Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Άξια της μοίρας της

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Όλα δείχνουν υποβιβασμό στη Super League 2 για την ΑΕΛ Novibet! Μέχρι το 90+5′ οι Θεσσαλοί κρατούσαν μία μεγάλη νίκη μέσα στο Αγρίνιο που τους έδινε ελπίδα, αλλά ο Παναιτωλικός ισοφάρισε σε 1-1 στο φινάλε με τον Χουάν Γκαρσία και εξασφάλισε την παραμονή του στην κατηγορία από την 8η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League.

Δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη της διαδικασίας οι Αγρινιώτες είναι 11οι με 35 βαθμούς και βρίσκονται στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη, στην οποία είναι ο Πανσερραϊκός (28β.) και η ΑΕΛ Novibet (27β.), που πολύ δύσκολα γλιτώνουν τον υποβιβασμό.

Το πρώτο ημίχρονο είχε λίγες στιγμές και ελάχιστες επισκέψεις στις δύο εστίες. Η καλύτερη φάση έλαβε χώρα στο 42′, όταν ο Πασάς έδωσε στον Τούπτα, ο οποίος όμως πλάσαρε άστοχα από κοντά.

Στο 57’ το σουτ του Μπουχαλάκη πέρασε μόλις έξω και στο 58’ ο Πασάς έχασε αρχικά, μεγάλη ευκαιρία με προβολή και στη συνέχεια έκανε φοβερή ενέργεια και με σουτ έκανε το 0-1 για τους Θεσσαλούς.

Και εκεί που η ΑΕΛ Novibet κρατούσε στα χέρια της ένα σημαντικό «διπλό» ελπίδας, ήρθε το σοκ στην εκπνοή. Στο 90+5’ ο Σατσιάς σέντραρε από δεξιά, ο Βενετικίδης δεν βγήκε έγκαιρα και ο Γκαρσία με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-1, το οποίο έσωσε οριστικά τον Παναιτωλικό και… καταδίκασε τους φιλοξενούμενους.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (68’ Σατσιάς), Κόγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Ρόσα (78’ Άλεξιτς), Μπουχαλάκης, Μάτσαν, Λομπάτο (68’ Γκαρθία), Εστεμπάν (78’ Αγκίρε), Μπάτζι (68’ Σμυρλής)

ΑΕΛ NOVIBET (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Μασόν (78’ Φερίγκρα), Μπατουμινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Πέρες (46’ Όλαφσον), Ατανάσοφ, Πασάς (63’ Γκάρατε), Σαγκάλ (78’ Χατζηστραβός), Τούπτα (90+3’ Ηλιάδης).