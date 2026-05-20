Μπενφίκα: Σκέψεις για βέτο στην είσοδο του «Βασιλιά των Κοτόπουλων» στη SAD

Σημαντικές αναταράξεις προκαλεί στη Λισαβόνα η επικείμενη είσοδος του Αμερικανού επενδυτή Τιμ Λέιγουεκε στο μετοχικό κεφάλαιο της SAD της Μπενφίκα, μέσω του fund Entrepreneur Equity Partners.

Η υπόθεση έχει ήδη μετατραπεί σε κορυφαίο θέμα εντός του συλλόγου, καθώς η διοίκηση των «αετών» εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ασκήσει δικαίωμα βέτο στη συμφωνία εξαγοράς των μετοχών που ανήκουν στον γνωστό επιχειρηματία Ζοζέ Αντόνιο ντος Σάντος, ευρύτερα γνωστό στην Πορτογαλία ως «Βασιλιάς των Κοτόπουλων».

Η συγκεκριμένη μετοχική συμμετοχή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τις ισορροπίες στη διοικητική και οικονομική δομή της πορτογαλικής ομάδας, ενώ η πιθανή είσοδος ξένου fund προκαλεί έντονο προβληματισμό σε πολιτικό, νομικό αλλά και αγωνιστικό επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία, το βασικό ζήτημα που απασχολεί τη διοίκηση της Μπενφίκα αφορά τις ήδη υπάρχουσες επενδυτικές δραστηριότητες του Λέιγουεκε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας έχει επενδύσει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ στη Βενέτσια της Ιταλίας, ενώ διαθέτει συμμετοχή και στην ισπανική Μπέτις. Η παρουσία του σε πολλαπλά ποδοσφαιρικά πρότζεκτ θεωρείται από κύκλους της Μπενφίκα πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, ειδικά υπό το πρίσμα των κανονισμών περί πολυϊδιοκτησίας και ανταγωνιστικών συμφερόντων.

Η διοίκηση της SAD έχει ήδη ενημερώσει τους εκπροσώπους του fund ότι το άρθρο 13 του καταστατικού του συλλόγου παρέχει τη δυνατότητα απόρριψης απόκτησης ποσοστού άνω του 2% από επενδυτές που κρίνονται ότι διαθέτουν ανταγωνιστικά συμφέροντα. Πρόκειται για διάταξη που θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή νομικά και η οποία είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν από τη Μπενφίκα σε αντίστοιχη περίπτωση.

Συγκεκριμένα, το 2022 οι «αετοί» είχαν ενεργοποιήσει την ίδια πρόβλεψη για να αποτρέψουν την είσοδο του Τζον Τέξτορ στο μετοχικό σχήμα της SAD. Εκείνη η απόφαση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην αγορά, αλλά τελικά επιβεβαίωσε τη διάθεση του συλλόγου να προστατεύσει τον έλεγχο και την ανεξαρτησία της εταιρικής του δομής.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση υπό τον Ρουί Κόστα έχει ήδη στα χέρια της δύο νομικές γνωμοδοτήσεις που υποστηρίζουν το δικαίωμα άσκησης βέτο απέναντι στην επενδυτική κίνηση του Entrepreneur Equity Partners. Τα σχετικά πορίσματα θεωρούν πως οι συμμετοχές του fund ή του ίδιου του Λέιγουεκε σε άλλους συλλόγους μπορούν να χαρακτηριστούν ως ανταγωνιστικές δραστηριότητες, στοιχείο που δίνει νομική βάση για απόρριψη της συναλλαγής.

Παράλληλα, στο εσωτερικό της Μπενφίκα επικρατεί έντονος προβληματισμός σχετικά με τη γενικότερη στρατηγική του συλλόγου απέναντι σε ξένες επενδύσεις. Παρότι η ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης και διεθνούς κεφαλαίου θεωρείται δεδομένη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αρκετά στελέχη εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι σε funds που διατηρούν επιρροή σε περισσότερους συλλόγους, φοβούμενα απώλεια ελέγχου, αλλαγή φιλοσοφίας και ενδεχόμενες πιέσεις σε μεταγραφικές ή διοικητικές αποφάσεις.

Το τελικό «ναι» ή «όχι» στην υπόθεση αναμένεται να ληφθεί το επόμενο διάστημα, είτε από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο της SAD είτε μέσω γενικής συνέλευσης των μετόχων. Μέχρι τότε, το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα της Πορτογαλίας, καθώς η έκβαση της υπόθεσης μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο το μέλλον της Μπενφίκα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι αντιμετωπίζουν πλέον τα πολυϊδιοκτησιακά επενδυτικά μοντέλα.