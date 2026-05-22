Ουγγαρία: Έκρηξη και πυρκαγιά σε διυλιστήριο – Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες
Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, η έκρηξη στο διυλιστήριο φαίνεται να προκλήθηκε από συμπιεστή, προκαλώντας πυρκαγιά σε τμήμα της εγκατάστασης
Συναγερμός σήμανε στο ουγγρικό διυλιστήριο πετρελαίου της MOL την Παρασκευή (22/5), όταν σημειώθηκε έκρηξη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν πολλοί ακόμη.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 9:00 το πρωί στην πόλη Τισαούιβαρος, στα βόρεια της χώρας. Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προσπάθειας επανεκκίνησης της μονάδας Olefin-1 του εργοστασίου. Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από συμπιεστή, προκαλώντας πυρκαγιά σε τμήμα της εγκατάστασης.
Ο υπουργός Ενέργειας, Ιστβάν Καπιτάνι, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της MOL, Ζολτ Γκέρναντι, μετέβησαν στον τόπο του συμβάντος, σύμφωνα με τον Ούγγρο πρωθυπουργό, Πέτερ Μαγιάρ.
Η ενημέρωση της MOLω για την έκρηξη
«Έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της MOL Petrochemicals στο Τισαούιβαρος κατά την επανεκκίνηση του εργοστασίου Olefin 1. Οι πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς», ανακοίνωσε η MOL.
«Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από ειδικούς», πρόσθεσε η εταιρεία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
💥A massive explosion rocked Hungary’s largest petrochemical plant — at least one person was killed and several others severely injured
The blast occurred at the Olefin-1 facility operated by MOL Group in the city of Tiszaújváros during the restart of equipment after maintenance… pic.twitter.com/xpiq76Xk5C
— NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2026
Η MOL ανέφερε ότι στο σημείο επικράτησε έντονη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, με πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα και ειδικές μονάδες αντιμετώπισης καταστροφών να φτάνουν άμεσα στην περιοχή. Επίσης, ειδικό κλιμάκιο εστάλη για την εκτίμηση των συνθηκών, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες αναγνωστών, ελικόπτερο διάσωσης προσγειώθηκε κοντά στο εργοστάσιο για τη μεταφορά τραυματιών.
Ο κ. Καπιτάνι, σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε ότι συμπιεστής εξερράγη κατά την επανεκκίνηση του εργοστασίου Olefin 1 και ότι η πυρκαγιά εξακολουθεί να καίει.
#Hungary: One person has died and seven others suffered serious burns after an explosion at Mol Petrolkémia’s facility in Tiszaújváros, eastern Hungary, during the restart of its Olefin-1 plant.
Hungary’s largest energy company, Mol Nyrt, and Hungarian Prime Minister Peter… pic.twitter.com/Do5gThkJz9
— Wolverine Update (@W0lverineupdate) May 22, 2026
Το εργοστάσιο Olefin 1 είναι μονάδα ατμοπυρόλυσης στο πετροχημικό εργοστάσιο της MOL στο Τισαούιβαρος. Η παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου Olefin-1 της MOL είναι περίπου 370.000 τόνοι αιθυλενίου ετησίως. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, στο Τισαούιβαρος λειτουργούν δύο μονάδες ατμοπυρόλυσης με συνολική δυναμικότητα παραγωγής αιθυλενίου 660 χιλιάδων τόνων ετησίως.
Η MOL χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του αιθυλενίου για την παραγωγή πλαστικών πολυαιθυλενίου, τα οποία διατίθενται στις βιομηχανίες πλαστικών και συσκευασίας.
