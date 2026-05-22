Final 4: Αλλαγές στον ΗΣΑΠ – Ειδικά δρομολόγια για φιλάθλους

Έκτακτες ρυθμίσεις στη λειτουργία της Γραμμή 1 του Μετρό ανακοίνωσαν οι αρμόδιες Αρχές ενόψει της διεξαγωγής του EuroLeague Final Four.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου, και κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός Θησείο από τις 13:00 και ο σταθμός Φάληρο από τις 14:00 θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη.

Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν ειδικά δρομολόγια συρμών, τα οποία δεν θα κάνουν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Την ίδια ώρα, οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό. Όπως διευκρινίζεται, οι δύο σταθμοί θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων προς το γήπεδο.

