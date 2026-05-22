Φθιώτιδα: Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δομοκό, πλημμύρισαν καλλιέργειες
Από την κακοκαιρία επηρεάστηκε σχεδόν το σύνολο της περιοχής στη Φθιώτιδα - Η ισχυρή χαλαζόπτωση και βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα
Από σφοδρή βροχόπτωση και χαλαζόπτωση επλήγη ο Δομοκός στη Φθιώτιδα, με αποτέλεσμα να βρεθούν κάτω από το νερό χιλιάδες στρέμματα αγροτικών εκτάσεων.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η κακοκαιρία έπληξε χθες το απόγευμα τον Δήμο Δομοκού και ειδικότερα τη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας, στη Φθιώτιδα, με χαλαζόπτωση, καταρρακτώδη βροχή και ισχυρούς ανέμους.
Το ακριβές μέγεθος της καταστροφής αναμένεται να αποτυπωθεί μετά την αποχώρηση των υδάτων
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Δομοκού, Νίκο Καλημέρη, η κακοκαιρία επηρέασε σχεδόν το σύνολο της περιοχής και ιδιαίτερα τις Δημοτικές Κοινότητες Νέου Μοναστηρίου, Βαρδαλής, Αγραπιδιάς, Σοφιάδας, Πετριλίου, Πουρναρίου, Βελεσιωτών, Θαυμακού, Εκκάρας και Γαβρακίων.
«Από την ένταση των φαινομένων, χιλιάδες στρέμματα αγροτικών εκτάσεων πλημμύρισαν, ενώ χιλιάδες ακόμα υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τη χαλαζόπτωση», δήλωσε.
Η ίδια πηγή αναφέρει ότι το ακριβές μέγεθος της καταστροφής θα αποτυπωθεί μετά την αποχώρηση των υδάτων και την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων, τόσο από τους ίδιους τους αγρότες όσο και από τα εξειδικευμένα συνεργεία του ΕΛΓΑ.
Να σημειωθεί ότι ο καιρός αναμένεται βροχερός και σήμερα, Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, ενώ στην Ανατολική Στερεά από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
