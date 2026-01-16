science
16.01.2026 | 14:07
Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα
«Βlackout challenge» – Γονείς στη Βρετανία προσφεύγουν κατά του TikTok για τον θάνατο των παιδιών τους
Τεχνολογία 16 Ιανουαρίου 2026 | 14:35

«Βlackout challenge» – Γονείς στη Βρετανία προσφεύγουν κατά του TikTok για τον θάνατο των παιδιών τους

Οι γονείς πέντε παιδιών κατηγορούν ότι την πλατφόρμα ότι προωθεί επικίνδυνο περιεχόμενο όπως το blackout challenge.

Πέντε οικογένειες στη Βρετανία περιμένουν να εκδικαστεί στις ΗΠΑ η μήνυσή τους κατά του TikTok, κατηγορώντας την πλατφόρμα για τον θάνατο των παιδιών τους από μια επικίνδυνη διαδικτυακή «πρόκληση».

Τα πέντε παιδιά, ηλικίας 11 έως 14 ετών, πέθαναν σε διάστημα λίγων μηνών το 2022 με τους γονείς του να αποδίδουν τους θανάτους στο «blackout challenge», ή «πρόκληση λιποθυμίας», στο οποίο παιδιά ή έφηβοι αυτοστραγγαλίζονται ή κρατούν την ανάσα τους μέχρι να λιποθυμήσουν.

H ακόλουθη πτώση των επιπέδων οξυγόνου μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες και θάνατο.

H Έλεν Ρουμ, μητέρα του 14χρονου Τζουλς Σουίνι που βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του, εμφανίστηκε την Παρασκευή στην τηλεόραση του BBC ενόψει της ακροαματικής διαδικασίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας του Ντέλαγουεαρ, όπου έχει έδρα το TikTok, καλείται να εξετάσει αίτημα της πλατφόρμας να απορρίψει την προσφυγή. Βασικό επιχείρημα είναι ότι η υπόθεση δεν μπορεί να εκδικαστεί στις ΗΠΑ επειδή αφορά θανάτους στη Βρετανία.

Οι πέντε οικογένειες δεν διαθέτουν αποδείξεις για τις ευθύνες του TikTok, υποστηρίζουν όμως ότι το κλειδί της υπόθεσης βρίσκεται στα δεδομένα των παιδιών τους, τα οποία η πλατφόρμα υποστηρίζει πως μπορεί να έχουν διαγραφεί.

Εφόσον το αίτημα του TiTok απορριφθεί, η πλατφόρμα θα υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα δεδομένα εφόσον υπάρχουν ακόμα.

Μετά τον θάνατο του γιου της, η Ρουμ ξεκίνησε καμπάνια για τον λεγόμενο «νόμο του Τζουλς», ο οποίος θα έδινε στους γονείς πρόσβαση στους λογαριασμούς των παιδιών τους στα social media στην περίπτωση που πεθάνουν.

Σύμφωνα με την προσφυγή, οι πέντε θάνατοι ήταν «το αναμενόμενο αποτέλεσμα» του εθιστικού σχεδιασμού της πλατφόρμας, η οποία έχει ως προτεραιότητα «να κάνει τα παιδιά να περνούν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στο TikTok με κάθε τρόπο».

Το TikTok από την πλευρά του δηλώνει ότι απαγορεύει περιεχόμενο που προωθεί επικίνδυνες συμπεριφορές και ότι αφαιρεί τη συντριπτική πλειονότητα τέτοιου υλικού πριν καν υποβληθούν καταγγελίες.

Μαζί με την Ρουμ εμφανίστηκε στο BBC ο Λίαμ Ουόλς, ο οποίος κατηγορεί το TikTok για τον θάνατο της 13χρονης κόρης του Μάγια, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της λίγο πριν κλείσει τα 14.

Η προσφυγή είχε αρχικά κατατεθεί από τέσσερις οικογένειες, στη συνέχεια όμως προστέθηκε η Λουίζ Γκίμπσον, μητέρα του 11χρονου Νόα Γκίμπσον που επίσης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Το blackout challenge είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες, πλέον όμως έχει απαγορευτεί στα social media, συμπεριλαμβανομένου του TikTοk, λόγω της επικινδυνότητάς του.

Economy
Τράπεζες
«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»
Τι ισχύει; 15.01.26

«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»

Μελέτες που ισχυρίζονται ότι έχουν αποκαλύψει μικροπλαστικά και νανοπλαστικά σε όλο το ανθρώπινο σώμα αναφέρθηκαν από μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο - Τώρα, πολλοί επιστήμονες τις αμφισβητούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν
Παρακαταθήκη για το μέλλον 14.01.26

Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν

Οι πυρήνες πάγου περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για το κλίμα της Γης στο μακρινό παρελθόν. Μεταφέρονται για φύλαξη στον ερευνητικό σταθμό Concordia στην Ανταρκτική.

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθη 46χρονος τσαντάκιας που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στο Ηράκλειο
Σχηματίστηκε δικογραφία 16.01.26

Συνελήφθη 46χρονος τσαντάκιας που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στο Ηράκλειο

Λίγο πριν από τη σύλληψή του, ο 46χρονος μοτοσικλετιστής κατάφερε να αποσπάσει την τσάντα μιας 62χρονης γυναίκας, ενώ άρπαξε και άλλες δύο τσάντες με ψώνια από μαγαζιά στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Μαξίμου: Με επικοινωνιακές μεθοδεύσεις και τακτικισμούς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φθορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Μαξίμου: Με επικοινωνιακές μεθοδεύσεις και τακτικισμούς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φθορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την «τελευταία λέξη» επιδιώκει το μέγαρο Μαξίμου, στη σύγκρουση με τους αγρότες. Το «καψόνι», η επίδειξη πυγμής και οι προσπάθειες να «κοντύνει» επικοινωνιακά την αντιπροσωπεία τους, εν όψει του ραντεβού της Δευτέρας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γερμανία: Δεν… άκουσε τον Τραμπ – Έστειλε στρατιώτες στη Γροιλανδία λόγω «ρωσικών και κινεζικών απειλών»
Δηλώσεις Πιστόριους 16.01.26

Δεν... άκουσε τον Τραμπ η Γερμανία - Έστειλε στρατιώτες στη Γροιλανδία λόγω «ρωσικών και κινεζικών απειλών»

Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί ανοιχτά τη Γροιλανδία, το γερμανικό υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε στη Ρωσία και την Κίνα

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να παίξω καλύτερα – Ο Γουεμπανιάμα είναι… εφιάλτης»
Μπάσκετ 16.01.26

Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να παίξω καλύτερα – Ο Γουεμπανιάμα είναι… εφιάλτης»

Οι Μπακς έχασαν ξανά, ο Αντετοκούνμπο πάλευε μόνος και κόντρα στους Σπερς, ωστόσο βρήκε τη διάθεση για αυτοκριτική μετά το ματς, όταν παράλληλα αποθέωσε και τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Σύνταξη
Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα
Άουτς & κιτς 16.01.26

Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα

Στην επερχόμενη σειρά του AppleTV ο Τζουντ Λο και ο Άντριου Γκάρφιλντ μεταμορφώνονται στο φαντεζί δίδυμο ταχυδακτυλουργών Siegfried & Roy, των οποίων η πραγματική ιστορία κουβαλάει στρας, κόμη με χαίτη, αιλουροειδή και πόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Παραπλάνηση ή αναδίπλωση η αναστολή επίθεσης στο Ιράν;
Κόσμος 16.01.26

Παραπλάνηση ή αναδίπλωση, η αναστολή επίθεσης στο Ιράν; - Τι εκτιμούν αμερικανοί αξιωματούχοι για τις προθέσεις Τραμπ

Ενώ η πολεμική ρητορική του Τραμπ εναντίον του Ιράν υποχώρησε, οι ΗΠΑ μετακινούν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή - «Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, ο πρόεδρος», λέει αμερικανική πηγή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025
Πυρά 16.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζει πως «η υπερφορολόγηση επιμένει. Μετά το άλμα των προηγούμενων ετών, καταγράφεται υπέρβαση του στόχου για τρίτη χρονιά, κατά 451 εκατ. ευρώ αυτή τη φορά».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή – Τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία του με Νετανιάχου
«Τεταμένη κατάσταση» 16.01.26

