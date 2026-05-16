Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την ανοιχτή προπόνηση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής
Ποδόσφαιρο 16 Μαΐου 2026, 13:25

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου (16/5) στην Allwyn Arena και η αστυνομία της κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής (17/5) την ημέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό

Το απόγευμα του Σαββάτου (16/5, 17:30) θα διεξαχθεί η ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΚ στην Allwyn Arena, με την ΠΑΕ να ανοίγει όλες τις θύρες για μία πρώτη αποθέωση των Πρωταθλητών.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Σήμερα το απόγευμα έρχεται η ώρα για την πρώτη αποθέωση των Πρωταθλητών Ελλάδας, σε αυτό το γιορτινό διήμερο! 🏆

Η ομάδα μας θα πραγματοποιήσει στις 17.30, στην ALLWYN Arena, την τελευταία της προπόνηση πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, η οποία θα είναι ανοικτή για τους φιλάθλους μας σε όλη τη διάρκειά της.

Όλες οι Θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν από τις 17.00, για να υποδεχθούν τους οπαδούς της ΑΕΚ, που σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αποτέλεσαν τον 12ο παίκτη της ομάδας.

🦅 Ραντεβού στη Νέα Φιλαδέλφεια!»

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω διεξαγωγής του «13ου Λαϊκού Αγώνα ‘Γεώργιος Αποστολάκης΄» στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή 17-5-2026, προχώρησε η ΕΛΑΣ. Παράλληλα σε άλλο χρονικό σημείο της ημέρας και αφού λήξει ο αγώνας δρόμου, λόγω της φιέστας τίτλου της ΑΕΚ, θα υπάρξουν πρόσθετες ρυθμίσεις στην περιοχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Την Κυριακή 17-5-2026 και κατά τις ώρες 08:15΄ έως 10:30΄, θα διεξαχθεί αθλητική εκδήλωση αγώνα δρόμου με την επωνυμία «13ος Λαϊκός Αγώνας ‘Γεώργιος Αποστολάκης΄», κατά μήκος της διαδρομής:

Αγώνας Δρόμου – 1.000μ.: (Αφετηρία) Πάρκο «Γεώργιος Αποστολάκης» Νέας Χαλκηδόνας – Παπαναστασίου – αριστερά & άνοδος Λεωφ. Δεκελείας (περίπου μέχρι το ύψος της οδού Σαλαμίνος – Πάρκο «Ηρώδειο» – Νέα Χαλκηδόνα) – αναστροφή αριστερά & κάθοδος Λεωφ. Δεκελείας – Κώστα Βάρναλη – Εθν. Αντιστάσεως & είσοδος στο Πάρκο «Γεώργιος Αποστολάκης» – (Τερματισμός).

Αγώνας Δρόμου – 10.000μ. (x2): (Αφετηρία) Πάρκο «Γεώργιος Αποστολάκης» Νέας Χαλκηδόνας – Παπαναστασίου – αριστερά & άνοδος Λεωφ. Δεκελείας (μέχρι του ύψους της οδού Μωραϊτίνη – αναστροφή αριστερά & κάθοδος επί της Λεωφ. Δεκελείας – Κώστα Βάρναλη – Εθν. Αντιστάσεως & είσοδος στο πάρκο «Γεώργιος Αποστολάκης» – (Τερματισμός).

Λόγω των ως άνω αναφερόμενων αγώνων, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ και ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, σε οδικό δίκτυο περιοχής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, ως εξής:

Κατά τις ώρες 07:30΄ έως 10:30΄:
-Λεωφ. Δεκελείας, από το ύψος της οδού Λαχανά έως το ύψος της οδού Χαλκίδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
-Παπαναστασίου, σε όλο το μήκος της.
-Κ. Βάρναλη, από το ύψος της Λεωφ. Δεκελείας έως το ύψος της οδού Εθν. Αντιστάσεως.
-Εθν. Αντιστάσεως, από το ύψος της οδού Κ. Βάρναλη έως το ύψος της οδού Αχαρνών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων».

Ο ΟΑΣΑ και τα δρομολόγια των λεωφορείων

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού  κοινού, κατά τη διεξαγωγή του 13ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «Γεώργιος Αποστολάκης» στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, ο Ο.Α.Σ.Α. (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών), μετά και από αυτοψία που πραγματοποίησε, αποφάσισε τη μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών 421, 619, Β9, 755, 755Β και των τρόλεϊ 3 και 6 για την Κυριακή 17-05-2026, από τις 08:00 π.μ, έως τις 10:30 π.μ., ως εξής:

Διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 421 (Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Παρασκευή).

