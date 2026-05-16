Βόλεϊ: O Τζουλιάνι έτοιμος να αναλάβει ξανά τον Ολυμπιακό (pic)

Ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με τον Ιταλό τεχνικό να αποχωρεί από τη Μοντένα για να αναλάβει τον πάγκο του Ολυμπιακού.

Ο Ιταλός τεχνικός έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη διοίκηση των Πειραιωτών, για να έχει μια δεύτερη θητεία.

Ο Τζουλιάνι είχε πανηγυρίσει με τους «ερυθρόλευκους» δυο πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και ένα ChallengeCup. Ο Τζουλιάνι θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί επίσημα από τη διοίκηση του Ολυμπιακού.

Έπειτα θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περιόδου, ο οποίος θα έχει ως στόχο την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή.