Βόλεϊ: O Τζουλιάνι έτοιμος να αναλάβει ξανά τον Ολυμπιακό (pic)
Ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι αποχωρεί απο τη Μοντένα, η οποία ανακοίνωσε ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους και επιστρέφει στους ερυθρόλευκους
- Γιορτή σήμερα 17 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες
- Ιταλία: Σοκ στη Μόντενα – Οδηγός παρέσυρε πεζούς με αυτοκίνητο και επιτέθηκε με μαχαίρι
- Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με τον Ιταλό τεχνικό να αποχωρεί από τη Μοντένα για να αναλάβει τον πάγκο του Ολυμπιακού.
Ο Ιταλός τεχνικός έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη διοίκηση των Πειραιωτών, για να έχει μια δεύτερη θητεία.
Ο Τζουλιάνι είχε πανηγυρίσει με τους «ερυθρόλευκους» δυο πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και ένα ChallengeCup. Ο Τζουλιάνι θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί επίσημα από τη διοίκηση του Ολυμπιακού.
Έπειτα θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περιόδου, ο οποίος θα έχει ως στόχο την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- «Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)
- Βεργώτεια: Άλμα στα 8.21 μ. από τον Τεντόγλου (vid)
- Champions League γυναικών: Με Ματαρό στο Final-4 ο Ολυμπιακός
- Χολ ενόψει Final Four: «Νιώθουμε καλά, να παίξουμε το μπάσκετ μας»
- ΑΕΚ: Με Βάργκα κόντρα στον Ολυμπιακό, εκτός αποστολής ο Στρακόσα (pic)
- Μπαχτσεσεχίρ – Φενέρμπαχτσε 86-96: Εύκολη νίκη πριν το Final Four
- Ο Κουλιεράκης έδωσε δεύτερη ευκαιρία στη Βόλφσμπουργκ (3-1) – Υποβιβάστηκαν Ζανκτ Πάουλι και Χάιντενχαϊμ
- Στη Super League 2 η ΑΕΛ Novibet – Η βαθμολογία των play outs (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις