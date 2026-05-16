newspaper
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πλησιάζει στο τέλος ο πόλεμος στην Ουκρανία;
Deutsche Welle 16 Μαΐου 2026, 16:40

Πλησιάζει στο τέλος ο πόλεμος στην Ουκρανία;

Ειδικοί δυτικών χωρών και στρατιωτικοί βλέπουν de facto τέλος του πολέμου αποδίδοντας καθοριστικό ρόλο σε μια ήττα Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα de facto τέλος του πολέμου στην Ουκρανία πλησιάζει, εκτίμησαν ειδικοί δυτικών χωρών και στρατιωτικοί μιλώντας στην DW στο περιθώριο του Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου τέλη Απριλίου. Αποδίδουν την εκτίμηση αυτή και στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Λόγω της στασιμότητας στο μέτωπο του πολέμου, ειδικοί εικάζουν εδώ και εβδομάδες ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα επιστράτευση -όπως έκανε το φθινόπωρο του 2022. Παρόμοιες είναι οι εκτιμήσεις και Ουκρανών στρατιωτικών αξιωματούχων, τους οποίους επικαλέστηκε πρόσφατα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, η Έβελιν Φάρκας επικεφαλής του Ινστιτούτου Μακέιν στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα δεν πιστεύει σε μια επιστράτευση ευρείας κλίμακας στη Ρωσία παραπέμποντας σε προβλήματα της ρωσικής οικονομίας, τα οποία κατά την άποψή της, θα αποτρέψουν τον ηγέτη του Κρεμλίνου από μια τέτοια απόφαση.

Παρά τις εντάσεις στον Περσικό Κόλπο, ο Κουρτ Φόλκερ βλέπει την Ουκρανία σε πλεονεκτική θέση. Ο πρώην Ειδικός Εντεταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία πιστεύει ότι η θέση της είναι ισχυρότερη σήμερα από ό,τι παλαιότερα. Κατά την άποψή του, το Κίεβο έχει περιορίσει σημαντικά την εξάρτησή του από τα δυτικά όπλα, καλύπτοντας χωρίς ξένη βοήθεια το 60-70% των αναγκών του. Θεωρεί μάλιστα ότι η Ουκρανία είναι σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας ακόμα κι αν οι ΗΠΑ σταματήσουν τις παραδόσεις όπλων μέσω των Ευρωπαίων στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Ουκρανία θα αντέξει τις πιέσεις Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα ότι αναμένει μέχρι το φθινόπωρο αυξανόμενη πίεση από την αμερικανική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει η Ουκρανία να αποδεχτεί τους ρωσικούς όρους για κατάπαυση του πυρός και ιδίως την αποχώρηση ουκρανικών στρατευμάτων από το ελεγχόμενο από το Κίεβο τμήμα του Ντονμπάς. Η Έβελιν Φάρκας είναι πεπεισμένη ότι η Ουκρανία μπορεί να αντέξει με επιτυχία αυτή την πίεση.

Η Έβελιν Φάρκας τοποθετεί τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πριν το καλοκαίρι, εκτιμώντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν και ότι οι ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ, θα μπορούσαν στη συνέχεια να επιδιώξουν αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα. Ακόμα και με αυτό το σενάριο, ωστόσο, δεν αναμένει αύξηση των πιέσεων στο Κίεβο. Αντίθετα, σημειώνει, αυτό θα μπορούσε να αποδυναμώσει περαιτέρω τη Ρωσία ως ιστορικό σύμμαχο της Αβάνας.

Τόσο η Έβελιν Φάρκας όσο και ο Κουρτ Φόλκερ θεωρούν ότι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα είναι σημείο καμπής. Εκτιμούν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα αποδυναμώσει τόσο τον πρόεδρο Τραμπ, όσο και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. «Ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τον Τραμπ είναι αρκετό για να ασκηθεί πίεση στην αμερικανική κυβέρνηση να συνεχίσει τη στήριξη της Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ», υπογραμμίζει η Έβελιν Φάρκας.

Έρχεται το σημείο καμπής

Ο πόλεμος είναι «δύσκολο» να τελειώσει στο πεδίο της μάχης, δηλώνει ο Ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ο ρωσικός στρατός παραμένει «ισχυρός» παρά τις μεγάλες απώλειες. Ωστόσο, η οικονομική κατάσταση θα μπορούσε να είναι ένας από τους λόγους που θα οδηγήσουν ενδεχομένως τη Μόσχα σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Η κατάσταση της ρωσικής οικονομίας και οι τεράστιες απώλειες στο μέτωπο θα μπορούσαν να αναγκάσουν το Κρεμλίνο να τερματίσει τις εχθροπραξίες. «Η κατάσταση στη Ρωσία έχει επιδεινωθεί σημαντικά και συνεχίζει να επιδεινώνεται», τονίζει ο Κουρτ Φόλκερ, προβλέποντας ότι ο χρόνος περνά εις βάρος του προέδρου Πούτιν.

Οι ειδικοί διαφωνούν πάντως για τον χρονικό ορίζοντα ενός σημείου καμπής. Ο Κουρτ Φόλκερ το τοποθετεί μέσα στο τρέχων έτος δίνοντας πιθανότητα «πάνω από 50%». Η Έβελιν Φάρκας, από την άλλη πλευρά, πιστεύει ότι το 2027 θα είναι η χρονιά κατά την οποία «οι Ουκρανοί θα αναδειχθούν νικητές» αυτής της αναμέτρησης.

Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας

Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Κόσμος
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Deutsche Welle 03.05.26

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άγιοι Ανάργυροι: Για ενδοοικογενειακή βία είχε συλληφθεί ο πατέρας της οικογένειας με 3 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Ελλάδα 16.05.26

Άγιοι Ανάργυροι: Για ενδοοικογενειακή βία είχε συλληφθεί ο πατέρας της οικογένειας με 3 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

Τα τρία μικρά παιδιά της οικογένειας μεγάλωναν σε ένα διαμέρισμα τρώγλη στους Αγίους Αναργύρους χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Σοκάρουν τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα – Το 15% των εφήβων προβαίνει σε αυτοτραυματισμό
Ελλάδα 16.05.26

Σοκάρουν τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα – Το 15% των εφήβων προβαίνει σε αυτοτραυματισμό

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 12% έως 16% των εφήβων ηλικίας 14 έως 19 ετών προβαίνουν σε αυτοτραυματισμό, ένδειξη βαθύτερης ψυχικής επιβάρυνσης που συχνά παραμένει αθέατη.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι
FA Cup 16.05.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι για τον τελικό του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 16.05.26

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία
Ποδόσφαιρο 16.05.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
O Akylas πάει Eurovision – Η ανάρτηση λίγο πριν τον τελικό
«Γεια σου Ευρώπη!» 16.05.26

«Aν θες σουβλάκι ψήφισε Ελλάδα» - Η ανάρτηση του Akyla λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision

Με φόντο το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στη Βιέννη, ο Akylas φορώντας τον χαρακτηριστικό πορτοκαλί σκούφο του, απηύθυνε ένα κάλεσμα στους χρήστες του διαδικτύου: «ψηφίστε FERTO».

Σύνταξη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 16.05.26

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός για το Game 2 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»
Κόσμος 16.05.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν μια διακήρυξη που επαναπροσδιορίζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ετσι θα κερδίσουμε την ΑΕΚ – Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League»
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Μεντιλίμπαρ: «Ετσι θα κερδίσουμε την ΑΕΚ – Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε σύνθημα νίκης για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΚ και μίλησε για όσα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει το τρίποντο.

Σύνταξη
Κάπες, πτυχώσεις, ελάχιστο γυμνό – Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν (μέχρι στιγμής) στο κόκκινο χαλί των Καννών
Chapeau 16.05.26

Κάπες, πτυχώσεις, ελάχιστο γυμνό – Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν (μέχρι στιγμής) στο κόκκινο χαλί των Καννών

Από τη Ντέμι Μουρ στην Ιζαμπέλ Ιπέρ και οι νέοι κανόνες ένδυσης -η πρώτη, δε, άρχισε να επιδεικνύει μια σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις με το που αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο και πάτησε στο έδαφος των Καννών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λεβαντόφσκι είπε αντίο στην Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Ο Λεβαντόφσκι είπε αντίο στην Μπαρτσελόνα (vid)

Οπως ανακοίνωσε ο ίδιος, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα παίξει τον τελευταίο του αγώνα στο «Καμπ Νόου» αυτή την Κυριακή (17/5, 22:15) εναντίον της Μπέτις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα

Σύνταξη
Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου, όχι στους μισθοφόρους της εξουσίας – Η αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου, όχι στους μισθοφόρους της εξουσίας – Η αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά

Ο υπουργός Νίκος Δένδιας στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, όπου έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και συνθήματα

Σύνταξη
Επιτόκια: Αύξηση εντός του 2026 δείχνουν τα στοιχήματα των επενδυτών – Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες
Εκτιμήσεις αναλυτών 16.05.26

Τα στοιχήματα των επενδυτών δείχνουν αύξηση επιτοκίων εντός του 2026 - Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες

Εφόσον επαληθευτούν οι συγκλίνουσες προβλέψεις για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της ΕΚΤ, η επίδραση στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών θα είναι άμεση από την αύξηση στα επιτόκια

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Cookies