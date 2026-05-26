Τουλάχιστον ένας νεκρός και εργάτες με χημικά εγκαύματα μετά από ρήξη δεξαμενής σε βιομηχανία

Μια δεξαμενή χημικών υπέστη ρήξη σε εγκατάσταση στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα να προκληθούν πολλοί σοβαροί τραυματισμοί και θάνατοι, σύμφωνα με τις αρχές, παρότι μέχρι στιγμής υπάρχει μονάχα ένας επιβεβαιωμένος θάνατος από το νοσοκομείο, όπως αναφέρει το ABC News.

Το «συμβάν με επικίνδυνα υλικά» αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης στην εταιρεία Nippon Dynawave Packaging στο Λόνγκβιου, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές αρχές. Μια δεξαμενή που περιείχε λευκό υγρό έπαθε ρήξη περίπου στις 7:15 π.μ., σύμφωνα με κοινή δήλωση των τοπικών αρχών και της Nippon Dynawave Packaging.

Οι αρχές αρχικά χαρακτήρισαν το περιστατικό ως «χημική έκρηξη» και στη συνέχεια ως «εσωτερική έκρηξη», πριν το χαρακτηρίσουν ως «ρήξη».

Πολλοί άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων χημικών εγκαυμάτων, και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία. Η σοβαρότητα των τραυματισμών τους δεν είναι σαφής, πρόσθεσε.

Breaking🇺🇸: Several people were injured after a major chemical explosion at the Nippon Dynawave Packaging Company in Longview, Washington state according to fire authorities. The Longview Fire Department confirmed multiple injuries and urged residents to stay away from the area…

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί ο αριθμός των νεκρών μέχρι να ειδοποιηθούν οι συγγενείς

Ο αριθμός των ασθενών από το περιστατικό είναι «διψήφιος», δήλωσε ο Ρικ Γκρέιβς, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Πόρτλαντ στο Όρεγκον, στο ABC News. Ασθενείς με τραυματικές κακώσεις νοσηλεύονται σε κοντινά ιατρικά κέντρα, ενώ ασθενείς με εγκαύματα και έκθεση σε χημικές ουσίες μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Πόρτλαντ, τα οποία θεωρούνται κέντρα εγκαυμάτων, ανέφερε.

Το PeaceHealth St. John Medical Center στο Λόνγκβιου δήλωσε στο ABC News ότι δέχτηκε εννέα ασθενείς από το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου ενός νεκρού. Έξι βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση, ενώ δύο άλλοι ασθενείς έχουν μεταφερθεί, ανέφερε.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους νεκρούς και τους τραυματίες του συμβάντος δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, εν αναμονή της ενημέρωσης των συγγενών. Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το κοινό.

«Ο χώρος του συμβάντος βρίσκεται ακόμη στη φάση της αποκατάστασης, καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους», αναφέρεται στην κοινή δήλωση. «Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά με το προσωπικό της εγκατάστασης και τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες, ενώ η έρευνα και οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται.»

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να αποφύγουν την περιοχή όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης. Η εγκατάσταση της Nippon βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Ουάσιγκτον και Όρεγκον, κοντά στον ποταμό Κολούμπια. Πρόκειται για εργοστάσιο παραγωγής χαρτοπολτού και χαρτιού τύπου κραφτ, καθώς και εργοστάσιο συσκευασίας υγρών, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ουάσιγκτον.

Μεγάλο ατύχημα είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του 2025, όπως φαίνεται σε βίντεο του Russia Today, παρακάτω.