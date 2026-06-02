science
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αυτοκτονίες και ένοπλες επιθέσεις – Η Φλόριντα διεκδικεί αποζημιώσεις για επικίνδυνες συμβουλές του ChatGPT
AI 02 Ιουνίου 2026, 14:30

Αυτοκτονίες και ένοπλες επιθέσεις – Η Φλόριντα διεκδικεί αποζημιώσεις για επικίνδυνες συμβουλές του ChatGPT

Μεταξύ άλλων το ChatGPT φέρεται να προσέφερε να προσέφερε οδηγίες στον δράστη ένοπλης επίθεσης σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα to 2025.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αγωγή κατά της OpenAΙ και του επικεφαλής της Σαμ Άλτμαν κατέθεσε η πολιτεία της Φλόριντα, υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT προκαλεί εθισμό στους νέους, δίνει συμβουλές για αυτοκτονία και προσφέρει συμβουλές για ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία.

Με την αγωγή που κατέθεσε σε πολιτειακό δικαστήριο, ο ρεπουμπλικανός γενικός εισαγγελέας Τζέιμς Ούτμαγιερ διεκδικεί αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων και ζητά από τους δικαστές να αναγκάσουν την εταιρεία να λάβει μέτρα για την προστασία των ανηλίκων.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Ούτμαγιερ δήλωσε πως η αγωγή στρέφεται προσωπικά κατά του Άλτμαν για τον «κεντρικό ρόλο του» στην προώθηση ορισμένων επιβλαβών λειτουργιών του chatbot.

Εκπρόσωπος της OpenAI δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. Η εταιρεία έχει πάντως δηλώσει ότι τα μοντέλα της είναι εκπαιδευμένα να μην απαντούν σε ερωτήματα που «διευκολύνουν τη βία» και ότι ενημερώνει τις Αρχές για συνομιλίες που υποδηλώνουν «άμεσο και αξιόπιστο κίνδυνο πρόκλησης βλάβης σε άλλους». Ειδικοί ψυχικοί υγείας αξιολογούν τις οριακές ή αμφίβολες περιπτώσεις, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η αγωγή στρέφεται όχι μόνο κατά της OpenAI αλλά και κατά του διευθύνοντος συμβούλου της Σαμ Άλτμαν (Reuters)

Η αγωγή στρέφεται όχι μόνο κατά της OpenAI αλλά και κατά του διευθύνοντος συμβούλου της Σαμ Άλτμαν (Reuters)

Τον Απρίλιο, ο Ούτμαγιερ παρήγγειλε έρευνα για τον ρόλο του ChatGPΤ σε πολύνεκρη επίθεση στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα το 2025, μετά την εξέταση των συνομιλιών ανάμεσα στον δράστη και το ChatGPT.

Αγωγή κατά της OpenAI είχε ήδη υποβάλει η οικογένεια ενός άνδρα που σκοτώθηκε την επίθεση.

Κατά της εταιρείας και του Άλτμαν έχουν επίσης προσφύγει οι οικογένειες θυμάτων για την επίθεση ενόπλου σε σχολείο του Καναδά τον Φεβρουάριο, μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις στην ιστορία της χώρας.

Οι ενάγοντες κατηγορούν την OpenAI ότι δεν ενημέρωσε την αστυνομία για τον δράση παρόλο που είχε ενδείξεις ότι σχεδίαζε την επίθεση με το ChatGPT επί οκτώ μήνες.

Η OpenAI έχει επίσης δεχθεί αγωγή από τους γονείς ενός εφήβου που φέρεται να έλαβε συμβουλές από το ChatGPT προκειμένου να αυτοκτονήσει.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

inWellness
inTown
Stream science
Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI
Κόσμος 02.06.26

Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI

Οι απαγορεύσεις της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία εξελίσσονται σε ευρύτερες προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης οθονών και τη θέσπιση μέτρων ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση της AI στην εκπαίδευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
AI 31.05.26

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη

Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Νατάσα Σινιώρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Δύο Ελληνες στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Σύνταξη
Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid – Τι έδειξε μελέτη με AI
AI 28.05.26

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid - Τι έδειξε μελέτη με AI

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη
Magnifica Humanitas 02.06.26

Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Στην πρώτη του εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ επικαλείται τον Γκάνταλφ του Τόλκιν και προειδοποιεί για τους κινδύνους της συγκέντρωσης τεχνολογικής ισχύος στα χέρια λίγων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο
Αυτοδιοίκηση 02.06.26

Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής σε δύο εξαίρετους επιστήμονες και ανθρώπους, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σύνταξη
Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 02.06.26

Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα στη Σερβία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για συμβόλαιο δύο ετών.

Σύνταξη
Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI
Κόσμος 02.06.26

Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI

Οι απαγορεύσεις της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία εξελίσσονται σε ευρύτερες προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης οθονών και τη θέσπιση μέτρων ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση της AI στην εκπαίδευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νάσος Αθανασίου: Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο – «Άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής»
Ελλάδα 02.06.26

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο: Ο Νάσος Αθανασίου ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής

Ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στη δημοσιογραφία και στους συναδέλφους που τον γνώρισαν - Ο αποχαιρετισμός της ΕΣΗΕΑ

Σύνταξη
Η Charli xcx μας συστήνει τη θρυλική παρέα της (και το νέο της άλμπουμ)
Έρχεται αλλαγή; 02.06.26

Τι κάνουν οι John Cale, Marc Jacobs και Martin Scorsese στο εξώφυλλο του άλμπουμ της Charli xcx;

Η Charli xcx αποκάλυψε ότι το έβδομο στούντιο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Music, Fashion, Film», δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία των John Cale, Marc Jacobs και Martin Scorsese.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας
«Υπερβαίνει τα σύνορα» 02.06.26

Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, υποστηρίζει ότι η κρίση στην Τουρκία υπερβαίνει τα εθνικά όρια και αφορά την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα

Σύνταξη
Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι

Λίγες αλλαγές τον πίνακα των διαιτητών της Super League. Μόνο ο Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός, ο Παπαδόπουλος θα είναι μόνο VAR και ανέβηκαν οι Τσέτσιλας Ντάουλα, Φίτσας, Κατόπης

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Στέγαση: Αύξηση κατά 85% στις τιμές κατοικιών την τελευταία δεκαετία – Τι δείχνει νέα έκθεση
Οικονομία 02.06.26

«Τα παράδοξα της προσιτότητας της στέγασης στην Ελλάδα» - Αύξηση κατά 85% στις τιμές των κατοικιών την τελευταία δεκαετία

Έκθεση του ΔΝΤ που βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos αναδεικνύει ότι το πρόβλημα με τη στέγαση στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει με την έλλειψη κατοικιών

Σύνταξη
Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίκαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»
Χριστουγέννα του 2013 02.06.26

Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίκαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»

Ο Γιανίκ Νταϊνέζε, ο πιλότος που συμμετείχε στη διάσωση του Σουμάχερ στο βουνό, αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για το ατύχημα και τις συνέπειές του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies