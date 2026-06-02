Σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για τη μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ
Το πρόστιμο για τη μη χρήση επικυρωμένου εισιτηρίου στα αστικά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης αναπροσαρμόζεται στα 100 ευρώ, από 36 που ίσχυε προηγουμένως
- Προσοχή σε νέα απάτη με μήνυμα που «μοιάζει» να έρχεται από το gov.gr [εικόνα]
- Ένοπλος ταμπουρώθηκε σε μπαρ στη Γερμανία - Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
- Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας
- Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Κάρπαθος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων της νέας νομοθεσίας, έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ τα νέα, αναπροσαρμοσμένα πρόστιμα για τους επιβάτες που μετακινούνται με τα αστικά λεωφορεία χωρίς το προβλεπόμενο νόμιμο επαναφορτιζόμενο εισιτήριο ThessTicket ή την προσωποποιημένη κάρτα απεριορίστων διαδρομών ThessCard.
Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η δραστική μείωση της εισιτηριοδιαφυγής, η διασφάλιση των εσόδων του Οργανισμού και, κατ’ επέκταση, η περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης.
Οι βασικές αλλαγές
Το πρόστιμο για τη μη χρήση επικυρωμένου εισιτηρίου στα αστικά λεωφορεία αναπροσαρμόζεται στα 100 ευρώ, από 36 που ίσχυε προηγουμένως.
Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου (φοιτητές, μαθητές, πολύτεκνοι, άνω των 65 ετών κ.λπ.), οι οποίοι πιστοποιούνται με την έκδοση και χρήση προσωποποιημένης κάρτας ThessCard, το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ, από 18 που ίσχυε.
Με σκοπό την επιβράβευση των τακτικών χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ο νόμος δίνει μια σημαντική εναλλακτική δυνατότητα στους παραβάτες.
Συγκεκριμένα, το κανονικό πρόστιμο των 100 ευρώ μειώνεται κατά 50%, δηλαδή στα 50 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα προσέλθει στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης και θα προχωρήσει στην αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον τριάντα ημερών. Αντίστοιχη μείωση ισχύει και για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου.
Σημειωτέον ότι το κόστος της κανονικής κάρτας απεριορίστων διαδρομών για 30 μέρες είναι 16 ευρώ και της μειωμένης 8 ευρώ.
Έκκληση ΟΑΣΘ
Ο ΟΑΣΘ απευθύνει έκκληση προς όλους τους επιβάτες να δείχνουν υπευθυνότητα, να προμηθεύονται και να επικυρώνουν το νόμιμο κόμιστρο αμέσως μετά από την επιβίβασή τους στα λεωφορεία, συμβάλλοντας έτσι στην εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία πώλησης εισιτηρίων και την έκδοση προσωποποιημένων καρτών, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oasth.gr).
- ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
- Παναθηναϊκός: Όταν ο Ιραόλα έγινε… Πογιάτος
- Προσοχή σε νέα απάτη με μήνυμα που «μοιάζει» να έρχεται από το gov.gr [εικόνα]
- Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
- MEGA: Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης τα «The Chase» και «Χαμογέλα και πάλι!» τον Μάιο
- Καλαμάτα: Με 45 μαχαιριές σκότωσε ο γυναικοκτόνος την 39χρονη – Συνέχιζε να την μαχαιρώνει ενώ ήταν πεσμένη στο πάτωμα
- Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη
- Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Πουαριέ: Εκτός δράσης για τουλάχιστον 9 μήνες ο Γάλλος σέντερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις