… – αρνήθηκαν να παραστούν στο πλαίσιο της … διάκρισης των εξουσιών. Μάλιστα. Ως εκ τούτου διαμορφώθηκε νομολογία – για το 2024 μιλάμε κι ελπίζω να θυμάστε τον χαμό που γινόταν! Την οποία – νομολογία – επικαλέστηκε ο κ. Τζαβέλλας και αρνήθηκε να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας! Και ο κ. Χατζηδάκης και πάλι … ατύχησε! Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μείνει με την … απορία! Το καταλάβατε;

…το σκάνδαλο των υποκλοπών

Και οι τρεις ανώτατοι δικαστικοί είχαν κληθεί να εξεταστούν σχετικά με τη δικαστική διαχείριση του σκανδάλου των υποκλοπών – και οι δύο προκάλεσαν νομολογία, που την εκμεταλλεύτηκε ο τρίτος! Αυτή είναι η κατάσταση. Εχω κι εγώ όμως μία απορία – μόνο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα έχει; Που έχει χαθεί η Ενωση Εισαγγελέων; Ξέρετε αυτή που αντέδρασε στο «αίτημα» του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας για την άμεση παραίτηση του κ. Τζαβέλλα, διότι το θεώρησε ως … «θεσμική εκτροπή». Βέβαια ο κ. Τζαβέλλας δεν παραιτήθηκε και θα παραμείνει στα καθήκοντα του ως τις 30 Ιουνίου που συνταξιοδοτείται. Απλά, ελληνικά και … βαλκανικά πράγματα….

Συγκάλυψη

Προσέξτε τώρα πως μπλέκονται οι εξουσίες και πως θα πάει το δούλεμα από την κυβέρνηση. Είναι να συζητηθεί η πρόταση περί σύστασης εξεταστικής για τις υποκλοπές. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση αναμένεται να ζητήσει όπως η πρόταση να περάσει με 151 ψήφους και όχι 120, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφάλειας». Αν το κάνει αυτό «αδειάζει» τον κ. Τζαβέλλα που δεν είδε να προκύπτει τίποτε καινούργιο στις υποκλοπές. Μπορεί να το κάνει; Προφανώς και μπορεί και η λογική της λέει πως θα το κάνει. Και άσε την αντιπολίτευση να πετάει αετό… Έτσι λένε στο Μαξίμου καθώς γνωρίζουν ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα σκούξουν μεν, είναι ανίκανα να πετύχουν κάτι περισσότερο, δε. Για να λέμε αλήθειες. Και κάπως έτσι θα συνεχιστεί η συγκάλυψη.

Η «χορευτική» δεινότητα του κ. Φλωρίδη

Θα παραμείνω στο δικαστικό περιβάλλον. Σ΄ αυτή την περίπτωση πρωταγωνιστής είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης. Η κυβέρνηση διά του στόματος του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη αποφάσισε – για προφανείς λόγους – να περιορίσει τον χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν στους βουλευτές – στους τρεις μήνες. Ωραία; Ωραία! Ο κ. Φλωρίδης μάλιστα ενημέρωσε σχετικά και την Ευρωπαία Εισαγγελέα κυρία Λάουρα Κοβέσι κατά την συνάντηση τους προσφάτως στην Αθήνα. Κι η κυρία Κοβέσι είχε συγκατανεύσει επ΄ αυτού. Χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης κατέθεσε την σχετική τροπολογία στη Βουλή. Με μία όμως μικρή λεπτομέρεια: την ανακριτική διαδικασία την έπαιρνε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την έδινε σε ειδικό εφέτη-ανακριτή. Εν προκειμένω την έπαιρνε από τους τρεις Έλληνες εισαγγελείς που είναι αποσπασμένοι κι είχε γίνει ολόκληρη φασαρία, διότι δεν ήθελαν να τους ανανεώσουν την θητεία τους, όπως ήθελε η η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αμέσως το γύρισε στο … «τσάμικο»

Η κυρία Κοβέσι ενημερώθηκε και … «αυθωρεί και παραχρήμα» έστειλε επιστολή στον κ. Φλωρίδη, λέγοντας του ότι δεν συμφωνεί με την τροπολογία. Φαίνεται όμως ο κ. Φλωρίδης … «χορεύει» εξαιρετικό τσάμικο – ο χορός που έχει πολλές γυροβολιές. Και έκανε λέει μία «νομοτεχνική βελτίωση» της τροπολογίας. Τι έκανε; Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διατήρησε την ανακριτική διαδικασία! Κρίσιμο σημείο για τα όσα έρχονται. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση μέσα από το σύστημα της δικαιοσύνης που ελέγχει το Μέγαρο Μαξίμου τα πράγματα θα ήταν «μιλημένα και συμφωνημένα». Το καταλάβατε; Κι ενώ το γύρισε στο … «τσάμικο», ο κ. Φλωρίδης συνέχιζε να «φωνάζει» πως με την τροπολογία ήταν σύμφωνη η κυρία Κοβέσι και δεν … καταλάβαινε γιατί διαφωνούσε εκ των υστέρων…. Προφανώς δεν είχε περιθώρια … αντίστασης και συνεμορφώθην πάραυτα!

Στο ΠΑΣΟΚ … διευρύνονται!

Στην Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό τους. Κι επιχειρούν «κόντρα ρελάνς» στην επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα – αλλά και στην ανακοίνωση της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού. Ετσι, λοιπόν, την Πέμπτη το μεσημέρι στις 12 η ώρα, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, συνεδριάζει η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – σας θυμίζω ότι προΐσταται ο κ. Κώστας Σκανδαλίδης. Η είδηση είναι πως θα ανακοινωθούν καμιά εικοσαριά προσχωρήσεις, που θα προέρχονται κυρίως από τον πανεπιστημιακό χώρο, την τοπική αυτοδιοίκηση και το διπλωματικό σώμα. Και μαζί με τους άλλους 80 θα πλησιάσουν τους 100 οι … «διευρυνσίες». Κι υπάρχουν, λέει, κι άλλοι καμιά διακοσαριά που είναι προς ανακοίνωση – αλλά πρόκειται για στελεχη χαμηλότερης πολιτικής εμβέλειας. Μία λεπτομέρεια: την Πέμπτη εντελώς συμπωματικά η κυρία Καρυστιανού ανακοινώνει το κόμμα της….

Η κυρία Διαμαντοπούλου και η Νέα Δημοκρατία

Μαθαίνω ότι οι μετοχές της κυρίας Αννας Διαμαντοπούλου – πρώην υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού – στο «χρηματιστήριο» της Χαριλάου Τρικούπη είναι στα κάτω της! Κυρίως μετά από την απόφαση του συνεδρίου για την μη κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Να μου το θυμηθείτε ότι στο τέλος θα μετανιώσει που την επανέφερε στο πολιτικό προσκήνιο. Μάλιστα η κυρία Διαμαντοπούλου μιλώντας προχθές σε εκδήλωση που οργάνωσε ο «Κύκλος Ιδεών» του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, τόνισε χαρακτηριστικά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλος μέχρι τις εκλογές! Μετά;