Διαδρομή από Αφετηρία

Από Αγ Αναργύρων, Οδυσσέως, αριστερά Περισσού, δεξιά Αχαρνών, αριστερά Τσούντα, Σαρανταπόρου, Λασκαράτου, αριστερά Αγ. Λαύρας, δεξιά Λεωφ. Ηρακλείου, δεξιά Αλέκου Παναγούλη, δεξιά Σινιοσόγλου, αριστερά Φιλικής Εταιρείας, δεξιά Εμ. Παππά , αριστερά Φιλελλήνων, αριστερά Λεωφ. Εθ. Αντιστάσεως, Καποδιστρίου, Παπανικολή, αριστ. Σολωμού, δεξιά Βασ. Γεωργίου, δεξιά 25ης Μαρτίου, αριστ. Παπανικολή, Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου, δεξιά Μεσογείων, αριστ. Ηρώων Πολυτεχνείου, αριστ. Ευεργέτη Γιαβάση, αριστ. Αγ. Ιωάννου (ΤΕΡΜΑ).

Διαδρομή από Τέρμα

Από Αγίου Ιωάννου, αριστ. Μεσογείων, δεξιά Χαλανδρίου, Αγ. Παρασκευής, δεξιά

Διονύσου, αριστ. Αγ. Γεωργίου, αριστ. Κολοκοτρώνη, 25ης Μαρτίου, δεξιά Παλαιολόγου, Καποδιστρίου, Βυζαντίου, λοξά αριστ. Εμμ. Παππά, Εμμ. Παππά, δεξιά Ν. Βότση, αριστερά Κυδωνίων, αριστερά Αντλιοστασίου, δεξιά Λ. Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Λεωφ. Ηρακλείου, αριστερά Αγ. Λαύρας, δεξιά Λασκαράτου, Σαρανταπόρου, Τσούντα, δεξιά Αχαρνών, αριστερά Αγ. Αναργύρων, δεξιά Λεωφ. Δημοκρατίας, αριστ. Μπίμπιζα, δεξιά Ελευσινίων Μυστηρίων, κυκλικά την υπάρχουσα Πλατεία, δεξιά Ελευσινίων Μυστηρίων (ΑΦΕΤΗΡΙΑ).

Στάσεις που εγκαταλείπονται:

Διαδρομή από Αφετηρία

1)Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της Αγ. Αναργύρων.

2)Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

3)Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

4)Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της οδού Αγ. Τριάδος.

5)Η στάση με την ονομασία «ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ» επί της οδού Χρ. Σμύρνης.

6)Η στάση με την ονομασία «ΑΛΣΟΣ» επί της οδού Πατρ. Κωνσταντίνου.

7)Η στάση με την ονομασία «ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» επί της οδού Πατρ. Κωνσταντίνου.

8)Η στάση με την ονομασία «ΣΤΡΟΦΗ» επί της οδού Ελ. Αλαμέιν.

9)Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της οδού Ελ. Αλαμέιν.

Διαδρομή από Τέρμα

1)Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Ελ. Αλαμέιν.

2)Η στάση με την ονομασία «ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» επί της οδού Πατρ. Κωνσταντίνου.

3) Η στάση με την ονομασία «ΑΛΣΟΣ» επί της οδού Πατρ. Κωνσταντίνου.

4) Η στάση με την ονομασία «ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ» επί της οδού Φωκών.

5) Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

6) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

7) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

8) Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

Διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής Β9 (Χαλκοκονδύλη – Μεταμόρφωση – Ν. Κηφισιά).

Διαδρομή από Αφετηρία

Από Αχαρνών, δεξιά Εθν. Οδό Αθηνών-Λαμίας, δεξιά Αναγεννήσεως (κάτω από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης), αριστερά Τατοΐου, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή από Τέρμα

Από Τατοΐου, δεξιά Αναγεννήσεως, αριστερά Εθν. Οδό Αθηνών-Λαμίας, αριστερά Αχαρνών, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Στάσεις που εγκαταλείπονται:

Διαδρομή από Αφετηρία

1)Η στάση με την ονομασία « ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

2)Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

3) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

4)Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

5) Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

6)Η στάση με την ονομασία «ΑΛΣΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

7)Η στάση με την ονομασία «ΚΟΜΠΑΡΣΙΤΑ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

8) Η στάση με την ονομασία «ΕΣΠΕΡΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

9) Η στάση με την ονομασία «ΕΡΓ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

Διαδρομή από Τέρμα

1) Η στάση με την ονομασία «ΕΡΓ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

2) Η στάση με την ονομασία «ΕΣΠΕΡΟΣΒ » επί της Λεωφ. Δεκελείας.

3) Η στάση με την ονομασία «ΚΟΜΠΑΡΣΙΤΑ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

4) Η στάση με την ονομασία «ΑΛΣΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

5) Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

6) Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

7) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

8) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

9) Η στάση με την ονομασία « ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

Διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 619 (Μεταμόρφωση – Ν. Φιλαδέλφεια – Στ. Άνω Πατήσια).

