ΕΕ καλεί Μέρκελ για να μιλήσει με τον Πούτιν
Κόσμος 20 Μαΐου 2026, 11:29

ΕΕ καλεί Μέρκελ για να μιλήσει με τον Πούτιν

Με τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν η ΕΕ έχει βρεθεί να αναζητά τρόπο για συνομιλίες με τη Ρωσία - Η επιλογή της Μέρκελ ως εκπροσώπου της Ένωσης υπογραμμίζει τη σοβαρή οπισθοχώρηση του μπλοκ ως μεγάλης γεωπολιτικής δύναμης

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το όνομα της Άνγκελα Μέρκελ είναι στο «τραπέζι των προτάσεων» των ευρωπαϊκών κρατών αναφορικά με αυτόν ή αυτήν που θα μπορούσε να αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο με τη Ρωσία σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τους Financial Times ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ρίξει την ιδέα να τους εκπροσωπήσει η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας  ενώ άλλοι θεωρούν ως καλή επιλογή για ζυμώσεις με τη ρωσική πλευρά τον πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Οι δυο τους, παλιοί γνώριμοι της Ελλάδας από την πυγμή που επέδειξαν στην εφαρμογή των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων με τεράστιο κόστος για την κοινωνία την περίοδο της κρίσης, είναι εκτός ευρωπαϊκής σκηνής εδώ και χρόνια.

Η Μέρκελ αποσύρθηκε το 2021 από το κεντρικό πολιτικό σκηνικό της χώρας της, ενώ και ο Μάριο Ντράγκι αποχώρησε από την πρωθυπουργία στην Ιταλία το 2022, ενώ η σταδιοδρομία του στην ΕΚΤ είχε ολοκληρωθεί από το 2019.

Οι χαοτικές συζητήσεις μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών για το πώς θα κινηθούν σε σχέση με τη Ρωσία περιλαμβάνουν και άλλα ονόματα, όπως αυτό του προέδρου της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και του προκατόχου του, Σάουλι Νιινίστο.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες πήραν την «άδεια» του Ντόναλντ Τραμπ να διεξάγουν συνομιλίες με τη Ρωσία καθώς αυτός είναι απασχολημένος με τον πόλεμό του στο Ιράν, μετά από ενάμιση χρόνο που είχαν βρεθεί τελείως παραγκωνισμένοι από τον αμερικανό πρόεδρο σε σχέση με την Ουκρανία.

Αντιμέτωπη με εσωτερικές διαιρέσεις και χωρίς ηγεσία η ΕΕ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι τόσο το Κίεβο όσο και η Ουάσιγκτον συμφωνούν η ΕΕ να συμμετάσχει στις συνομιλίες με τη Ρωσία και τόνισε ότι «πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιος θα εκπροσωπήσει το μπλοκ».

Αυτό όμως αποδεικνύεται αρκετά περίπλοκο αφενός εξαιτίας των εσωτερικών διαιρέσεων της Ένωσης σε σχέση με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις της Ρωσίας και αφετέρου εξαιτίας της όλο και επιταχυνόμενης αδυναμίας της να υπηρετήσει τον ρόλο της μεγάλης δύναμης που καθορίζει τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Οι Βρυξέλλες έκλεισαν τους επίσημους διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία το 2022. Οι ενεργειακές και οικονομικές συμφωνίες με τη Μόσχα τινάχτηκαν στον αέρα. Η αλλαγή κατεύθυνσης από την Ουάσιγκτον έχει αφήσει την Ευρώπη ευάλωτη και αμήχανη μπροστά στις εξελίξεις.

Και μόνο η συζήτηση γύρω από το όνομα της Μέρκελ – που είχε αναπτύξει σημαντικές σχέσεις με τη Ρωσία- αποκαλύπτει ότι η ΕΕ πρέπει να γυρίσει χρόνια πίσω για να βρει κάποιον που θα μπορούσε να μιλήσει εκ μέρους της Ένωσης, όχι γιατί η γερμανίδα καγκελάριος εκπροσωπούσε με ενιαίο τρόπο τα συμφέροντα των κρατών αλλά γιατί πλέον ούτε το μπλοκ ως τέτοιο ούτε οι ισχυρότεροι παίκτες του φαίνεται να μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο.

Μέρκελ: Ο Πούτιν δεν θα δεχόταν έναν πρώην ηγέτη

Ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Ζελένσκι θα ήθελε «κάποιον σαν τον Ντράγκι» ή έναν «ισχυρό, νυν ηγέτη κράτους» για να ηγηθεί της ευρωπαϊκής πλευράς στις συνομιλίες με τη Ρωσία. Ένας εκπρόσωπος του Ντράγκι αρνήθηκε να σχολιάσει.

Μιλώντας σε συνέδριο τη Δευτέρα, η Μέρκελ εξέφρασε τη λύπη της που η Ευρώπη δεν συμπεριλήφθηκε στις διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν. Είπε επίσης ότι ενώ η υποτίμηση του ηγέτη της Ρωσίας «θα ήταν λάθος», θα ήταν επίσης λάθος να υποτιμηθούν οι «ίδιες δυνατότητες» της Ευρώπης.

Όταν ρωτήθηκε αν θα παρέμβει, η πρώην καγκελάριος είπε ότι άλλοι ήταν πιθανώς καταλληλότεροι, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν θα έπαιρνε στα σοβαρά μόνο τους εν ενεργεία ηγέτες.

Ο νυν καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, αρνήθηκε να σχολιάσει για μεμονωμένα ονόματα αν και είναι γνωστή η αντιπαλότητά του με την Μέρκελ εντός Χριστιανοδημοκρατών. Κάποια στελέχη του κυβερνώντος κόμματος μάλιστα κατηγορούν τη Μέρκελ ότι ευθύνεται για την ενεργειακή εξάρτηση της Γερμανίας από τη Ρωσία, ενώ ένας βουλευτής χαρακτήρισε την ιδέα «ανόητη».

Η ουσία της διαπραγμάτευσης πιο δύσκολη από το «πρόσωπο»

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. Εκτός από το πρόσωπο θα πρέπει να συζητηθούν και οι όροι μιας πιθανής διαπραγμάτευσης.

Πηγές ανέφεραν στους Financial Times ότι η συνάντηση θα περιλαμβάνει συζητήσεις για το τι θα απαιτούσε η Ευρώπη σε μια μεταπολεμική σχέση με τη Ρωσία, ποιες κόκκινες γραμμές έχουν για μια πιθανή διευθέτηση στην Ουκρανία και ποιες θα ήταν οι προϋποθέσεις τους για την έναρξη οποιωνδήποτε συζητήσεων με το Κρεμλίνο.

Η Ε.Ε. που έχει κάνει ριζική στροφή στις υπέρογκες δαπάνες από τους κρατικούς προϋπολογισμούς για τους εξοπλισμούς με το ReArm Europe παραβιάζοντας τα «ιερά και τα όσια» της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, πιέζεται να εντάξει τις διαπραγματεύσεις στη νέα στρατηγική της.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες με έναν Ευρωπαίο εκπρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι ο απεσταλμένος «δεν έχει πει κανενός είδους άσχημα πράγματα» για εμάς. Ανέφερε τον παλιό του φίλο και προκάτοχο της Μέρκελ, Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο οποίος έχει απορριφθεί κατηγορηματικά από τους Ευρωπαίους και από το Κίεβο εξαιτίας των στενών δεσμών του με τον ρώσο πρόεδρο.

Η Ουκρανία θέλει η Ευρώπη να πιέσει τον Πούτιν να συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός που θα παγώσει τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου, σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο. Αλλά η Ρωσία απέρριψε απερίφραστα μια έκκληση Γάλλων αξιωματούχων τον Φεβρουάριο. «Ταπεινώθηκαν», δήλωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Ρωσία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα ήταν πιο ανοιχτή σε ένα πιο «εποικοδομητικό» ευρωπαϊκό μήνυμα, σύμφωνα με άτομα στη Μόσχα που εμπλέκονται σε συνομιλίες. Αλλά οι Ευρωπαίοι «εξακολουθούν να μην λένε τίποτα αξιόλογο. Όλα είναι συνθήματα όπως «υποστηρίζουμε μια δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία»», είπε ένα από τα άτομα.

Η Μόσχα μπορεί να προτιμά να μιλήσει απευθείας με μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη παρά με το μπλοκ στο σύνολό του, πρόσθεσε η πηγή, επειδή «όπως παραδέχονται οι Ευρωπαίοι, η κοινή τους θέση θα ήταν μπερδεμένη» επειδή θα έπρεπε να τηρήσουν ισορροπίες για χάρη της «ευρωπαϊκής ενότητας».

Τράπεζες
HSBC: Πώς θα αλλάξει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η αύξηση των επιτοκίων

HSBC: Πώς θα αλλάξει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η αύξηση των επιτοκίων

Vita.gr
“Dual-task walking”: Το τεστ που μπορεί να αποκαλύψει πώς γερνά ο εγκέφαλος

“Dual-task walking”: Το τεστ που μπορεί να αποκαλύψει πώς γερνά ο εγκέφαλος

Τράπεζες
Alpha Bank: Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 με καθαρά κέρδη 182 εκατ.

