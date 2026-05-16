Play outs: Με νίκη ο Αστέρας κλειδώνει την παραμονή και υποβιβάζονται Πανσερραϊκός, ΑΕΛ

Οι προβολείς της προτελευταίας (9ης) αγωνιστικής των πλέι άουτ της Stoiximan Super League, με όλα τα ματς να ξεκινούν στις 19:00, επικεντρώνονται στον αγώνα Asteras Aktor-Κηφισιά. Αν οι Πελοποννήσιοι νικήσουν την αδιάφορη φιλοξενούμενη ομάδα φτάνουν στους 35 βαθμούς και παράλληλα σβήνουν οι ελπίδες για τους Πανσερραϊκό και ΑΕΛ Novibet καθώς θα είναι οι ομάδες που θα υποβιβαστούν. Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Παναιτωλικό και η ΑΕΛ τον Ατρόμητο, με τους δυο φιλοξενούμενους να μην έχουν βαθμολογικό άγχος.

Ο Αστέρας έκανε το άλμα μετά τη νίκη επί του Πανσερραϊκού την προηγούμενη αγωνιστική. Η ομάδα της Τρίπολης έκανε το θαύμα και μάζεψε αρκετούς βαθμούς στα πλέι άουτ καθώς ήταν το πρώτο φαβορί για να υποβιβαστεί. Ο Αστέρας έχει 32 βαθμούς και αν νικήσει θα πάει στους 35, άρα κλειδώνει την παραμονή. Την τελευταία αγωνιστική παίζει στο Αγρίνιο.

Ο Πανσερραϊκός είναι στην 13η θέση με 28 βαθμούς. Αν νικήσει, δεν θέλει νίκη των Αρκάδων, ενώ την τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Η ΑΕΛ είναι 14η με 27 βαθμούς και ελπίζει σε θαύμα. Δεν αρκεί μόνο να νικήσει, κάτι που έχει να κάνει από το τέλος Ιανουαρίου, πρέπει να σκοντάψουν και οι υπόλοιποι. Την τελευταία αγωνιστική παίζει εκτός έδρας με την Κηφισιά.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Super League 2025/26

PLAY OUTS

9η αγωνιστική

Σάββατο 16 Μαΐου 2026

19:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ (NovaSports Prime)

Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Βοηθοί: Παπαδάκης (Ηρακλείου),

Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)

4ος: Κόκκινος (Χαλκιδικής)

VAR: Ματσούκας (Ευβοίας)

AVAR: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Παρατηρητής: Μπριάκος (Ηπείρου)

19:00 ΑΕΛ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Cosmote Sport 1)

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Βοηθοί: Κωνσταντίνου (Πρέβεζας-Λευκάδας),

Μπαλιάκας (Κοζάνης)

4ος: Γιουματζίδης (Πέλλας)

VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

AVAR: Παπαπέτρου (Αθηνών)

Παρατηρητής: Δαγκλής (Χαλκιδικής)

19:00 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Novasports 2)

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)

Βοηθοί: Μηνούδης (Πιερίας),

Ψύλλος (Λέσβου)

4ος: Κουκούλας (Λέσβου)

VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

AVAR: Μόσχου (Λασιθίου)

Παρατηρητής: Γκαϊτατζής (Δράμας)

Η βαθμολογία