Διαδρομή προς Αφετηρία

Από Πατησίων, δεξιά Αγίας Λαύρας, αριστ. Λεωφ. Ηρακλείου, αριστ. Ελ. Βενιζέ λου, δεξιά Τατοΐου, αριστ. Αναγεννήσεως, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή από Αφετηρία

Από Αναγεννήσεως, δεξιά Τατοΐου, αριστ. Ελ. Βενιζέλου, δεξιά Λεωφ. Ηρακλείου, δεξιά Λασκαράτου, δεξιά Πατησίων, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Στάσεις που εγκαταλείπονται:

Διαδρομή από Αφετηρία

1)Η στάση με την ονομασία « ΑΡΤΗΣ» επί της οδού Πλαστήρα.

2) Η στάση με την ονομασία «ΣΧΟΛΕΙΟ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

3) Η στάση με την ονομασία «ΦΟΥΡΝΟΣ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

4)Η στάση με την ονομασία «ΕΣΠΕΡΟΣ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

5)Η στάση με την ονομασία «ΤΡΩΑΔΟΣ» επί της οδού Τρωάδος.

6)Η στάση με την ονομασία ΑΛΣΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

7) Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

8)Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

9) Η στάση με την ονομασία « ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

10) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

11) Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Χαλκίδος.

12)Η στάση με την ονομασία «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ» επί της οδού Χαλκίδος.

13) Η στάση με την ονομασία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ» επί της οδού Χαλκίδος.

Διαδρομή προς Αφετηρία

1)Η στάση με την ονομασία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ» επί της οδού Χαλκίδος.

2)Η στάση με την ονομασία «ΤΙΤΑΝ» επί της οδού Χαλκίδος.

3)Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Χαλκίδος.

4)Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

5)Η στάση με την ονομασία « ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

6)Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

7)Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

8)Η στάση με την ονομασία «ΑΛΣΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

9)Η στάση με την ονομασία «ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

10)Η στάση με την ονομασία «ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ» επί της οδού Καμπούρογλου.

11) Η στάση με την ονομασία «ΦΟΥΡΝΟΣ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

12)Η στάση με την ονομασία «ΣΧΟΛΕΙΟ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

13) Η στάση με την ονομασία « ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

14)Η στάση με την ονομασία « ΛΑΡΝΑΚΟΣ» επί της οδού Λάρνακος.

15)Η στάση με την ονομασία «ΣΕΡΙΦΟΥ» επί της οδού Λάρνακος.

Διαδρομή των λεωφορειακών γραμμών 755( Αχαρναί- Κόκκινος Μύλος – Στ. Κάτω

Πατήσια) και 755Β (Αχαρναί- Κόκκινος Μύλος – Στ. Κάτω Πατήσια (ΜΕΣΩ ΧΑΡΑΥΓΗΣ)).

Διαδρομή προς Αφετηρία (κυκλικής γραμμής)

Από Αχαρνών, δεξιά Εθν. Οδό Αθηνών-Θεσ/νίκης, αριστ. Αναγεννήσεως (κάτω από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης), αριστ. Αναξαγόρα, συνέχεια Θεμ. Σοφούλη, δεξιά Πίνδου, συνέχεια Φιλαδέλφειας, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή από Αφετηρία (κυκλικής γραμμής)

Από Φιλαδέλφειας, αριστ. Θεμ. Σοφούλη, συνέχεια Αναξαγόρα, δεξιά Εθν. Οδό Αθηνών- Θεσ/νίκης, αριστ. Αχαρνών, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Στάσεις που εγκαταλείπονται:

Διαδρομή προς Αφετηρία (κυκλική γραμμή)

1)Η στάση με την ονομασία « ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

2)Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

3) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

4)Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

5)Η στάση με την ονομασία «ΠΙΝΔΟΥ» επί της οδού Πίνδου.

6) Η στάση με την ονομασία «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» επί της οδού Πίνδου.

7) Η στάση με την ονομασία «ΜΑΔΥΤΟΣ» επί της οδού Πίνδου.

8) Η στάση με την ονομασία «ΓΕΦΥΡΑ» επί της οδού Πίνδου.

Διαδρομή από Αφετηρία (κυκλική γραμμή)

1)Η στάση με την ονομασία «ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ» επί της οδού Πίνδου.

2) Η στάση με την ονομασία «ΓΕΦΥΡΑ» επί της οδού Πίνδου.

3) Η στάση με την ονομασία «ΜΑΔΥΤΟΣ» επί της οδού Πίνδου.

4) Η στάση με την ονομασία «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» επί της οδού Πίνδου.

