Ήττα των Meta και Google σε δίκη για εθισμό των παιδιών – Νομικό προηγούμενο για κύμα προσφυγών

Σε μια υπόθεση που αναμένεται να δημιουργήσει νομικό προηγούμενο για πολλές παρόμοιες προσφυγές, δικαστήριο του Λος Άντζελες δικαίωσε μια γυναίκα που κατηγόρησε τη Meta Platforms και την Google για τον εθισμό της στα social media όταν ήταν ανήλικη.

Οι ένορκοι έκριναν ότι οι δύο εταιρείες σχεδίασαν επίτηδες τα προϊόντα τους ώστε να μεγιστοποιούν τη συμμετοχή των χρηστών, κάτι που τελικά έβλαψε την ψυχική υγεία της ενάγουσας.

Η γυναίκα, σήμερα 20 χρονών, πρόκειται να λάβει αποζημίωση 4,2 εκατ. δολαρίων από τη Meta και 1,8 εκατ. από την Google –μικρά ποσά για δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου με ετήσιες δαπάνες άνω των 100 δισ. δολαρίων έκαστη.

Παρόλα αυτά, η υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει τον οδηγό για χιλιάδες ακόμα παρόμοιες αγωγές που έχουν συσσωρευθεί στα δικαστήρια της Καλιφόρνια.

Οι ένορκοι έκριναν ότι οι δύο εταιρείες έδειξαν αμέλεια στον σχεδιασμό των προϊόντων τους και δεν προειδοποίησαν τους χρήστες για τους κινδύνους. Η ενάγουσα είχε υποστηρίξει ότι εθίστηκε στο YouTube της Google και το Instagram της Meta επειδή οι πλατφόρμες είναι σχεδιασμένες να κρατούν την προσοχή των χρηστών –για παράδειγμα μέσω του «ατελείωτου σκρολαρίσματος» στην προβολή νέων βίντεο.

Η Meta και η Google διαφωνούν με την ετυμηγορία και πρόκειται να υποβάλουν έφεση, δήλωσαν εκπρόσωποί τους.

Η αμερικανική νομοθεσία γενικά απαλλάσσει τις πλατφόρμες από ευθύνες για το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες. Οι δικηγόροι της ενάγουσας εστιάστηκαν ωστόσο στον σχεδιασμό των πλατφορμών αντί στο περιεχόμενό τους.

Η απόφαση αποτελεί «πισωγύρισμα» για τις Meta και Google, δήλωσε ο Τζιλ Λούρια, αναλυτής τεχνολογίας στην επενδυτική εταιρεία D.A. Davidson.

Η ετυμηγορία θα παίξει ρόλο σε μελλοντικές δίκες και εφέσεις και «μπορεί τελικά να αναγκάσει τις εταιρείες να εφαρμόσουν μέτρα προστασίας για τους καταναλωτές, τα οποία ενδέχεται να περιορίσουν την ανάπτυξη» είπε.

Πέρυσι, τουλάχιστον 20 αμερικανικές πολιτείες επέβαλαν νομοθετικά μέτρα για την προστασία των παιδιών από τα social media, για παράδειγμα απαγορεύοντας τα κινητά στα σχολεία και επιβάλλοντας μέσα επιβεβαίωσης της ηλικίας, σύμφωνα με τον οργανισμό National Conference of State Legislatures.

Την Τρίτη, δικαστήριο της πολιτείας του Νιου Μέξικο δικαίωσε το τοπικό υπουργείο Δικαιοσύνης και έκρινε τη Meta ένοχη για περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Facebook, το Instagram και το WhatsApp.

Μια ξεχωριστή προσφυγή για εθισμό των ανηλίκων στα social media, την οποία υπέβαλαν αρκετές πολιτείες και σχολικές περιφέρειες, αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια.

Η εκδίκαση μιας άλλης προσφυγής θα ξεκινήσει τον Ιούλιο στο Λος Άντζελες κατά των YouTube, TikTok και Snapchat.

Στην τελευταία υπόθεση, οι δικηγόροι της ενάγουσας προσπάθησαν να δείξουν ότι οι Meta και Google είχαν στοχοποιήσει τα παιδιά και έθεταν το κέρδος πάνω από την ασφάλεια.

Οι δικηγόροι της Meta υποστήριξαν ότι αιτία των ψυχικών προβλημάτων της ενάγουσας ήταν η δύσκολη οικογενειακή ζωή της, ενώ οι εκπρόσωποι του YouTube υποστήριξαν ότι η γυναίκα χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα ελάχιστα.

Εσωτερικά έγγραφα που παρουσιάστηκαν στους ενόρκους αποκάλυπταν πώς οι Meta και Google προσπαθούσαν να προσελκύσουν νεότερους χρήστες. Στελέχη των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, κατέθεσαν στο δικαστήριο τον προηγούμενο μήνα.

Όταν ρωτήθηκε για την απόφαση της Meta να ανακαλέσει προσωρινά την απαγόρευση των φίλτρων ομορφιάς, τα οποία κάποιοι εντός της Meta προειδοποιούσαν ότι θα μπορούσαν να βλάψουν τις έφηβες, ο Zuckerberg είπε ότι αποφάσισε να αφήσει τους χρήστες να εκφραστούν ελεύθερα.

«Ένιωσα ότι τα στοιχεία δεν ήταν αρκετά σαφή για να στηρίξουν τον περιορισμό της έκφρασης», δήλωσε.

Ο ρόλος της ελευθερίας της έκφρασης στις αποφάσεις των εταιρειών εκτιμάται ότι θα παίξει ρόλο στην έφεση.