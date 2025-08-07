Στο νοσοκομείο 32χρονη influencer για χάρη του… TikTok – Έπαθε κάταγμα σπονδύλου λόγω του «Nicki Minaj stiletto challenge»

Με ένα κάταγμα στον σπόνδυλο Τh9 «πλήρωσε» μια 32χρονη από την Ρωσία την… απόφασή της να προσπαθήσει να φέρει εις πέρας το Nicki Minaj stiletto challenge, το οποίο έχει γίνει viral στα social media τις τελευταίες εβδομάδες.

Η επικίνδυνη -όπως έχει αποδειχτεί πολλάκις- πρόκληση βασίζεται πάνω σε μια πόζα που πήρε η Αμερικανίδα ράπερ στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού της High School το 2013.

Η εν λόγω πόζα της Nicki Minaj

Στο πλάνο αυτό η Μινάζ φαίνεται να ισορροπεί πάνω σε μια γόβα στιλέτο με το ένα πόδι ενώ το άλλο είναι σε έκταση.

Η 32χρονη ρωσίδα προσπάθησε να αναπαράξει την πόζα αυτή πάνω σε έναν πάγκο κουζίνας, στον οποίο είχε τοποθετήσει μια κατσαρόλα και πάνω στην κατσαρόλα ένα κουτί παιδικό γάλα. Κι όλα αυτά μόλις 8 εβδομάδες μετά από γέννα της.

Ναι… Όπως μπορεί να έχετε φανταστεί, αυτό δεν πήγε πολύ καλά… Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει την ισορροπία της και να πέσει με την πλάτη.

Λόγω του τραυματισμού της, μάλιστα, η 32χρονη Ρωσίδα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Russian influencer Mariana Barutkina breaks her spine attempting the Nicki Minaj stiletto challenge. She suffered a “Th9 compression bending uncomplicated fracture of the body.” Barutkina could’ve done far worse. People, please stop doing this challenge. (mariana_vasiuc on TT) pic.twitter.com/q4vBo05BNv — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 6, 2025

Μάλιστα, η εν λόγω γυναίκα δεν είναι η μοναδική που προσπάθησε να μιμηθεί τη Nicki Minaj στα social media.

Σε κάθε περίπτωση, η ίδια η Nicki Minaj, πάντως, σε δικό της βίντεο που ανήρτησε την Τρίτη εξήγησε ότι η πόζα πρέπει να γίνεται «με τα δύο πόδια να πατάνε στο έδαφος».

«Και τα 10 δάχτυλα στο πάτωμα» τόνισε η τραγουδίστρια διευκρινίζοντας ότι η πόζα δεν αφορά ισορροπία σε ένα πόδι.

Η ίδια, μάλιστα, δεσμεύτηκε να παρουσιάσει την σωστή εκδοχή με ένα ρούχο που θα καλύπτει περισσότερα.