5) Η στάση με την ονομασία «ΠΙΝΔΟΥ» επί της οδού Πίνδου.

6)Η στάση με την ονομασία «ΕΦΕΣΟΥ» επί της οδού Τρυπιά.

7)Η στάση με την ονομασία « ΤΡΥΠΙΑ» επί της οδού Τρυπιά.

8)Η στάση με την ονομασία «ΣΠΗΛΙΑ» επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.

9)Η στάση με την ονομασία « ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της οδού Μακρυγιάννη.

10) Η στάση με την ονομασία « ΒΑΡΝΑΛΗ» επί της οδού Μακρυγιάννη.

Διαδρομή του τρόλεϊ 3(Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ)

ΑΦΕΤΗΡΙΑ στην οδό Πατησίων μαζί με την γραμμή 11 των τρόλεϊ.

Διαδρομή από Αφετηρία:

Από Πατησίων (ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ), αριστερά Χαλκοκονδύλη, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Τέρμα:

Από Πατησίων, δεξιά Ματσούκα, αριστερά Καμπύση, αριστερά Μαβίλη, αριστερά Πατησίων (ΑΦΕΤΗΡΙΑ).

Στάσεις που εγκαταλείπονται:

Διαδρομή από Αφετηρία

1)Η στάση με την ονομασία «ΑΦΕΤΗΡΙΑ» επί της οδού Σμύρνης.

2)Η στάση με την ονομασία « ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

3) Η στάση με την ονομασία « ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

4) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

5) Η στάση με την ονομασία « ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

6) Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

7) Η στάση με την ονομασία « ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ» επί της οδού Χαλκίδος.

8) Η στάση με την ονομασία « ΣΤ. ΗΣΑΠ» επί της οδού Χαλκίδος.

9) Η στάση με την ονομασία « ΑΛΥΣΙΔΑ» επί της οδού Πατησίων.

Διαδρομή από Τέρμα

1)Η στάση με την ονομασία « ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ» επί της οδού Πατησίων.

2)Η στάση με την ονομασία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ» επί της οδού Χαλκίδος.

3) Η στάση με την ονομασία «ΤΙΤΑΝ» επί της οδού Χαλκίδος.

4) Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Χαλκίδος.

5) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

6) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

7)Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ», επί της Λ. Δεκελείας.

8)Η στάση με την ονομασία «ΑΦΕΤΗΡΙΑ», επί της Σμύρνης.

Διαδρομή του τρόλεϊ 6 (ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ – Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ)

Μετατροπή της γραμμής σε κυκλική:

Διαδρομή από Αφετηρία

Από την οδό Αχαρνών, αριστερά Αγ. Αναργύρων, δεξιά Δερβενακίων, δεξιά Αχαρνών, συνέχεια κανονικά προς τέρμα.

Στάσεις που εγκαταλείπονται:

Διαδρομή από Αφετηρία

1)Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

2) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

3)Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

4) Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

5) Η στάση με την ονομασία «ΠΙΝΔΟΥ» επί της οδού Πίνδου.

6) Η στάση με την ονομασία «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» επί της οδού Πίνδου.

7) Η στάση με την ονομασία «ΜΑΔΥΤΟΣ» επί της οδού Πίνδου.

8) Η στάση με την ονομασία «ΓΕΦΥΡΑ» επί της οδού Πίνδου.

9) Η στάση με την ονομασία «ΑΓ. ΚΟΣΜΑ» επί της οδού Σοφούλη.

10)Η στάση με την ονομασία «ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ» επί της οδού Σοφούλη.

11)Η στάση με την ονομασία «ΠΑΛ. ΤΕΡΜΑ» επί της οδού Σοφούλη.

12) Η στάση με την ονομασία «ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ» επί της οδού Αναξαγόρα.

13) Η στάση με την ονομασία «ΤΕΡΜΑ» επί της οδού Σ. Καϊτατζόγλου.

Διαδρομή από Τέρμα:

1)Η στάση με την ονομασία «ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ» επί της οδού Αναξαγόρα.

2)Η στάση με την ονομασία «ΠΑΛ. ΤΕΡΜΑ» επί της οδού Σοφούλη.

3)Η στάση με την ονομασία «ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ» επί της οδού Σοφούλη.

4)Η στάση με την ονομασία «ΓΕΦΥΡΑ» επί της οδού Πίνδου.

5)Η στάση με την ονομασία «ΜΑΔΥΤΟΣ» επί της οδού Πίνδου.

6) Η στάση με την ονομασία «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» επί της οδού Πίνδου.

7) Η στάση με την ονομασία «ΠΙΝΔΟΥ» επί της οδού Πίνδου.

8) Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

9) Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

10) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

11) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

12) Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

Οι γραμμές, κατά τις νέες διαδρομές θα πραγματοποιούν στάσεις, στις υπάρχουσες άλλων γραμμών».