Ο Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή για το Ιράν - Τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία του με Νετανιάχου

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να μιλήσει στη συνέχεια με τον ομόλογό του του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν - «Ο πρόεδρος συνεχίζει τις προσπάθειες υπέρ της αποκλιμάκωσης» δήλωσε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου

Σύνταξη
Η Αϊτάνα Μπονματί θα… παίξει μπάλα και στο Μουντιάλ 2026 (pic)
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Η Αϊτάνα Μπονματί θα… παίξει μπάλα και στο Μουντιάλ 2026 (pic)

Η κορυφαία ποδοσφαιρίστρια όλων των εποχών, Αϊτάνα Μπονματί, θα δώσει το «παρών» στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής για το Μουντιάλ 2026 «παίζοντας μπάλα» από το studio, απ' όπου θα σχολιάζει τα παιχνίδια της Εθνικής Ισπανίας.

Σύνταξη
Και τώρα μπορείτε να… – Νεαροί δεν αναγνωρίζουν τη Σάρον Στόουν, της τη λένε κι εκείνη τους «σφάζει» παραλαμβάνοντας το βραβείο της
Κάπου ώπα 16.01.26

Και τώρα μπορείτε να… – Νεαροί δεν αναγνωρίζουν τη Σάρον Στόουν, της τη λένε κι εκείνη τους «σφάζει» παραλαμβάνοντας το βραβείο της

Κατά τη διάρκεια των Astra Awards μια παρέα νεαρών δεν αναγνώρισε την Σάρον Στόουν και την κατηγόρησε ότι τους «έκλεψε» τη θέση στο τραπέζι τους. Όταν ανέβηκε να παραλάβει το βραβείο της δεν τους λυπήθηκε.

Σύνταξη
Γάζα: Αυτοί συμμετέχουν στην παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών – Επικεφαλής ο Αλί Σάαθ
Τα ονόματα 16.01.26

Αυτοί συμμετέχουν στην παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών στη Γάζα - Επικεφαλής ο Αλί Σάαθ

Ποιους τομείς αναλαμβάνουν οι Παλαιστίνιοι που συμμετέχουν στην επιτροπή που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα - Η στάση της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)
Euroleague 16.01.26

Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)

Ο Ντόντα Χολ έχει ντυθεί... Μιλουτίνοφ στα τελευταία παιχνίδια, με τον Αμερικανό να καταγράφει εξαιρετικά νούμερα στη στατιστική του απ' όταν ο Ολυμπιακός έντυσε στα «ερυθρόλευκα» τον συμπατριώτη του, Ταϊρίκ Τζόουνς.

Σύνταξη
Παίδων «Αγία Σοφία»: Την τελευταία της πνοή άφησε 13χρονη μαθήτρια λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας
Τραγωδία 16.01.26

Την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο άφησε 13χρονη λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας

Η ανήλικη μαθήτρια, η οποία φοιτούσε σε Ειδικό Σχολείο στη Χαλκίδα, έπασχε από σπάνιο σύνδρομο και είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση λόγω εγκεφαλικού οιδήματος

Σύνταξη
Ιαπωνία: Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ σε σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο
Στην Ιαπωνία 16.01.26

Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ σε σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο (βίντεο)

Η φωτιά που προκάλεσε το μπλακ άουτ στο δίκτυο του τρένων του Τόκιο φαίνεται να ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή - Επιβάτες απεγκλωβίστηκαν περπατώντας για αρκετά μέτρα πάνω στις ράγες

Σύνταξη
Η UEFA τιμώρησε με πρόστιμο την ΑΕΚ
Conference League 16.01.26

Η UEFA τιμώρησε με πρόστιμο την ΑΕΚ

Με πρόστιμο ύψους 26.500 τιμωρήθηκε η ΑΕΚ από την UEFA για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύνταξη
Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι για την επέτειο των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο
Φόρος τιμής 16.01.26

Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι για την επέτειο των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα τιμήσουν τα 200 χρόνια της ηρωικής Εξόδου με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σύνταξη