Alpha Bank: Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 με καθαρά κέρδη 182 εκατ.

Έμπολα: «Μας βασανίσει» – Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία
Αυξάνονται οι νεκροί 20.05.26

«Ο Έμπολα μας έχει βασανίσει» - Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία

Πόσα είναι τα κρούσματα και οι νεκροί - Η σημασία του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δυσκολεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σαν Ντιέγκο: Μανιφέστο μίσους 75 σελίδων συνόδευε το βίντεο που μετέδιδαν ζωντανά από το τζαμί οι μακελάρηδες
Στο Σαν Ντιέγκο 20.05.26

Μανιφέστο μίσους 75 σελίδων συνόδευε το βίντεο που μετέδιδαν ζωντανά από το τζαμί οι μακελάρηδες

Το μανιφέστο των ενόπλων του Σαν Ντιέγκο περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές δηλώσεις τους όπου εκφράζουν υποστήριξη στην ιδεολογία της λευκής υπεροχής και στη θεωρία συνωμοσίας για τη «μεγάλη αντικατάσταση»

Σύνταξη
Σι: Μετά τον Τραμπ, φιλοξενεί τον Πούτιν στο Πεκίνο – Φωτογραφίες και βίντεο από τη θερμή υποδοχή
Τι δήλωσαν 20.05.26

Ο Σι μετά τον Τραμπ, φιλοξενεί τον Πούτιν στο Πεκίνο - Φωτογραφίες και βίντεο από τη θερμή υποδοχή

Σι στον Πούτιν: Κίνα και Ρωσία πρέπει να υιοθετήσουν μια «μακροπρόθεσμη στρατηγική οπτική» και να συνεργαστούν για την οικοδόμηση «ενός πιο δίκαιου και ισότιμου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης»

Σύνταξη
Όλο και περισσότερες γυναίκες από τις ΗΠΑ μετακομίζουν στο εξωτερικό – Εξαιτίας του Τραμπ; Και ναι και όχι
Κόσμος 20.05.26

Όλο και περισσότερες γυναίκες από τις ΗΠΑ μετακομίζουν στο εξωτερικό – Εξαιτίας του Τραμπ; Και ναι και όχι

Έως και το 40% των γυναικών ηλικίας 15 έως 44 ετών δηλώνουν ότι επιθυμούν να φύγουν από τις ΗΠΑ - «Έχει γίνει όλο και πιο δύσκολο, αλλά και πιο επικίνδυνο να ζεις ως γυναίκα στις ΗΠΑ», περιγράφουν όσες μετανάστευσαν σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κολομβία: Στόχος καταιγισμού πυρών το αυτοκίνητο γερουσιαστή δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές
Κόσμος 20.05.26

Στόχος καταιγισμού πυρών το αυτοκίνητο γερουσιαστή στην Κολομβία δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές

Ο γερουσιαστής στην Κολομβία επέβαινε σε άλλο αυτοκίνητο για λόγους ασφαλείας - Συνεχίζουν οι ένοπλες επιθέσεις να δυναμιτίζουν το κλίμα ενόψει εκλογών

Σύνταξη
«Therians»: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους – Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι [βίντεο]
Παιχνίδι ρόλων 20.05.26

Therians: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους - Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι

Κάτι που ξεκίνησε ως υποκουλτούρα και παιχνίδι ρόλων με ανθρώπους να προσδιορίζονται ως ζώα, αποκτά μια πιο ανησυχητική δυναμική αναγκάζοντας την ένωση κτηνιάτρων της χώρας να πει πως «δεν παίζει».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»
«Άνθρωποι σπηλαίων;» 20.05.26

Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»

«Καθώς τα ποσοστά αποδοχής συνεχίζουν να πέφτουν, οι ηγέτες της βιομηχανίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι σύμμαχοί τους αναρωτιούνται πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν
Χωρίς σύγκλιση 20.05.26

Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν

Οι απειλές των ΗΠΑ και τους προέδρου τους Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου, αψηφούν τις απειλές οι Ιρανοί, απαντούν με το άνοιγμα νέων μετώπων στην περίπτωση νέων επιθέσεων.

Σύνταξη
Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα
Αίρεση 20.05.26

Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα

Έξι ανήλικα κορίτσια διασώθηκαν στο Εκουαδόρ από ένα δίκτυο που συνδέεται με υπεροθόδοξη εβραϊκή σέκτα. Η ομάδα δρα και στην Κολομβία, την Γουατεμάλα, το Μεξικό και έχει επιχειρήσει το ίδιο στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκοτώνουν 19 ανθρώπους, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε όλο τον νότο
Κόσμος 20.05.26

Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκοτώνουν 19 ανθρώπους, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε όλο τον νότο

Χωρίς διακοπές συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και κυρίως με στόχο αμάχους. Τρεις γυναίκες και τρία παιδιά μεταξύ των 10 νεκρών από ένα μόνο χτύπημα

Σύνταξη
«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ

Έπειτα από 14 χρόνια καλλιέργειας και δοκιμών, η νέα ποικιλία παρουσιάστηκε στο Chelsea Flower Show με άρωμα πράσινης μπανάνας, νουγκά και γαρύφαλλου – Μέρος των εσόδων θα ενισχύει το φιλανθρωπικό ίδρυμα του βασιλιά Καρόλου Γ’

Γεώργιος Μαζιάς
Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»
Ελλάδα 20.05.26

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»

«Έπρεπε να πετάξουν τη στολή τους και να φύγουνε μόνοι τους απ' το σώμα. Να ζητήσουνε μια συγγνώμη δημοσίως. Όχι σε μένα προσωπικά. Δημόσια στην Ελλάδα», τόνισε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.

Σύνταξη
Τζάνετ Τζάκσον – Ρίτσαρντ Μπράνσον: Το συμβόλαιο του 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ
Virgin Records 20.05.26

Έτσι έγινε βασίλισσα της ποπ: Το ιστορικό συμβόλαιο της Τζάνετ Τζάκσον με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον το 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ

Στις αρχές των nineties ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και η Virgin Records έκαναν την έκπληξη, υπογράφοντας την Τζάνετ Τζάκσον - και ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τα καταφέρει

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)

Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και μια μέρα μετά, οι «κανονιέρηδες» ανέβασαν ένα επικό πανηγυρικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή-θρύλο του συλλόγου, Αρσέν Βενγκέρ.

Σύνταξη
Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφεύγει κατά Δεμίρη, «εκθέτετε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει
Σκληρή τοποθέτηση 20.05.26

Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφεύγει κατά Δεμίρη, «εκθέτετε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη για τις υποκλοπές: «γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας;»

Σύνταξη
Απώλεια κιλών: Γιατί ο σκύλος σας χάνει μύες και πώς η διατροφή συμβάλλει στην υγεία του
Ποιοτικό φαγητό 20.05.26

Ο σκύλος έχασε βάρος μετά από χειρουργείο ή ασθένεια - Η διατροφή που τον βοηθά να ανακτήσει τις δυνάμεις του

Όταν ένας σκύλος αναρρώνει από μια σοβαρή ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση, η ζυγαριά δεν δείχνει απλώς απώλεια λίπους, αλλά κυρίως πολύτιμης μυϊκής μάζας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση

Η επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη σε μια συνεδρίαση που μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Έμπολα: «Μας βασανίσει» – Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία
Αυξάνονται οι νεκροί 20.05.26

«Ο Έμπολα μας έχει βασανίσει» - Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία

Πόσα είναι τα κρούσματα και οι νεκροί - Η σημασία του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δυσκολεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ

Οι παίκτες της Άρσεναλ έζησαν όλοι μαζί τη στιγμή που το 1-1 της Μπόρνμουθ με τη Σίτι τους χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα από το 2004 και στο προπονητικό έγινε… χαμός.

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»
Ελλάδα 20.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»

«Ο αφθώδης πυρετός προχωρούσε χωρίς κανένα σχέδιο για τις ταφές των ζώων» λέει στο in ο δασολόγος που έκανε μήνυση μαζί με άλλους κατοίκους κατά παντός υπευθύνου - Τι λέει στο in κτηνοτρόφος που είδε τα ζώα του να θάβονται με πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΔΥΠΑ 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμία, δικαιούχοι, τρόπος επιλογής
ΔΥΠΑ 2026 20.05.26

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις - Προθεσμία και δικαιούχοι - Πώς γίνεται η επιλογή

Οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr - Από τη μοριοδότηση εξαιρούνται οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50%

Σύνταξη
Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)
Μπάσκετ 20.05.26

Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)

Παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 22 πόντους 8 λεπτά πριν το τέλος, τελικά οι Νιου Γιορκ Νίκς έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και νίκησαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για το 1-0 στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ στις ΗΠΑ και επέλεξε τη Ζάκυνθο για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης με τη νέα σύντροφό του.

Σύνταξη
Αντιδήμαρχος Αλίμου: Η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων
Αυτοδιοίκηση 20.05.26

Αντιδήμαρχος Αλίμου: Η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων

Ο αντιδήμαρχος στέλνει μήνυμα προς όσους εγκαταλείπουν μπάζα στον δημόσιο χώρο, τονίζοντας ότι «η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων».

Σύνταξη
Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
AI 20.05.26

Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης: Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη

Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

